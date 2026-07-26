Flare, XRPFi dönüşümü için altı aylık entegrasyon sürecini başlattı

Flare kurucu ortağı ve CEO’su Hugo Philion, XRP tabanlı merkeziyetsiz finans ekosistemi olarak anılan XRPFi için altı aylık büyük ölçekli entegrasyon döneminin başladığını açıkladı. Sürecin, XRP Ledger çevresinde şimdiye kadar sınırlı kalan kullanım alanlarını genişletmesi bekleniyor.

İlk güncellemeler iki hafta içinde başlayacak

Philion, ilk teknik güncellemelerin önümüzdeki iki hafta içinde devreye alınacağını söyledi. Bu adımlarla Flare’ın, tarihsel olarak akıllı sözleşme desteği bulunmayan XRP Ledger için tam programlanabilir bir katman haline gelmesi hedefleniyor. Flare, farklı blokzincirler arasında veri ve varlık kullanımını genişletmeye odaklanan bir ağ olarak biliniyor.

XRP Ledger ilk tasarımında hızlı ödeme işlemlerine odaklandığı için akıllı sözleşme işlevleri sunmuyor. Bu nedenle milyarlarca dolarlık XRP uzun süredir cüzdanlarda tutulsa da zincir üstü finans uygulamalarında doğrudan kullanılamıyordu.

Flare bu sınırlamayı FAssets sistemiyle aşmayı amaçlıyor. Kullanıcılar, ellerindeki XRP’yi sıcak cüzdanlar üzerinden 1:1 oranında FXRP’ye dönüştürerek stake, likidite havuzları ve zincir üstü borç verme gibi alanlara erişebilecek.

Hugo Philion, önümüzdeki altı aylık dönemde yürütülecek entegrasyonların XRPFi ekosistemini köklü biçimde değiştirmesinin beklendiğini açıkladı.

Hedef 5 milyar XRP

Girişime yatırımcı ilgisinin şimdiden güçlendiği görülüyor. FXRP arzı 150 milyon token seviyesini aşmış durumda. Philion, uzun vadede protokolün 5 milyar XRP çekebileceğini öngörüyor. Bu miktar, toplam XRP arzının yaklaşık %5’ine karşılık geliyor.

Metrik Seviye Mevcut FXRP arzı 150 milyonun üzerinde Uzun vadeli XRP hedefi 5 milyar XRP Toplam arza oranı Yaklaşık %5

Philion’a göre bu büyüklükte bir geçiş, borsalardaki XRP arzını daraltabilecek bir etki yaratabilir. Ancak bunun piyasa fiyatına nasıl yansıyacağı konusunda kısa vadede netlik bulunmuyor.

Kurumsal taraf için gizlilik odaklı teknoloji hazırlanıyor

Ekip, geleneksel merkeziyetsiz finans uygulamalarında sıkça tartışılan tam şeffaflık sorununa da çözüm üretmeye çalışıyor. Planlanan Confidential Compute teknolojisi, güvenilir yürütme ortamları olarak bilinen TEE altyapısı üzerine kurulacak.

Mini sözlük: TEE, verilerin ve işlemlerin donanım düzeyinde korunan izole bir alanda çalıştırılmasını sağlayan bir güvenlik yaklaşımıdır. Bu yapı, işlem ayrıntıları gizli kalırken sonuçların ana ağ üzerinde doğrulanabilmesine imkan tanır.

Bu sistemle kurumların büyük işlemleri ve kredi kullanımı sırasında ticari açıdan hassas bilgileri rakiplerinden saklayabilmesi amaçlanıyor. Buna karşın işlemlerin ana ağ üzerinde matematiksel olarak doğrulanabilir kalacağı belirtiliyor.

Flare ekibi, kurumsal oyuncuların yeni köprüler için güvenlik denetimlerine ek süre ayıracağını ve kredi protokollerinin tam işlerlik kazanması için USDT ve USDC gibi stabilcoinlerde güçlü likidite girişine ihtiyaç duyulduğunu kabul ediyor.

Kısa vadede fiyat yerine altyapı öne çıkıyor

Bununla birlikte, XRP fiyatının bireysel yatırımcı beklentilerini kısa sürede karşılayıp karşılamayacağı belirsizliğini koruyor. Philion’ın işaret ettiği altı aylık dönem, esas olarak kodun devreye alınacağı pencereyi ifade ediyor. Kurumsal aktörlerin güvenlik incelemeleri ise bunun ötesinde ek aylar gerektirebilir.

Ayrıca borç verme protokollerinin tam kapasiteyle çalışabilmesi için USDT ve USDC gibi stabilcoinlerde ciddi likidite akışı gerekiyor. Bu altyapı eksikleri giderilene kadar XRP fiyatının, geliştirici cephesindeki yerel ilerlemelerden çok daha geniş makroekonomik eğilimleri ve Bitcoin hareketlerini izlemesi bekleniyor.