Küçük yatırımcı çekilirken Bitcoin balinaları birikime devam ediyor

Bitcoin piyasasında büyük yatırımcıların alımları sürerken spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından çıkışlar devam etti. Asya piyasalarında artan satış baskısı da kripto paralara yansıdı ve Bitcoin, ABD piyasalarının kapanmasının ardından yaklaşık %2,7 değer kaybetti.

Spot Bitcoin ETF’lerinde çıkışlar üçüncü güne ulaştı

Trader T verilerine göre ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri 27 Temmuz’da toplam 11,65 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Böylece fonlardaki negatif seri art arda üçüncü işlem gününe taşındı.

BlackRock tarafından yönetilen IBIT, 8,83 milyon dolarla günlük çıkışların büyük bölümünü oluşturdu. Fidelity’nin FBTC fonundan ise 2,82 milyon dolar çekildi. Diğer spot Bitcoin ETF’lerinde net para girişi veya çıkışı görülmedi.

Fon 27 Temmuz net akışı BlackRock IBIT 8,83 milyon dolar çıkış Fidelity FBTC 2,82 milyon dolar çıkış Diğer fonlar Net akış görülmedi

Balinalar sekiz günde yaklaşık 20.000 BTC aldı

Öte yandan zincir üstü analiz platformu Santiment, 10 BTC ile 10.000 BTC arasında varlık tutan cüzdanların son sekiz günde toplam 19.696 BTC biriktirdiğini açıkladı. Buna karşılık 0,01 BTC’den az varlığa sahip cüzdanların fiyat düşüşleri sırasında alım isteği zayıfladı.

Balinalar Bitcoin biriktirmeyi sürdürürken küçük yatırımcıların faaliyetleri yavaşlıyor. Bu tablo, Bitcoin arzının görece daha güçlü yatırımcılara geçtiğini gösteriyor.

Santiment, büyük yatırımcıların alımlarına devam etmesini ve küçük yatırımcı ilgisinin azalmasını Bitcoin fiyatı açısından olumlu bir işaret olarak değerlendiriyor. Platform ayrıca spot Bitcoin ETF’lerine yönelik talebin yeniden güçlenmesinin piyasayı destekleyebileceğine dikkat çekiyor.

Asya piyasalarındaki satışlar Bitcoin’i baskıladı

Bitcoin, ABD piyasalarının kapanmasının ardından yaklaşık 65.000 dolardan 63.200 dolar seviyesine geriledi. Ether, XRP ve Solana dahil olmak üzere yüksek piyasa değerine sahip altcoin’lerde de kayıplar görüldü.

Güney Kore’nin Kospi endeksi 28 Temmuz’da %10 düşerek nisan ortasından bu yana en düşük seviyesine indi. Endeks, haziran ortasındaki zirvesine kıyasla %25 gerilerken satışlara Samsung Electronics ve SK Hynix öncülük etti.

Analistler, makroekonomik koşulların veya faizlerin baskı oluşturduğu dönemlerde Bitcoin ile hisse senetleri arasındaki ilişkinin güçlendiğini belirtiyor. Şirketlere özgü gelişmelerin öne çıktığı dönemlerde ise Bitcoin’in hisse piyasalarından ayrışabildiğini aktarıyor.

Fed kararı ve CLARITY Act gündemde

ABD Senatosu, Rusya’ya yönelik yaptırımlarla bağlantılı düzenlemeleri görüşürken dijital varlık piyasasının yapısını ele alan CLARITY Act oylamasını erteledi. Bu gelişme, tasarının Kongrenin 8 Ağustos’ta başlayacak tatilinden önce kabul edilme ihtimalini azalttı.