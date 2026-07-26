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RIPPLE (XRP)

Flare, XRPFi dönüşümü için altı aylık entegrasyon sürecini başlattı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Flare, XRPFi için altı aylık büyük entegrasyon sürecini başlattı.
  • ⚙️ İlk güncellemeler iki hafta içinde devreye girecek ve $XRP için programlanabilir kullanım alanları açılacak.
  • 📊 FXRP arzı 150 milyonun üzerine çıktı ve uzun vadede 5 milyar XRP hedefi korunuyor.
  • 🏦 Kurumsal kullanım için gizlilik odaklı teknoloji hazırlanırken stabilcoin likiditesi ihtiyacı sürüyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Flare kurucu ortağı ve CEO’su Hugo Philion, XRP tabanlı merkeziyetsiz finans ekosistemi olarak anılan XRPFi için altı aylık büyük ölçekli entegrasyon döneminin başladığını açıkladı. Sürecin, XRP Ledger çevresinde şimdiye kadar sınırlı kalan kullanım alanlarını genişletmesi bekleniyor.

İçindekiler
1 İlk güncellemeler iki hafta içinde başlayacak
2 Hedef 5 milyar XRP
3 Kurumsal taraf için gizlilik odaklı teknoloji hazırlanıyor
4 Kısa vadede fiyat yerine altyapı öne çıkıyor

İlk güncellemeler iki hafta içinde başlayacak

Philion, ilk teknik güncellemelerin önümüzdeki iki hafta içinde devreye alınacağını söyledi. Bu adımlarla Flare’ın, tarihsel olarak akıllı sözleşme desteği bulunmayan XRP Ledger için tam programlanabilir bir katman haline gelmesi hedefleniyor. Flare, farklı blokzincirler arasında veri ve varlık kullanımını genişletmeye odaklanan bir ağ olarak biliniyor.

XRP Ledger ilk tasarımında hızlı ödeme işlemlerine odaklandığı için akıllı sözleşme işlevleri sunmuyor. Bu nedenle milyarlarca dolarlık XRP uzun süredir cüzdanlarda tutulsa da zincir üstü finans uygulamalarında doğrudan kullanılamıyordu.

Flare bu sınırlamayı FAssets sistemiyle aşmayı amaçlıyor. Kullanıcılar, ellerindeki XRP’yi sıcak cüzdanlar üzerinden 1:1 oranında FXRP’ye dönüştürerek stake, likidite havuzları ve zincir üstü borç verme gibi alanlara erişebilecek.

Hugo Philion, önümüzdeki altı aylık dönemde yürütülecek entegrasyonların XRPFi ekosistemini köklü biçimde değiştirmesinin beklendiğini açıkladı.

Hedef 5 milyar XRP

Girişime yatırımcı ilgisinin şimdiden güçlendiği görülüyor. FXRP arzı 150 milyon token seviyesini aşmış durumda. Philion, uzun vadede protokolün 5 milyar XRP çekebileceğini öngörüyor. Bu miktar, toplam XRP arzının yaklaşık %5’ine karşılık geliyor.

MetrikSeviye
Mevcut FXRP arzı150 milyonun üzerinde
Uzun vadeli XRP hedefi5 milyar XRP
Toplam arza oranıYaklaşık %5

Philion’a göre bu büyüklükte bir geçiş, borsalardaki XRP arzını daraltabilecek bir etki yaratabilir. Ancak bunun piyasa fiyatına nasıl yansıyacağı konusunda kısa vadede netlik bulunmuyor.

Kurumsal taraf için gizlilik odaklı teknoloji hazırlanıyor

Ekip, geleneksel merkeziyetsiz finans uygulamalarında sıkça tartışılan tam şeffaflık sorununa da çözüm üretmeye çalışıyor. Planlanan Confidential Compute teknolojisi, güvenilir yürütme ortamları olarak bilinen TEE altyapısı üzerine kurulacak.

Mini sözlük: TEE, verilerin ve işlemlerin donanım düzeyinde korunan izole bir alanda çalıştırılmasını sağlayan bir güvenlik yaklaşımıdır. Bu yapı, işlem ayrıntıları gizli kalırken sonuçların ana ağ üzerinde doğrulanabilmesine imkan tanır.

Bu sistemle kurumların büyük işlemleri ve kredi kullanımı sırasında ticari açıdan hassas bilgileri rakiplerinden saklayabilmesi amaçlanıyor. Buna karşın işlemlerin ana ağ üzerinde matematiksel olarak doğrulanabilir kalacağı belirtiliyor.

Flare ekibi, kurumsal oyuncuların yeni köprüler için güvenlik denetimlerine ek süre ayıracağını ve kredi protokollerinin tam işlerlik kazanması için USDT ve USDC gibi stabilcoinlerde güçlü likidite girişine ihtiyaç duyulduğunu kabul ediyor.

Kısa vadede fiyat yerine altyapı öne çıkıyor

Bununla birlikte, XRP fiyatının bireysel yatırımcı beklentilerini kısa sürede karşılayıp karşılamayacağı belirsizliğini koruyor. Philion’ın işaret ettiği altı aylık dönem, esas olarak kodun devreye alınacağı pencereyi ifade ediyor. Kurumsal aktörlerin güvenlik incelemeleri ise bunun ötesinde ek aylar gerektirebilir.

Ayrıca borç verme protokollerinin tam kapasiteyle çalışabilmesi için USDT ve USDC gibi stabilcoinlerde ciddi likidite akışı gerekiyor. Bu altyapı eksikleri giderilene kadar XRP fiyatının, geliştirici cephesindeki yerel ilerlemelerden çok daha geniş makroekonomik eğilimleri ve Bitcoin hareketlerini izlemesi bekleniyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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