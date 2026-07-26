🚨 2026'da kripto sektöründe 99 proje kapandı.

RootData’nın yayımladığı 2026 Kripto Sektörü Ölü Projeler Listesi, yılın başından bu yana kripto para piyasasında 99 projenin faaliyetini sonlandırdığını ortaya koydu. Veri tabanı, resmi olarak kapanan, iflas başvurusu yapan ya da internet sitesi uzun süre erişilemeyen girişimleri izliyor. Liste, dijital varlık ekosisteminde ayakta kalmanın en zor başlıklardan biri olmayı sürdürdüğünü gösteriyor.

Kapanmalar farklı alanlara yayıldı

Listede daha az bilinen çok sayıda girişimin yanı sıra cüzdan hizmetleri sunan Family, Ctrl ve Leap yer aldı. Merkezi borsalar arasında BitMart, BitMEX ve AscendEX de kaydedildi. Altyapı ve merkeziyetsiz finans tarafında ise Zapper, Stream Finance, Parsec, Loopring ve Goldfinch gibi isimlerin bulunması, mevcut piyasa koşullarının ekosistemin neredeyse her alanını etkilediğine işaret etti.

Bu son kapanma dalgası, önceki döngülerden farklı olarak tek bir niş alanla sınırlı kalmadı. RootData’nın listesinde borsalar, borç verme protokolleri, NFT platformları, Katman 2 ağları, cüzdanlar, yapay zeka projeleri ve geliştirici araçları yer aldı. Bu tablo, sektördeki birleşme ve daralmanın artık belirli bir alt sektöre özgü olmaktan çıktığını ortaya koydu.

RootData, resmi olarak kapanan, iflas başvurusu yapan veya internet sitesi uzun süre kapalı kalan şirket ve projeleri listeye dahil ediyor.

Büyüme döneminin ardından seçici sermaye dönemi geldi

99 projenin kapanmış olması dikkat çekici görünse de son birkaç yılda kripto piyasasında binlerce protokol, uygulama ve girişim hayata geçirildi. Bunların önemli bölümü, girişim sermayesinin daha rahat bulunduğu ve token fiyatlarının henüz istikrarlı gelir üretmeyen iş modellerini desteklediği 2024 ile 2025 boğa döneminde kuruldu.

Sermaye akışının daha seçici hale gelmesiyle birlikte birçok ekibin koşulları değişti. Projelerin artık yalnızca token değer artışına ya da yeni yatırım turlarına dayanmak yerine gerçek kullanıcı büyümesi ve düzenli gelir göstermesi gerekti. Çok sayıda girişim bu geçişi sağlayamadı. Listede bilinen markaların da bulunması, raporun en dikkat çekici yönlerinden biri olarak öne çıktı.

Aynı listede farklı türde kapanışlar bulunuyor

RootData, resmi olarak kapanan, iflas başvurusu yapan veya uzun süreli internet kesintileri nedeniyle fiilen pasif hale gelen yapıları aynı veri setinde topluyor. Ancak bu sonuçların etkisi her proje için aynı değil. Bir borsanın iflas etmesi ile bir protokolün topluluk oylamasının ardından faaliyetlerini durdurması arasında belirgin fark bulunuyor.

Bir borsanın iflas etmesi ile bir protokolün topluluk kararı sonrası kapanması aynı sonucu doğurmuyor.

Kripto para tarihindeki her büyük genişleme döneminin ardından benzer bir daralma süreci yaşandı. 2018 sonrasında yüzlerce ilk coin arzı başarısız oldu. 2022 ayı piyasasının ardından ise merkezi borç verme şirketleri çöktü. Sonuçta sektör daha az sayıda, ancak genel olarak daha güçlü oyuncularla yoluna devam etti.