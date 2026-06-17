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BITCOIN (BTC)

Wintermute, Bitcoin’in 60 bin dolar altından toparlanmasına rağmen 50 bin dolar bandına gerileyebileceğini açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Wintermute, Bitcoin’in son toparlanmasına rağmen 50 bin dolar bandına gerileyebileceğini belirtti.
  • 📉 Şirkete göre 60 bin dolar çevresindeki dipten gelen yükseliş, kalıcı bir piyasa tabanını henüz doğrulamadı.
  • 💸 ETF ve stabilcoin akışları zayıf kalırsa, $BTC’de yukarı yönlü hareketin ivme kaybetmesi beklenebilir.
  • 🌤️ Yaz aylarındaki düşük likidite, önümüzdeki dönemde fiyat dalgalanmalarını daha da artırabilir.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Kripto para piyasasının önde gelen likidite sağlayıcılarından Wintermute, Bitcoin’de son dönemde görülen toparlanmanın kalıcı bir dip oluştuğunu göstermediğini belirtti. Şirkete göre BTC, 60 bin dolar çevresindeki düşük seviyelerden yükselmiş olsa da piyasa döngüsünün tabanının kesinleştiğini söylemek için henüz erken görünüyor.

İçindekiler
1 Toparlanma, tek başına dip işareti sayılmıyor
2 ETF ve stabilcoin akışları yakından izleniyor
3 Düşük yaz likiditesi oynaklığı artırabilir
4 50 bin dolar bandı yeniden gündemde

Toparlanma, tek başına dip işareti sayılmıyor

Wintermute, fiyatın yeniden yükselmesinin mevcut düşüş sürecinin sona erdiği anlamına gelmediğini vurguladı. Değerlendirmede, yalnızca fiyat hareketine bakılarak yapısal bir dip tespiti yapılamayacağı, geçmiş piyasa döngülerinde kalıcı toparlanmaların daha güçlü destekleyici göstergelerle teyit edildiği hatırlatıldı.

Wintermute’a göre Bitcoin’de son yükseliş, tek başına piyasanın dip yaptığını göstermiyor; daha kalıcı bir dönüş için sermaye girişleri ve likidite tarafında daha net işaretler gerekiyor.

Şirket, BTC önceki dip seviyelerin üzerinde tutunmuş olsa da genel talep görünümünde belirgin bir değişim görülmediğini aktardı. Bu nedenle analistler, kısa vadeli fiyat hareketlerine ilişkin temkinli duruşunu koruyor.

ETF ve stabilcoin akışları yakından izleniyor

Wintermute, Bitcoin’in yönü açısından özellikle ETF ve stabilcoin akışlarının kritik önemde olduğunu belirtti. Bu veriler, yatırımcı talebini ve dijital varlık piyasasına giren yeni sermayeyi ölçmek için sık kullanılan göstergeler arasında yer alıyor. Güçlü ve düzenli girişler, genellikle uzun vadeli fiyat görünümünü destekleyen bir unsur kabul ediliyor.

Mini sözlük: ETF, bir varlığın veya varlık grubunun fiyatını izleyen ve borsada işlem gören yatırım fonudur. Stabilcoin ise değeri genellikle ABD doları gibi bir varlığa sabitlenmeye çalışılan dijital varlıkları ifade eder.

Ancak şirket, mevcut verilerin bu iki alanda henüz net bir dönüşe işaret etmediğini söyledi. Sermaye girişleri istikrarlı biçimde güçlenmezse Bitcoin’in yukarı yönlü ivmesini korumasının zorlaşabileceği değerlendiriliyor.

Şirketin değerlendirmesine göre ETF ve stabilcoin akışlarındaki zayıflık sürerse, Bitcoin için 50 bin dolar bandının yeniden test edilmesi olasılık dışında kalmıyor.

Düşük yaz likiditesi oynaklığı artırabilir

Wintermute ayrıca mevsimsel piyasa koşullarını da risk unsuru olarak öne çıkardı. Yaz aylarında işlem faaliyetinin yavaşlaması, finansal piyasalarda likiditenin azalmasına yol açabiliyor. Daha düşük likidite ise fiyat hareketlerini büyütebilir ve kısa vadeli oynaklığı artırabilir.

Bu çerçevede BTC’de her iki yönde de daha sert dalgalanmalar görülebileceği ifade edildi. İşlem hacimlerinin düşük olduğu dönemlerde piyasa duyarlılığındaki sınırlı değişimler bile fiyat üzerinde daha belirgin etki yaratabiliyor. Bu tablo, önümüzdeki aylarda belirsizliğin sürebileceğine işaret ediyor.

50 bin dolar bandı yeniden gündemde

Wintermute, mevcut koşullar altında Bitcoin’in 50 bin dolar aralığına yeniden gerileyebileceğini düşünüyor. Şirkete göre bu senaryo, özellikle sermaye girişlerinin zayıf kalması ve genel piyasa talebinin güçlenmemesi halinde masada kalmaya devam edecek.

Bununla birlikte analistler, piyasa koşullarının hızla değişebileceğini de kabul ediyor. Kurumsal ilginin yeniden artması ya da ETF tarafında daha güçlü talep oluşması farklı bir fiyat patikasını destekleyebilir. Şimdilik odakta likidite koşulları ile sermaye akışlarının seyri bulunuyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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