Tether, Dubai’deki DMCC ile tokenizasyon ve blokzincir eğitimi için iş birliği yaptığını açıkladı

Tether ile Dubai Multi Commodities Centre arasında imzalanan mutabakat zaptı, Dubai’nin büyüyen dijital ekonomisinde blokzincir yenilikleri, tokenizasyon ve dijital varlık eğitimi alanlarında ortak çalışma zemini oluşturdu. Anlaşma kapsamında tarafların, işletmelere danışmanlık, atölye çalışmaları, pilot uygulamalar ve eğitim programları sunmayı değerlendireceği aktarıldı.

İş birliğinin odağında tokenizasyon yer alıyor

Metinde, iş birliğinin özellikle tokenizasyon başlığında yoğunlaşacağı belirtildi. Buna göre Tether ile DMCC, dijital tokenizasyonun verimliliği nasıl artırabileceğini ve şirketler için hangi yeni kullanım alanlarını ortaya çıkarabileceğini inceleyecek. Tarafların ayrıca blokzincir tabanlı uygulamaların iş dünyasında daha geniş kullanımını destekleyecek adımları değerlendirmesi bekleniyor.

Mini sözlük: Tokenizasyon, gerçek ya da dijital bir varlığın blokzincir üzerinde dijital tokene dönüştürülmesi anlamına gelir. Bu yöntem, sahiplik takibi, transfer ve kayıt süreçlerinin daha düzenli yürütülmesine katkı sağlayabilir.

Anlaşma çerçevesinde Tether’in, DMCC bünyesindeki şirket ağına yönelik özel atölyeler, blokzincir danışmanlığı, dijital varlık uygulamaları için pilot programlar ve daha geniş kapsamlı tokenizasyon projeleri üzerinde çalışacağı kaydedildi. Ortaklığın, eşler arası iletişim ve işlem süreçlerini geliştirecek yöntemlerin araştırılmasını da kapsadığı belirtildi.

Taraflar, dijital tokenizasyonun verimliliği artırmadaki rolünü ve yeni imkanlar üretme kapasitesini birlikte inceleyecek.

DMCC ekosistemine eğitim ve danışmanlık desteği

İş birliğinin bir diğer ayağını eğitim ve bilgi paylaşımı oluşturuyor. Tether’in, DMCC Crypto Centre’a danışmanlık hizmetleriyle katkı vermeyi planladığı, böylece şirketlerin blokzincir teknolojisi ile kripto varlıkları daha iyi anlamasına destek olacağı ifade edildi. Tether, stabilcoin USDT’nin ihraççısı olarak dijital varlık sektörünün en büyük şirketleri arasında yer alıyor.

Tarafların eğitim forumları, hackathonlar ve benzeri etkinliklerde de birlikte hareket etmeyi değerlendirdiği bildirildi. Bu etkinliklerin, sektörde yeniliği teşvik etmesi ve blokzincir tabanlı çözümlerin görünürlüğünü artırması amaçlanıyor.

İş birliği, işletmeler için danışmanlık, atölye çalışmaları, pilot programlar ve eğitim girişimlerini desteklemeyi hedefliyor.

Dubai’nin dijital ekonomi hedefleriyle uyumlu adım

Haberde, DMCC’nin Dubai’de öne çıkan uluslararası iş bölgelerinden biri olduğu ve 26 binden fazla işletmeye ev sahipliği yaptığı bilgisi paylaşıldı. Kurumun aynı zamanda Dubai’ye doğrudan yabancı yatırım girişinde önemli bir rol üstlendiği belirtildi. Bu yönüyle anlaşmanın, yenilik ve ticaretin kesişim noktasında yer alan DMCC ekosistemini güçlendirmeyi amaçladığı görülüyor.

Taraflar, bu ortaklıkla birlikte sorumlu dijital varlık kullanımını teşvik edecek, eğitim faaliyetlerini geliştirecek ve güvenilir blokzincir hizmetlerini destekleyecek altyapı ihtiyaçlarını değerlendirmeyi sürdürecek. Açıklamaya göre çalışma, dijital çözümlerin daha geniş ölçekte benimsenmesine katkı sunmayı hedefliyor.