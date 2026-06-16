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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 67 bin doların üzerine çıksa da türev piyasalardaki zayıf görünüm temkinli seyri korudu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Trump’ın İran ile ateşkes açıklamasının ardından $BTC 67 bin doların üzerine çıktı.
  • 📉 Vadeli işlem primi %2’de kalırken opsiyon piyasasında düşüşe karşı korunma talebi güçlü seyretti.
  • 💵 Spot Bitcoin ETF’leri cuma günü 86 milyon dolar giriş gördü, ancak 5 Haziran’dan bu yana toplam net çıkış 730 milyon dolara ulaştı.
  • 🕒 Piyasa, iki aylık İran anlaşmasının ayrıntıları netleşmeden kalıcı yükselişe temkinli yaklaştı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump’ın pazar gecesi İran ile ateşkes konusunda anlaşma sağlandığını açıklamasının ardından 67 bin doların üzerine çıktı. Buna karşın türev piyasalardaki göstergeler, kripto para yatırımcılarının bu yükselişe güçlü biçimde ikna olmadığını ortaya koydu. Piyasadaki tablo, kısa vadeli toparlanmaya rağmen temkinli duruşun sürdüğüne işaret etti.

İçindekiler
1 Türev göstergeleri zayıf talebe işaret etti
2 Kurumsal talep tarafında karışık sinyaller izlendi
3 Piyasada risk algısı tamamen dağılmadı

Türev göstergeleri zayıf talebe işaret etti

Pazartesi günü Brent petrolün 100 günlük en düşük seviyesine gerilemesi ve Nasdaq 100 endeksinin %3 yükselmesi risk iştahını destekledi. Ancak Bitcoin cephesinde aynı ölçüde güven oluşmadı. İran ile varılan uzlaşmaya ilişkin nihai takvim ile deniz taşımacılığına dair operasyonel ayrıntıların netleşmemesi, yatırımcıların ihtiyatlı kalmasına neden oldu. Geçici anlaşmanın cuma günü devreye girmesinin beklendiği aktarıldı.

Bitcoin’de iki aylık vadeli işlemlerin yıllıklandırılmış primi pazartesi günü %2 seviyesinde kaldı. Bu oran, kaldıraçlı yükseliş pozisyonlarına talebin sınırlı olduğuna işaret ediyor. Söz konusu gösterge üç aydan uzun süredir nötr kabul edilen %4 eşiğinin üzerine çıkamadı. Yıl başından bu yana %24 gerileyen Bitcoin’de buna rağmen gün içindeki %4’lük sıçrama, düşüş yönlü pozisyon taşıyan yatırımcıları hazırlıksız yakaladı ve 210 milyon dolarlık tasfiyeye yol açtı.

Bitcoin vadeli işlemlerindeki yıllıklandırılmış primin %2’de kalması, yükseliş yönlü kaldıraçlı işlemlere talebin zayıf seyrettiğini gösterdi.

Opsiyon piyasası da benzer bir tablo sundu. Bitcoin’de satım opsiyonları, alım opsiyonlarına göre %16 primli işlem gördü. Bu durum, aşağı yönlü risklere karşı korunma isteğinin öne çıktığını ve yatırımcıların düşüş ihtimalini daha fazla fiyatladığını gösterdi. Nasdaq 100 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesinin yalnızca %1 altında seyrederken, kripto varlıklardaki bu ayrışma daha belirgin hale geldi.

Kurumsal talep tarafında karışık sinyaller izlendi

Yükselişi destekleyen unsurlardan biri, ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerine cuma günü giren 86 milyon dolarlık net para oldu. Spot Bitcoin ETF’leri, Bitcoin’i doğrudan tutan ve geleneksel borsalarda işlem gören fonlar olarak kurumsal talebin yakından izlenen göstergeleri arasında yer alıyor.

Mini sözlük: Spot Bitcoin ETF, fonun Bitcoin’i doğrudan bilançosunda tuttuğu borsa yatırım fonudur. Bu ürünler, yatırımcıların kripto varlığı doğrudan saklamadan fiyat hareketine erişmesini sağlar.

Bununla birlikte, 5 Haziran’dan bu yana kaydedilen toplam 730 milyon dolarlık net çıkış dikkate alındığında cuma günkü girişler eğilimi tersine çevirmeye yetmedi. Bu nedenle yükseliş beklentisi taşıyan kesimin daha güçlü ve devamlı bir kurumsal alım sinyali beklediği değerlendiriliyor.

GöstergeVeri
Bitcoin fiyat hareketi67 bin doların üzeri, günlük %4 artış
Vadeli işlem primi%2
Opsiyon piyasası eğilimiSatım opsiyonları alım opsiyonlarına göre %16 primli
Cuma günkü spot ETF net girişi86 milyon dolar
5 Haziran sonrası spot ETF net akımı730 milyon dolar net çıkış

Piyasada risk algısı tamamen dağılmadı

Yatırımcı temkinini besleyen bir başka unsur da İran’daki gelecekteki taşımacılık ücretlerine ilişkin çelişkili açıklamalar oldu. Mevcut anlaşmanın yalnızca iki aylık bir zaman aralığını kapsaması, belirsizliğin tamamen ortadan kalkmadığını gösterdi. Bu sırada hisse senedi piyasalarında yapay zeka temasının güçlü kalması, riskli varlıklara yönelen sermayenin kripto dışındaki alanlara da dağılduğunu ortaya koydu.

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerine cuma günü 86 milyon dolar net giriş olsa da, 5 Haziran’dan bu yana görülen 730 milyon dolarlık net çıkış henüz telafi edilemedi.

Haberde ayrıca Strategy’nin Bitcoin biriktirmeyi sürdürmesinin piyasadaki sert satış korkusunu dengeleyen unsurlardan biri olduğu belirtildi. Buna rağmen türev piyasalardaki kalıcı zayıflık, 60 bin dolar seviyesinin destek olarak ne kadar güçlü görüldüğü konusunda soru işaretlerini koruyor. Öte yandan petrol fiyatlarındaki düşüşün resesyon endişelerini hafifletmesi halinde, Bitcoin’in 70 bin doların üzerine yeniden yerleşmesi daha olası hale gelebilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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