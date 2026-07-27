TAO, 214 dolar direncini aşamayınca 147 dolar riski güçlendi

Bittensor’un tokeni TAO, kritik 214 dolar direncini aşamayınca kısa vadede zayıflayan bir görünüme girdi. Fiyat 197,24 dolar seviyesinde işlem görürken son 24 saatte yüzde 3,11 yükseldi. Buna karşılık işlem hacmi yüzde 51,87 artışla 99,38 milyon dolara çıktı. Son yedi gündeki artış ise yüzde 0,47 ile sınırlı kaldı.

Kısa vadeli görünümde aşağı yönlü risk öne çıktı

CoinCodex verilerine göre TAO’nun önümüzdeki 30 gün içinde yüzde 25,02 gerileyerek 147,09 dolara inmesi olası görülüyor. Bu tahmin, kısa vadede ivme kaybının sürdüğüne işaret ediyor. Böyle bir senaryoda TAO, mevcut piyasa değerinin belirgin biçimde altına inecek.

Bittensor, yapay zeka odaklı merkeziyetsiz bir ağ olarak biliniyor ve katılımcıların makine öğrenimi modelleri üzerinden katkı sunmasına dayanıyor. TAO ise bu ağın yerel tokeni olarak kullanılıyor.

CoinCodex, TAO için bir aylık görünümde temkinli bir tablo ortaya koyuyor; projeksiyon gerçekleşirse fiyatın 147,09 dolara kadar gerilemesi bekleniyor.

214 dolar aşılamadı, destek bölgesi yeniden gündemde

Analist CryptoTXG, TAO’nun 214 dolar seviyesinin üzerine çıkamadığını ve bu bölgeden güçlü satışla karşılaştığını belirtiyor. Başarısız kırılma girişiminin ardından fiyat geri çekildi, ancak düşüş 167,43 dolar desteğine ulaşmadan durdu.

Analiste göre sıradaki kritik eşik 167,43 dolar desteği olacak. Daha derin bir geri çekilme riskinin azalması için alıcıların yeniden güç kazanması ve 214 dolar seviyesini geri alması gerekiyor. Aksi halde aşağı yönlü senaryonun ağırlık kazanabileceği değerlendiriliyor.

CryptoTXG, 214 doların yeniden kazanılamaması halinde geri çekilme olasılığının güçleneceğine dikkat çekiyor.

Gösterge Seviye Direnç 214 dolar Yakın destek 167,43 dolar 30 günlük tahmin 147,09 dolar Güncel fiyat 197,24 dolar

Türev verileri ve teknik göstergeler temkinli sinyal verdi

CoinGlass verileri, vadeli işlem hacminin yüzde 21,07 artarak 220,69 milyon dolara yükseldiğini gösteriyor. Buna karşılık açık pozisyon miktarı yüzde 9,80 düşüşle 255,48 milyon dolara geriledi. OI ağırlıklı fonlama oranı ise yüzde 0,0006 seviyesinde kaldı. Hacim artarken açık pozisyonun düşmesi, piyasada güçlü ve kalıcı bir yön birliğinin henüz oluşmadığına işaret ediyor olabilir.

TradingView grafiğinde TAO’nun kısa vadeli üssel hareketli ortalamaların altında kaldığı görülüyor. 20 günlük EMA 200,30 dolarda, 50 günlük EMA ise 214,10 dolarda bulunuyor. Fiyat ayrıca 100 günlük 229,10 dolar ve 200 günlük 247,60 dolar EMA seviyelerinin de altında seyrediyor.

Bollinger Bantları verilerinde orta bant 200,50 dolar, üst bant 214,80 dolar ve alt bant 186,10 dolar seviyesinde yer alıyor. TAO fiyatı orta bandın 3,10 dolar altında, alt bandın 11,30 dolar üzerinde ve üst bandın 17,40 dolar gerisinde işlem görüyor. Bu görünüm, kısa vadede baskının tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.