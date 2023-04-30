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Kripto Paralarda Son Durum Ne? Bitcoin ve Altcoinler Yorum!

Kripto para piyasalarında durgun bir güne merhaba diyoruz. Haftanın öne çıkan altcoinleri hangileri oldu?
09:44
30 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Artık haftanın ve ayın son günündeyiz ve kral kripto para birimi 29.000 doları korumaya devam ediyor. Önceki aylarda sürekli yeni zirveler yapan fiyat Nisan ayında da yatırımcıların yüzünü güldürdü. Altcoinlerin büyük kısmında da tatmin edici ralliler gördük. Peki kripto para piyasalarında son durum ne? Yatırımcıları neler bekliyor?

Bitcoin (BTC)

Önümüzdeki hafta son derece kritik bir gelişme var ve Bitcoin fiyatı şimdilik bu olaya rağmen sakin duruyor. Hafta sonu düşen hacimler fiyat üzerinde bu sefer ciddi bir negatif baskıya neden olmadı. Bitcoin fiyatı 29.000 dolar tabanını korurken 29.450 dolar seviyesini aşamadı. 23 Milyar dolara düşen işlem hacmi ve az da olsa gevşeyen Bitcoin hakimiyetiyle gün devam ediyor.

Yükselişin devamı için Bitcoin fiyatının 27.500 ve 28.400 dolar seviyelerini koruması gerekiyor. İvme kazanan bir ralli ise ancak 30.200 dolar seviyesinin kalıcı olarak kırıldığında görülebilir. Bu yıl birçok popüler analist kral kripto para biriminin 40.000 ile 42.000 dolar arasında yeni bir zirve yapmasını bekliyor.

Kripto Paralar Yorum

BTC fiyatındaki devam eden hafta sonu durgunluğu altcoinlere de önemli ölçüde yansıdı. Hacimler eridi ve az sayıda altcoin sakin piyasalardan faydalanabildi. En büyük 10 altcoinin tamamı son 24 saatte %1’i bulmayan çok dar bir aralıkta işlem gördü. Önümüzdeki hafta yapılacak Fed toplantısı öncesinde talepte bu denli azalmalar normal karşılanabilir.

Peki bu haftanın en fazla değer kazanan altcoinleri hangileriydi?

  • RNDR %40
  • ICP %15
  • CSPR %12
  • CFX %10
  • CRO %8
  • INJ %8
  • ATOM %7
  • EGLD, SOL ve DYDX ise %6 oranında arttı.

En büyük 100 kripto para arasında performansıyla haftaya damgasını vuran RNDR Token oldu. Bu yıl %500’ün üstünde artan fiyat 0,4 dolardan alım yapan yatırımcılara sene başından eri iyi bir kazanç getirdi. Ekibinin token fiyatını artırmak için duyurduğu yeni strateji yatırımcılardaki ilginin hızla artmasını sağladı. Özellikle protokol geliriyle alakalı gelecek bir müjde RNDR Token fiyatının daha hızlı biçimde yükselmesini sağlayabilir.

Haftanın en fazla kaybedenleriyse CAKE ve ZIL oldu. Sırasıyla %20 ve %14 değer kaybettiler.

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