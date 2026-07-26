Kayıt Banner
Kripto Para

2026’da kripto sektöründe 99 proje kapandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 2026'da kripto sektöründe 99 proje kapandı.
  • 📉 Listede cüzdanlar, borsalar, DeFi protokolleri ve $LRC ile bağlantılı Loopring gibi projeler yer aldı.
  • 📊 2024 ve 2025 boğa döneminde kurulan birçok girişim, seçici sermaye ortamına uyum sağlayamadı.
  • 🧭 Kripto piyasasında 2018 ve 2022 sonrasında görülen daralma dalgaları 2026'da da yeniden ortaya çıktı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

RootData’nın yayımladığı 2026 Kripto Sektörü Ölü Projeler Listesi, yılın başından bu yana kripto para piyasasında 99 projenin faaliyetini sonlandırdığını ortaya koydu. Veri tabanı, resmi olarak kapanan, iflas başvurusu yapan ya da internet sitesi uzun süre erişilemeyen girişimleri izliyor. Liste, dijital varlık ekosisteminde ayakta kalmanın en zor başlıklardan biri olmayı sürdürdüğünü gösteriyor.

İçindekiler
1 Kapanmalar farklı alanlara yayıldı
2 Büyüme döneminin ardından seçici sermaye dönemi geldi
3 Aynı listede farklı türde kapanışlar bulunuyor

Kapanmalar farklı alanlara yayıldı

Listede daha az bilinen çok sayıda girişimin yanı sıra cüzdan hizmetleri sunan Family, Ctrl ve Leap yer aldı. Merkezi borsalar arasında BitMart, BitMEX ve AscendEX de kaydedildi. Altyapı ve merkeziyetsiz finans tarafında ise Zapper, Stream Finance, Parsec, Loopring ve Goldfinch gibi isimlerin bulunması, mevcut piyasa koşullarının ekosistemin neredeyse her alanını etkilediğine işaret etti.

Bu son kapanma dalgası, önceki döngülerden farklı olarak tek bir niş alanla sınırlı kalmadı. RootData’nın listesinde borsalar, borç verme protokolleri, NFT platformları, Katman 2 ağları, cüzdanlar, yapay zeka projeleri ve geliştirici araçları yer aldı. Bu tablo, sektördeki birleşme ve daralmanın artık belirli bir alt sektöre özgü olmaktan çıktığını ortaya koydu.

RootData, resmi olarak kapanan, iflas başvurusu yapan veya internet sitesi uzun süre kapalı kalan şirket ve projeleri listeye dahil ediyor.

Büyüme döneminin ardından seçici sermaye dönemi geldi

99 projenin kapanmış olması dikkat çekici görünse de son birkaç yılda kripto piyasasında binlerce protokol, uygulama ve girişim hayata geçirildi. Bunların önemli bölümü, girişim sermayesinin daha rahat bulunduğu ve token fiyatlarının henüz istikrarlı gelir üretmeyen iş modellerini desteklediği 2024 ile 2025 boğa döneminde kuruldu.

Sermaye akışının daha seçici hale gelmesiyle birlikte birçok ekibin koşulları değişti. Projelerin artık yalnızca token değer artışına ya da yeni yatırım turlarına dayanmak yerine gerçek kullanıcı büyümesi ve düzenli gelir göstermesi gerekti. Çok sayıda girişim bu geçişi sağlayamadı. Listede bilinen markaların da bulunması, raporun en dikkat çekici yönlerinden biri olarak öne çıktı.

Aynı listede farklı türde kapanışlar bulunuyor

RootData, resmi olarak kapanan, iflas başvurusu yapan veya uzun süreli internet kesintileri nedeniyle fiilen pasif hale gelen yapıları aynı veri setinde topluyor. Ancak bu sonuçların etkisi her proje için aynı değil. Bir borsanın iflas etmesi ile bir protokolün topluluk oylamasının ardından faaliyetlerini durdurması arasında belirgin fark bulunuyor.

Bir borsanın iflas etmesi ile bir protokolün topluluk kararı sonrası kapanması aynı sonucu doğurmuyor.

Kripto para tarihindeki her büyük genişleme döneminin ardından benzer bir daralma süreci yaşandı. 2018 sonrasında yüzlerce ilk coin arzı başarısız oldu. 2022 ayı piyasasının ardından ise merkezi borç verme şirketleri çöktü. Sonuçta sektör daha az sayıda, ancak genel olarak daha güçlü oyuncularla yoluna devam etti.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Injective, ABD ve Avrupa adımlarıyla kurumsal genişlemeyi hızlandırdı

CertiK, 2026’nın ilk yarısında fiziksel kripto saldırılarının arttığını açıkladı

Kuzey Kore, devlet fonlarını kriptoyla akladığı iddia edilen hackerları gözaltına aldı

Mount Carmel, kripto madenciliği ve veri merkezlerini yasakladı

Robinhood CEO’sunun X hesabı sahte meme coin paylaşımı için ele geçirildi

BitMEX, işlem platformunu 23 Eylül 2026’da kalıcı olarak kapatacak

Telegram yaz aylarında uygulama içi kripto cüzdanını sunacak

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı XRP DeFi rakamlarının perde arkası: Rakamın yüzde 74’ü bu ağlarda
Bir Sonraki Yazı Ethereum 1.887 dolar direncine yaklaşırken alıcılar desteği korudu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Analistler HYPE için 70 ila 74 dolar bandını kritik görüyor
HYPERLIQUID (HYPE)
Coinbase, Bitcoin için kuantum güvenliği konsorsiyumu kurdu
BITCOIN (BTC)
Ethereum 1.887 dolar direncine yaklaşırken alıcılar desteği korudu
Ethereum (ETH)
XRP DeFi rakamlarının perde arkası: Rakamın yüzde 74’ü bu ağlarda
RIPPLE (XRP)
Ethereum, Bitcoin karşısındaki düşüşünü sonlandırma sinyali verdi
BITCOIN (BTC)
Lost your password?