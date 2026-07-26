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RIPPLE (XRP)

Ripple’ın emanet cüzdanlarında 32,4 milyar XRP bulunduğu doğrulandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple'ın kamuya açık emanet cüzdanlarında 32,4 milyar XRP bulunduğu doğrulandı.
  • 📊 Güncel verilerde dolaşımdaki arz 67,5 milyar XRP, yakılan toplam miktar ise 14,3 milyon XRP olarak yer aldı.
  • 🔎 Ripple, XRPL üzerindeki 20 emanet hesabı ve bazı doğrulayıcı adreslerini doğrulanmış kayıtlarla görünür hale getirdi.
  • 🏦 Ripple, kurumsal ödemelerde RLUSD kullanımını genişletmek için $XRP ekosistemiyle bağlantılı yeni adımlar attı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

XRP emanet bakiyeleri sosyal medyada yeniden tartışılırken, XRP topluluğundan bazı isimler Ripple‘ın kamuya açık biçimde doğrulanabilen emanet varlıklarına ilişkin güncel bir görünüm paylaştı. Son paylaşımlarda eski ya da birbiriyle çelişen rakamların dolaşıma girmesi üzerine, güncel toplamın 32,4 milyar XRP olduğu belirtildi.

İçindekiler
1 Güncel veriler XRPScan ile doğrulandı
2 Ripple’ın XRPL üzerindeki hesapları daha görünür hale geldi
3 RLUSD tarafında kurumsal genişleme adımı geldi

Güncel veriler XRPScan ile doğrulandı

X’te Saul kullanıcı adlı hesap, emanet altındaki XRP miktarına dair çok sayıda farklı sayı paylaşıldığını, bu nedenle güncel tabloyu yeniden ortaya koyduğunu kaydetti. Paylaşılan veriye göre emanet hesaplarda 32.445.002.702 XRP bulunuyor.

XRP Ledger Foundation topluluk direktörü Hussein Zangana, X’te kullandığı adıyla Vet, bu rakamın XRP Ledger ekosisteminde yaygın biçimde kullanılan XRPScan verileriyle doğrulandığını söyledi. Vet’in paylaştığı ekran görüntüsünde dolaşımdaki arz, yakılan toplam XRP ve emanet altında tutulan miktar birlikte yer aldı.

Hussein Zangana, 32.445.002.702 XRP’lik emanet bakiyesinin XRPScan verileriyle doğrulandığını, dolaşımdaki arz ve yakılan toplam miktarın da aynı görünümde izlenebildiğini aktardı.

Güncel tabloda etkin XRP hesap sayısı 8.019.684 olarak yer alıyor. Toplam yakılan XRP miktarı 14.365.934 XRP seviyesinde bulunurken, dolaşımdaki arz 67.526.265.430 XRP olarak kaydedildi.

Ripple’ın XRPL üzerindeki hesapları daha görünür hale geldi

Vet, Ripple’ın XRPL üzerindeki kamuya açık operasyonlarına dair şeffaflığın arttığını da vurguladı. Buna göre şirket, internet sitesindeki XRPL toml dosyasına XRPL üzerindeki tüm kamuya açık operasyon hesaplarını ve adreslerini ekledi. Bu adreslerin Ripple’ın UNL doğrulayıcı imzasıyla da doğrulandığı aktarıldı.

Söz konusu kayıtlarda 20 XRP emanet hesabı, 2 küme, birkaç doğrulayıcı ve 1 RLUSD ihraç adresi yer alıyor. Ripple, blokzincir tabanlı ödeme ve dijital varlık altyapısı geliştiren ABD merkezli bir teknoloji şirketi olarak biliniyor.

Mini sözlük: XRPL toml, XRPL üzerinde bir kurumun doğrulanmış hesaplarını, alan adlarını ve teknik kimlik bilgilerini yayımlamak için kullanılan standart yapı dosyasıdır. UNL ise ağda güvenilir kabul edilen doğrulayıcı listesini ifade eder.

MetrikDeğer
Emanette tutulan XRP32.445.002.702 XRP
Dolaşımdaki arz67.526.265.430 XRP
Yakılan toplam XRP14.365.934 XRP
Etkin hesap sayısı8.019.684

RLUSD tarafında kurumsal genişleme adımı geldi

Geçen hafta Ripple, kurumların Ripple USD‘ye erişmesi, varlık basması, geri ödeme yapması ve yönetim süreçlerini yürütmesi için tasarlanan Ripple Mint çözümünü devreye aldı. Şirket, bu yapının hem operasyonel denetim için kullanıcı arayüzü sunduğunu hem de otomasyon ile sistem entegrasyonu için programatik erişim sağladığını belirtti.

Ripple, Ripple Mint ile kurumlara RLUSD’ye erişim, basım, geri ödeme ve yönetim işlemlerini tek çatı altında sunmayı hedefliyor.

Ayrıca yıllıklandırılmış işlem hacmi 2 trilyon doların üzerinde olan kurumsal bir ağ, Ripple’dan stratejik yatırım aldığını açıkladı. Taraflar, düzenlemelere uyumlu stabilcoin ödemelerinin yaygınlaşmasını hızlandırmayı ve RLUSD’yi dijital varlıklar için dünyanın en büyük kurumsal ödeme ağlarından birine entegre etmeyi amaçlıyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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