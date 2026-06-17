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RIPPLE (XRP)

XRP’de 24 saatte %13 sıçrama geldi! Piyasada hangi sinyaller öne çıktı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP, 24 saatte %13 yükselerek 1,28 dolar seviyesini yeniden aştı.
  • 🐋 Büyük cüzdanlar son altı ayda 1,53 milyar XRP toplarken $XRP’de arzın %74,1’ini kontrol etmeyi sürdürdü.
  • 🏦 Ripple ekosistemindeki kurumsal ödeme ağı ve tokenizasyon projeleri yatırımcı ilgisini destekledi.
  • 📈 XRP ETF’leri, net girişlerde üst üste beş hafta Bitcoin ve Ethereum’un önünde kaldı.
Onur Atam
Onur Atam

XRP, kripto para piyasasında son haftalardaki zayıf görünümün ardından dikkat çekici bir toparlanma sergiledi. Varlık, son 24 saatte %13 yükselerek 1,28 dolar seviyesini yeniden aştı ve bunu iki haftanın ardından ilk kez başardı. Bu hareket, piyasa katılımcılarının yeniden XRP’ye yöneldiğine işaret eden gelişmelerle birlikte geldi.

İçindekiler
1 Satış baskısının ardından hızlı dönüş
2 Büyük cüzdanlar birikimi artırdı
3 Ripple ekosistemindeki gelişmeler dikkat çekiyor
4 ETF akışları öne çıktı

Satış baskısının ardından hızlı dönüş

2026’da XRP açısından en karamsar dönemlerden birinin ardından gelen bu yükseliş, piyasa duyarlılığındaki değişimle ilişkilendirildi. Analitik şirketi Santiment’in aktardığı verilere göre yatırımcılar arasındaki korku aşırı seviyelere ulaşmıştı. Bu tür dönemler, çoğu zaman kısa vadeli rahatlama yükselişleri için uygun bir zemin hazırlayabiliyor.

XRP’deki toparlanmanın yalnızca bireysel yatırımcılarla sınırlı kalmadığı, zincir üstü verilerde büyük cüzdanların da alım yönünde hareket ettiğinin görüldüğü aktarıldı.

Duyarlılığın toparlanmasıyla birlikte alıcılar yeniden devreye girdi ve fiyat yukarı taşındı. Piyasadaki bu değişimde yalnızca kısa vadeli işlemler değil, daha büyük ölçekli yatırımcı hareketleri de etkili oldu.

Büyük cüzdanlar birikimi artırdı

Zincir üstü verilere göre en az 1 milyon XRP tutan cüzdanlar, toplam arzın %74,1’ini kontrol ediyor. Son altı ayda bu büyük yatırımcı grubu, bakiyelerine toplam 1,53 milyar XRP ekledi. Bu tablo, büyük sahiplerin fiyat zayıflığını satış fırsatı değil, birikim dönemi olarak değerlendirdiğini gösteriyor.

Bu tür alımlar, genellikle uzun vadeli beklentilere dayanan bir güven işareti olarak görülüyor. Büyük yatırımcılar çoğu zaman günlük fiyat dalgalanmalarından çok daha geniş bir perspektifle hareket ediyor. Bu nedenle söz konusu birikim, XRP’nin son dönemde karşılaştığı baskıya rağmen fiyat için destekleyici bir unsur olarak öne çıktı.

Ripple ekosistemindeki gelişmeler dikkat çekiyor

Yatırımcı güvenini destekleyen bir diğer unsur da Ripple ekosistemindeki gelişmeler oldu. Ripple, sınır ötesi ve kurumsal ödeme altyapılarına odaklanan teknoloji şirketi olarak biliniyor. Şirketin kurumsal ödemeler alanındaki ağını büyütmesi, piyasa katılımcılarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

Bunun yanında XRP Ledger üzerinde geliştirilen tokenizasyon projeleri de yeni kullanım alanları oluşturuyor. Bu projelerin zamanla daha geniş benimsenmeye katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Flare kurucu ortağı Hugo Philion, yakın tarihli bir podcast yayınında, geçmişte Ripple’ın inşa ettiği kurumsal altyapıyı eleştiren birçok projenin bugün benzer bir yönelime girdiğini söyledi. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse da bu görüşe paralel açıklamalar yaptı.

ETF akışları öne çıktı

Kurumsal talep tarafında da XRP lehine bir tablo oluştu. XRP odaklı ETF’lerin, net girişlerde art arda beş hafta boyunca Bitcoin ve Ethereum’u geride bıraktığı belirtildi. Dijital varlıkların önemli bölümünde çıkışlar görülürken XRP’nin yeni sermaye çekmeye devam etmesi, toparlanmanın sürebileceğine dair beklentileri güçlendirdi.

Bununla birlikte, söz konusu veriler piyasa analizi niteliği taşıyor ve fiyat hareketleri açısından kesinlik anlamına gelmiyor. Kripto para piyasaları yüksek oynaklık barındırmayı sürdürüyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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