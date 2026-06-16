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BINANCE COIN (BNB)

BNB 615 doların üzerinde tutundu! Sıradaki seviyelerde neler konuşuluyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BNB, 615 doların üzerinde kalırken teknik görünümde yukarı yönlü beklenti güç kazandı.
  • 📈 İşlem hacmi yüzde 52,78 artarken piyasada $BNB için katılımın belirginleştiği görüldü.
  • 🧭 Analistler, 400 ile 500 dolar destek bölgesi korunduğu sürece daha yüksek seviyeleri izliyor.
  • 🗓️ Mevcut senaryoda 1.143 dolardan 5.500 dolara uzanan hedefler teknik projeksiyon olarak öne çıktı.
İlayda Peker
İlayda Peker

BNB, çok yıllı teknik kırılımın ardından destek bölgesini yeniden test ederek pozitif görünümünü korudu. İşlem hacmi ve açık pozisyondaki artış da piyasaya katılımın güçlendiğine işaret etti. Mevcut tablo, kritik destek seviyeleri korunduğu sürece yukarı yönlü beklentilerin gündemde kalabileceğini gösteriyor.

İçindekiler
1 Fiyat yapısında kırılım sonrası dikkat çeken tablo
2 Destek bölgesi ve öne çıkan hedefler
3 Piyasa katılımı verileri güç kazandı

Fiyat yapısında kırılım sonrası dikkat çeken tablo

Haberde yer alan verilere göre BNB, yazım sırasında 615,29 dolardan işlem görüyor. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 1,45 milyar dolar, piyasa değeri ise 82,93 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte görece dengeli bir seyir izlenmesine rağmen, fiyat yapısı ile artan hacim verisinin olası bir yön değişimine zemin hazırladığı değerlendiriliyor.

Kripto analisti Crypto Patel, BNB’nin çok yıllı aylık üçgen formasyonunu yukarı kırdıktan sonra bu kırılımı doğruladığını ve şu anda yeniden kırılım bölgesinde işlem gördüğünü belirtti. Teknik analizde bu tür geri dönüşler, bazı piyasa yorumcuları tarafından yeni bir yükseliş dalgası öncesinde izlenen bir yapı olarak değerlendiriliyor.

Crypto Patel’e göre BNB, çok yıllı üçgen formasyonundaki kırılımı doğruladıktan sonra yeniden kırılım bölgesine döndü ve bu görünüm, teknik açıdan önemli bir yükseliş hareketinin hazırlık aşaması olarak okunabiliyor.

Destek bölgesi ve öne çıkan hedefler

Uzmanların aktardığı değerlendirmelerde, BNB için 400 ile 500 dolar aralığı temel destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu alanın korunması halinde yükseliş beklentisinin geçerliliğini sürdürebileceği, fiyat projeksiyonlarında ise 1.143, 2.000, 3.000, 4.200 ve 5.500 dolar seviyelerinin takip edildiği ifade ediliyor.

Söz konusu senaryonun gerçekleşmesi halinde mevcut seviyelere kıyasla yüzde 1.200’ü aşan bir artış ihtimali hesaplanıyor. Bununla birlikte bu seviyeler kesinleşmiş sonuçlar değil, teknik analize dayalı öngörüler olarak öne çıkıyor.

Piyasa katılımı verileri güç kazandı

İşlem hacminde görülen artış, BNB cephesindeki hareketliliğin en dikkat çekici unsurlarından biri oldu. Verilere göre işlem hacmi yüzde 52,78 yükselerek 910,79 milyon dolara ulaştı. Hacimdeki büyüme, yatırımcı ilgisinin arttığına ve piyasada likiditenin güçlenebileceğine işaret eden başlıca göstergeler arasında yer alıyor.

Açık pozisyon miktarında da yükseliş kaydedildi. Açık pozisyon yüzde 1,54 artışla 894,57 milyon dolara çıktı. Bu veri, piyasada yeni işlemlerin açıldığını ve yatırımcıların işlem tarafında aktif kalmayı sürdürdüğünü gösteriyor.

BNB, Binance ekosisteminin yerel varlığı olarak işlem ücretlerinde kullanım, zincir içi uygulamalar ve çeşitli platform hizmetlerinde rol oynayan bir kripto para olarak biliniyor. Bu nedenle fiyat hareketleri yalnızca teknik görünümle değil, ekosistem içindeki kullanım yoğunluğuyla da yakından izleniyor.

Haberde yer alan değerlendirmeler piyasa analizi ve fiyat tahminlerinden oluşuyor. Kripto varlık piyasalarının yüksek oynaklık taşıdığı, bu nedenle öngörülerin garanti niteliği taşımadığı da ayrıca vurgulanıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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