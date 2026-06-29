BNB’de kritik seviye kırıldı! 541 doların altı için neden alarm veriliyor?

BNB, 29 Haziran’da uzun vadeli önemli bir destek seviyesinin altına gerileyerek baskı altında kaldı. Yazım sırasında 549,05 dolardan işlem gören varlık, son 24 saatte yüzde 0,95 düşüş kaydetti. Günlük işlem hacmi 1,02 milyar dolar, piyasa değeri ise 73,73 milyar dolar seviyesinde bulundu.

Uzun vadeli destek zayıfladı

Kripto para piyasasının genelindeki zayıf görünüm BNB üzerinde de etkisini sürdürdü. Son satış dalgasının ardından birçok büyük varlıkta toparlanma sınırlı kalırken, BNB’deki geri çekilme teknik görünümde dikkat çeken bir bozulmaya işaret etti.

Kripto analisti Token Talk, 29 Haziran 2026 tarihinde BNB fiyatının çok yıllı yükselen trend çizgisinin altına sarktığını belirtti. Analiste göre bu çizgi, varlık için uzun süre güçlü alım ilgisini temsil ediyordu. Bu tür seviyelerin kırılması, daha geniş zaman diliminde piyasa yapısında değişim anlamına gelebiliyor ve önceki destek bölgesi daha sonra direnç olarak çalışabiliyor.

Token Talk, alıcıların kırılan trend çizgisini kısa süre içinde yeniden kazanamaması halinde BNB’de düşüşün derinleşebileceğini değerlendirdi.

Teknik göstergeler hangi seviyelere işaret ediyor?

BNB’nin mevcut fiyatı, 541,57 dolardaki alt Bollinger bandına oldukça yakın seyrediyor. Orta bant 584,21 dolarda, üst bant ise 626,86 dolarda bulunuyor. Fiyatın haziran ayındaki zirvesinden bu yana bantların alt bölümünde kalması, satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.

Bollinger Bantları, fiyat oynaklığını ölçmek için kullanılan teknik bir göstergedir. Alt banda yakın hareketler zayıf görünümü, orta bandın üzerine dönüş ise kısa vadede denge arayışını gösterebilir.

MACD verileri de zayıf momentumu destekliyor. MACD çizgisi eksi 18,86 seviyesinde yer alırken sinyal çizgisi eksi 16,26’da bulunuyor. Histogram değeri ise eksi 2,60 olarak kaydedildi. Histogramın sınırlı kalmasına rağmen negatif bölgede olması, aşağı yönlü ivmenin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

Yukarı ve aşağı yönlü senaryolar

Kısa vadede piyasaların odağında iki kritik seviye öne çıkıyor. Alıcıların kontrolü yeniden ele geçirip fiyatı 584 dolar civarındaki orta Bollinger bandının üzerine taşıması halinde iyimserlik güç kazanabilir. Bu durumda kırılan trend çizgisinin yeniden destek haline gelmesi izlenecek.

Buna karşılık satış baskısının artması ve fiyatın 541 dolar çevresindeki alt bandın altına inmesi halinde geri çekilmenin hızlanabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle önümüzdeki işlem seansları, BNB’nin yönü açısından belirleyici olabilir.

Mevcut tabloda teknik görünüm alıcılardan çok satıcıların lehine duruyor. Alım ilgisi güçlenene kadar BNB’de temkinli seyrin korunması beklenebilir.