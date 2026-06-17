Paris borsasında işlem gören Capital B, Avrupa için Bitcoin teminatlı kredi ürünü geliştirdiğini açıkladı

Paris borsasında işlem gören Bitcoin hazine şirketi Capital B, Avrupa pazarı için Bitcoin teminatlı bir kredi ürünü üzerinde çalıştığını açıkladı. Şirketin yönetim kurulu üyesi Alexandre Laizet, BTC Prague etkinliğinde The Block’a verdiği röportajda planı doğruladı. Ürünün çıkış tarihi ise henüz netleşmedi.

Ürün Avrupa pazarına göre tasarlanıyor

Laizet, planlanan aracın Strategy’nin STRC ve Strive’ın SATA modellerini örnek aldığını belirtti. Buna göre ürün, Avrupa’daki düzenleyici ve piyasa koşullarına uyarlanmış dijital bir kredi çözümü olarak kurgulanıyor. Laizet, yüksek vergi yükü, güvenlik kaygıları ve güncelliğini yitirmiş kuralların bu tür araçlara duyulan ihtiyacı artırdığını söyledi.

Alexandre Laizet, şirketin Avrupa’daki yatırımcılar için Avrupa pazarına uygun bir çözüm aradığını, mevcut finansal düzenlemelerin ise dijital çağa yeterince karşılık vermediğini belirtti.

Capital B’nin geliştirdiği ürünün, şirketin kendi Bitcoin varlıkları üzerine kurulması planlanıyor. Laizet’e göre hedef, çift haneli oynaklığın altında bir risk profiliyle çift haneli getirinin üzerine çıkmak. Capital B’nin kasasında şu anda 3.139 BTC bulunuyor.

Mini sözlük: Bitcoin hazine şirketi, bilançosunda önemli miktarda Bitcoin tutan ve kurumsal kaynak yönetimini bu varlık üzerinden yürüten şirkettir. Bu yapı, şirketin finansman ve getiri stratejisini doğrudan Bitcoin fiyat hareketlerine bağlı hale getirebilir.

Yatırımcı ilgisi ve riskler öne çıkıyor

Laizet, dijital kredi ürünlerine ilginin geçen yıla göre 10 kat arttığını söyledi. Ancak buna ilişkin ayrıntılı sayısal veri paylaşmadı. Açıklamaya göre şirket, bu artan talebi Avrupa merkezli yatırımcılar için yeni bir araçla karşılamayı amaçlıyor.

Laizet, Bitcoin hazine şirketlerinin geleneksel ihraççılardan farklı bir getiri desteği sunabileceğini savundu. Geleneksel finans tarafında çift haneli performans vaat etmek için uzun yıllara yayılan nakit akışı gerektiğini, buna karşılık Bitcoin odaklı bilançolarda değer kazanan varlıkların zaten mevcut olduğunu ifade etti. Şirket bilançosundaki Bitcoin’in merkezi rol oynadığını da vurguladı.

Laizet, ürünün çeşitli riskler taşıdığını, bunlar arasında Bitcoin’de değer kaybı, uygulama sorunları, saklama riski ve karşı taraf riskinin yer aldığını, bu nedenle yalnızca düzenlemeye tabi bankalarla çalıştıklarını aktardı.

Capital B, Euronext Growth Paris’te ALCPB koduyla işlem görüyor. Şirket kendisini Avrupa’nın ilk ve en büyük Bitcoin hazine şirketi olarak tanımlıyor. Destekçileri arasında Bitcoin yatırımcısı Adam Back ile Fulgur Ventures da yer alıyor.

Şirketin Bitcoin hedefi daha geniş bir çerçeveye dayanıyor

Şirketin internet sitesine göre Capital B’nin hedefi, 2027 sonuna kadar 15.000 BTC biriktirmek. Daha uzun vadede ise 2033 yılına kadar Bitcoin toplam arzının %1’ine ulaşmak istiyor. Geliştirilen kredi ürününün de bu daha geniş bilanço ve birikim stratejisinin bir parçası olduğu görülüyor.

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Laizet, ABD’deki Strategy örneğini de piyasadaki modellerden biri olarak gösterdi. Açıklamasına göre Strategy, STRC temettülerini ödemek için 32 BTC sattı ve daha sonra 1.587 BTC satın aldı. Capital B tarafında ise yeni ürünün ne zaman sunulacağına dair resmi bir takvim paylaşılmış değil.