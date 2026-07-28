FOMC kararı ve teknoloji bilançoları piyasaların yönünü belirleyebilir

Önümüzdeki 72 saatte açıklanacak ABD verileri ile büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları, hisse senetlerinden tahvillere, dövizden kripto varlıklara kadar geniş bir yelpazede fiyatlamaları etkileyebilir. Piyasalarda odak noktası, çarşamba günü açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi, yani FOMC faiz kararı olacak.

Haftanın ana gündemi makro veriler

Analist Bull Theory, birkaç gün içinde yedi önemli gelişmenin takip edileceğini ve bunun sert piyasa hareketleri olasılığını artırdığını belirtiyor. Bull Theory, piyasa yorumu paylaşan bir analiz hesabı olarak özellikle makro veri takvimi ile şirket bilançolarının aynı haftada yoğunlaşmasına dikkat çekiyor.

Önümüzdeki 72 saat, piyasaların çeyreğin geri kalanında hangi yöne gideceğini belirleyebilir.

Hafta, salı günü yayımlanacak ABD tüketici güveni verisiyle başlayacak. Zayıf bir veri, hanehalkının harcamalarını kıstığına işaret edebilir ve bu da ekonomik büyümeye ilişkin kaygıları artırabilir.

Çarşamba günü ise gözler FOMC faiz kararında olacak. Yatırımcılar yalnızca faiz oranını değil, ABD Merkez Bankası Fed’in enflasyon ve büyüme projeksiyonlarını da yakından izleyecek. Piyasalarda bu toplantıda faiz değişikliği ihtimali yaklaşık %35 seviyesinde fiyatlanıyor.

Perşembe günü açıklanacak PCE Fiyat Endeksi de haftanın kritik başlıkları arasında yer alıyor. Fed, enflasyonu değerlendirirken bu göstergeye özel önem veriyor. Aynı gün gelecek ABD büyüme verisinde ise beklenti %2,1 ile %2,2 aralığında bulunuyor.

Gün Gelişme Öne çıkan nokta Salı Tüketici güveni Harcamalarda yavaşlama sinyali Çarşamba FOMC faiz kararı Faiz patikası ve Fed mesajları Perşembe PCE ve GSYH Enflasyon ile büyüme dengesi Cuma Michigan tüketici güveni Enflasyon beklentileri

Piyasalar açısından en olumsuz senaryo, düşük büyüme ile yüksek enflasyonun aynı anda görülmesi olarak değerlendiriliyor. Böyle bir tablo, stagflasyon kaygılarını artırabilir. Cuma günü açıklanacak Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinde ise özellikle enflasyon beklentileri izlenecek.

Teknoloji devlerinde bilanço sınavı

Makro verilerin yanı sıra Microsoft, Meta, Apple ve Amazon bilançoları da piyasalardaki belirsizliği artırabilecek başlıklar arasında yer alıyor. Bu şirketlerin sonuçları, özellikle risk iştahı üzerinde belirleyici olabilir.

Microsoft ve Meta bu hafta finansal sonuçlarını açıklayacak. Meta için hisse başına kar beklentisi 7,18 dolar ile 7,24 dolar aralığında, gelir beklentisi ise yaklaşık 60,2 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Yatırımcılar, gelir ve gider kalemlerinin yanında yapay zeka yatırımları, reklam performansı ve şirketlerin ileriye dönük beklentilerine odaklanacak.

Yüksek enflasyon, zayıf şirket beklentileri veya Fed’den gelebilecek daha sıkı mesajlar, küresel satış baskısını artırabilir.

Apple ve Amazon bilançoları perşembe günü gelecek. Apple için hisse başına kar beklentisi 1,88 dolar seviyesinde bulunurken, Amazon için bu tahmin 1,81 dolar ile 1,85 dolar aralığında şekilleniyor. Amazon cephesinde AWS performansı, kurumsal bulut talebi ve yapay zeka kullanımından ne ölçüde yararlanıldığı açısından yakından izlenecek. Apple tarafında ise iPhone satışları, hizmet gelirleri ve yapay zeka stratejisi öne çıkıyor.

Bull Theory, büyümenin güçlü kalması, enflasyonun gerilemesi ve bilançoların beklentileri desteklemesi halinde kripto varlıklar dahil riskli varlıklara alım gelebileceğini öngörüyor. Buna karşılık daha yüksek enflasyon, zayıf şirket yönlendirmeleri veya Fed’in sert tonda mesajları, küresel piyasalarda satış baskısını artırabilir.