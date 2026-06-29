ONDO kritik eşiğe dayandı! Tokenize ETF pazarındaki hakimiyet neyi işaret ediyor?

Ondo Finance’in yerel tokeni ONDO, kısa vadeli fiyat yönünü belirleyebilecek önemli bir teknik seviyeye yaklaştı. ONDO, haberin hazırlandığı sırada 0.3084 dolardan işlem görürken, son 24 saatteki işlem hacmi 61.48 milyon dolar, piyasa değeri ise 1.5 milyar dolar olarak kaydedildi. Son bir günlük görünüm görece sakin kalsa da, fiyat yapısı ile kurumsal ilginin aynı dönemde öne çıkması piyasada dikkatle izleniyor.

Teknik görünümde kırılma noktası

Kripto analisti Crypto With Gopal, ONDO fiyatının son dip seviyelerden gelen toparlanmanın ardından yükselen takoz formasyonu içinde hareket ettiğini belirtti. Bu yapı, fiyatın daha yüksek dipler oluşturduğunu gösterirken, üst taraftaki direncin korunması yükseliş ivmesinin zayıflayabileceğine de işaret ediyor.

Crypto With Gopal, ONDO fiyatının kritik bir teknik aşamaya yaklaştığını, formasyonun üst bandı aşılırsa 0.325 dolar hedefinin gündeme gelebileceğini, destek çizgisinin altına sarkılması halinde ise kısa vadeli satış baskısının artabileceğini değerlendirdi.

Teknik analizde bu tür sıkışan fiyat aralıkları çoğu zaman sert bir oynaklık döneminin habercisi olarak görülüyor. Bu nedenle yatırımcılar, direnç bölgesinin yukarı yönlü kırılıp kırılmayacağını ya da yükselen destek çizgisinin korunup korunamayacağını yakından takip ediyor. Analistlere göre doğrulanmış bir sonraki hareket, ONDO’nun kısa vadeli eğilimini belirleyebilir.

Tokenize ETF pazarında öne çıkan pay

Token Terminal verileri, blokzincir tabanlı borsa yatırım fonlarının geleneksel finans ile dijital varlık altyapısı arasındaki bağı giderek güçlendirdiğini ortaya koyuyor. Küresel ETF pazarının büyüklüğü 20 trilyon doların üzerine çıkarken, blokzincir üzerindeki ETF tokenlerinin toplam değeri henüz 450 milyon doların altında bulunuyor. Bu tablo, gerçek dünya varlıklarının merkeziyetsiz finans alanında büyüme için geniş bir alan sunduğunu gösteriyor.

Mini sözlük: Tokenize ETF, geleneksel bir ETF’nin blokzincir üzerinde dijital token olarak temsil edilmesi anlamına gelir. RWA ise gerçek dünya varlıklarını ifade eder ve hisse, tahvil ya da fon gibi araçların blokzincire taşınmasını kapsar.

Ondo Finance, bu niş pazarda yüzde 74.5 payla öne çıkıyor. Ondo Finance, gerçek dünya varlıklarını blokzincir altyapısıyla birleştirmeye odaklanan bir finans teknolojisi platformu olarak biliniyor. Şirketin tokenize ETF alanındaki ağırlığı, kurumsal yatırımcıların blokzincir tabanlı finansal ürünlere ilgisinin arttığına işaret eden göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Piyasadaki genel hava etkisini sürdürüyor

Buna karşın ONDO fiyatı şu aşamada net bir yön kazanmış değil. Daha yapıcı grafik görünümüne ve tokenize ETF pazarındaki güçlü konumuna rağmen token, Bitcoin’in yatay seyrinin etkilediği daha geniş piyasa koşullarından ayrışmakta zorlanıyor. Bu durum, altcoinlerin genelinde görülen temkinli hareketle de uyumlu bir görünüm sergiliyor.

Kısa vadede gözler hem teknik kırılma ihtimalinde hem de tokenize finans ürünlerine yönelik talebin sürüp sürmeyeceğinde olacak. Yukarı yönlü bir kırılma 0.325 dolar seviyesini gündeme taşıyabilirken, destek hattının kaybedilmesi halinde kısa süreli satış baskısı öne çıkabilir.