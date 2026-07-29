🚨 $TAO, kritik desteğin altına inince satış baskısı arttı.

Bittensor’un yerel varlığı TAO, önemli bir yatay destek seviyesinin altına sarktıktan sonra zayıf görünümünü koruyor. Fiyatın bu bölgenin altında kalması, kısa vadede satıcıların üstünlüğünü sürdürdüğüne işaret ediyor. Alım tarafındaki ivmenin sınırlı kalması da aşağı yönlü baskının tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

Teknik görünüm zayıf seyrediyor

TAO haber sırasında 186,96 dolar seviyesinde işlem görürken, 24 saatlik hacmi 137,18 milyon dolar, piyasa değeri ise 2,09 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Son 24 saatte %3,31 gerileyen varlıkta, kısa vadeli fiyat yapısı baskı altında kalsa da bazı analistler daha sonraki aşamada toparlanma ihtimalini tamamen dışlamıyor.

Alpha Crypto Signal, TAO’nun kritik bir yatay destek seviyesini aşağı kırdığını ve bunun kısa vadeli piyasa yapısını zayıflattığını belirtiyor. Analiste göre bu kırılma, düşüş yönlü ivmenin güç kazandığını ve eski destek bölgesinin artık direnç olarak çalışabileceğini ortaya koyuyor.

Alpha Crypto Signal, TAO’nun kaybedilen destek bölgesinin altında kaldığı sürece aşağı yönlü baskının korunacağını, bu seviyenin yeniden aşılmasının ise görünümü belirgin şekilde iyileştirebileceğini vurguluyor.

TradingView verileri de toparlanma denemelerine rağmen daha düşük zirveler ve daha düşük diplerin öne çıktığı elverişsiz bir tabloya işaret ediyor. Fiyatın 186,79 dolar çevresinde, hayati önem taşıyan destek alanının hemen üzerinde tutunduğu görülüyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde kayıplar derinleşebilir. Buna karşılık 195 ile 200 dolar aralığına yeniden girilmesi, alım iştahını destekleyebilir.

Göstergeler alıcıların zayıf kaldığını gösteriyor

Göreceli güç endeksi olan RSI 37,6 seviyesinde bulunuyor. Bu değer, nötr kabul edilen 50 seviyesinin altında kalırken henüz aşırı satım bölgesine de işaret etmiyor. Bu görünüm, piyasada güçlü bir alıcı dönüşünün şu aşamada netleşmediğini ortaya koyuyor.

MACD göstergesi ise negatif bölgede kalmayı sürdürüyor. Sinyal çizgilerinin yataya yakın seyretmesi, satış baskısının önceki döneme göre bir miktar hafiflemiş olabileceğini düşündürse de, düşüş yönlü momentumun tamamen kaybolmadığı anlaşılıyor.

Piyasadaki genel eğilim de baskı yaratıyor

TAO’daki geri çekilme yalnızca varlığa özgü teknik zayıflıktan kaynaklanmıyor. Bitcoin’de görülen aşağı yönlü hareket de daha geniş kripto para piyasasında risk iştahını sınırlıyor. Bu nedenle TAO fiyatı, destek bölgesinin hemen üzerinde kritik bir eşikte bulunuyor.

Alıcıların 195 ile 200 dolar bandını geri kazanması halinde görünümde tersine dönüş ihtimali güçlenebilir ve fiyat yeniden 200 dolar yönünde ivme toplayabilir. Ancak bu bölge aşılmadığı sürece baskın eğilim aşağı yönlü kalmayı sürdürebilir.

Fiyatın kaybedilen seviyeyi geri alması, düşüş formasyonunun bozulduğuna ve alım gücünün yeniden öne çıkabileceğine işaret edecek.

Bittensor, yapay zeka odaklı merkeziyetsiz bir ağ olarak biliniyor ve TAO tokenı bu ekosistemin yerel varlığı olarak kullanılıyor. Bu nedenle TAO’daki fiyat hareketi, hem teknik seviyelere hem de genel piyasa eğilimine karşı hassasiyet göstermeyi sürdürüyor.