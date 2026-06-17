Ethereum 1.400 dolar desteğini korursa analistler uzun vadede 15.000 dolar hedefinin gündemde kalacağını belirtti

Ethereum, son sert düzeltmenin ardından yatırımcıların yakından izlediği birikim bölgesine geriledi. Piyasada öne çıkan değerlendirmelere göre ETH fiyatı, kritik destek seviyesinin üzerinde kalabildiği sürece uzun vadeli toparlanma olasılığını koruyor. Buna karşılık borsalardaki ETH miktarındaki düşüş de satış baskısının zayıfladığına işaret eden unsurlar arasında gösteriliyor.

Fiyat görünümünde kritik eşik öne çıktı

Haberde paylaşılan verilere göre Ethereum, yazım sırasında 1.778,69 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 17,13 milyar dolar, piyasa değeri ise 214,63 milyar dolar seviyesinde bulundu. Son 24 saatteki yüzde 1,98’lik geri çekilmeye rağmen, teknik yapının ve borsalardaki arzın birlikte değerlendirilmesi halinde toparlanma ihtimalinin masada kaldığı aktarılıyor.

Kripto analisti Crypto Patel’e göre Ethereum, daha önce öne çıkan 2.300 ile 2.400 dolar bandından yaklaşık yüzde 40 geriledikten sonra uzun süredir beklenen 1.400 ile 1.500 dolar birikim bölgesine ulaştı. Bu geri çekilmenin düşüş yönlü öngörüleri doğruladığı, aynı zamanda fiyatı teknik açıdan önemli bir karar alanına taşıdığı belirtiliyor.

Crypto Patel’in değerlendirmesine göre Ethereum 1.400 doların üzerinde kaldığı sürece döngü dibinin oluşma ihtimali güçleniyor ve bu seviye uzun vadeli toparlanmanın temeli olabilir.

Analistler, 1.400 dolar desteğinin korunmasının daha geniş çaplı bir piyasa toparlanmasının başlangıcına zemin hazırlayabileceğini düşünüyor. Bu senaryoda 7.000, 10.000 ve 15.000 dolar gibi uzun vadeli hedeflerin yeniden konuşulabileceği ifade ediliyor. Ancak bu seviyelerin kısa vadeli değil, ancak güçlü yükseliş koşullarında gündeme gelebilecek hedefler olduğu vurgulanıyor.

1.400 doların altı için 1.000 dolar bölgesi izleniyor

Öte yandan 1.400 dolar seviyesinin kaybedilmesi halinde aşağı yönlü risklerin yeniden artabileceği belirtiliyor. Böyle bir kırılmada Ethereum için bir sonraki önemli destek bölgesinin 1.000 dolar civarında oluşabileceği, bu alanın hem geçmiş fiyat davranışı hem de psikolojik etkisi nedeniyle öne çıktığı aktarılıyor.

Kong Trading tarafından aktarılan verilere göre Ethereum ağı, fiyat zayıflığına rağmen daha yapısal bir olumlu sinyal üretiyor olabilir. Buna göre borsalarda tutulan ETH miktarı 14,5 milyon token ile tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Kong Trading, piyasa olumsuz görünse de yatırımcıların ETH varlıklarını düzenli biçimde borsalardan çektiğine dikkat çekti.

Borsalardaki Ethereum bakiyesinin 14,5 milyon token ile rekor düşük seviyeye inmesi, kısa vadede satışa çıkabilecek arzın azaldığına işaret ediyor.

Geçmiş dönemlerde borsa bakiyelerindeki azalma, piyasadaki likiditeyi düşürerek satış baskısını hafifletmişti. Bu durum tek başına anlık bir fiyat sıçraması anlamına gelmese de, alım ilgisinin artması halinde daha sert fiyat hareketleri için alan açabiliyor.

Ethereum, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar için kullanılan en büyük blokzincir ağlarından biri olarak biliniyor. Haberdeki değerlendirmelere göre daha fazla ETH’nin soğuk cüzdanlara taşınması, ağın arz dinamiklerini destekleyen unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.