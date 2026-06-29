Kayıt Banner
Cardano (ADA)

Cardano ağında ücretler 0.05 dolara indi! Kurumsal ilgi için yeni sayfa mı açılıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardano ağında işlem ücretleri 20 Haziran’da 0.05143 dolara indi ve $ADA için dikkatler yeniden ağa çevrildi.
  • 📉 Son üç ayda ücretler çoğunlukla 0.07 ile 0.09 dolar aralığında kaldı, buna rağmen ağ kullanımında belirgin bir yavaşlama görülmedi.
  • 🛡️ Nakamoto katsayısı 28’e yükseldi ve Cardano merkeziyetsizlik sıralamasında Avalanche’ın önüne geçti.
  • 🏦 Bitwise’ın ADA’yı içeren 10 kripto varlıklı ETF planı, kurumsal ilgi beklentisini güçlendirdi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Cardano ağında işlem ücretleri son dönemde düşük seyrini korurken, ağın kullanım maliyetindeki gerileme ve merkeziyetsizlik göstergelerindeki ilerleme dikkat çekiyor. Ağ verileri, token fiyatındaki zayıf görünüme karşın Cardano’nun teknik tarafta dayanıklılığını sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

İçindekiler
1 İşlem ücretleri düşük kaldı
2 Fiyat görünümü temkinli izleniyor
3 Merkeziyetsizlik ve kurumsal ilgi öne çıkıyor

İşlem ücretleri düşük kaldı

Uzman MB’nin paylaştığı Chainspect verilerine göre Cardano’da işlem ücretleri son üç ayda ağırlıklı olarak 0.07 ile 0.09 dolar aralığında dalgalandı. Ağ etkinliğinde artış yaşanan dönemlerde birçok blokzincirde ücretler hızlı yükselirken, Cardano sürekli transfer ve staking işlemlerine rağmen görece düşük maliyet yapısını korudu.

Ağ kullanımının artmasıyla birlikte ücretler bir ara 0.09 dolara yaklaştı. Bu yükselişte DeFi ve NFT işlemlerinin etkili olduğu değerlendiriliyor. Buna rağmen daha sonra aşağı yönlü bir hareket görüldü ve 20 Haziran itibarıyla işlem ücreti 0.05143 dolara geriledi. Bu seviye, önceki 0.08 dolarlık ortalamanın yaklaşık yüzde 35 altında kaldı.

Cardano, ağ faaliyetindeki artışa rağmen işlem maliyetlerini düşük tutmayı başardı; ücretler 20 Haziran’da 0.05143 dolara kadar indi.

Fiyat görünümü temkinli izleniyor

Ağın teknik performansı istikrarlı görünse de ADA tarafındaki piyasa yapısı daha kırılgan bir tablo çiziyor. Ali Charts, Cardano cüzdanlarını hedef alan saldırının ardından günlük grafikte TD Sequential alış sinyali oluştuğunu belirtti. Söz konusu olayda 129 milyon ADA, yani yaklaşık 20 milyon dolar değerinde varlık çalındı.

Buna karşın olası yükselişlerin kalıcılığı konusunda soru işaretleri sürüyor. Analistler, 0.160 ile 0.176 dolar aralığında güçlü direnç işaretleri bulunduğunu aktarıyor. ADA’da daha düşük tepe ve daha düşük dip yapısının korunması, genel görünüm üzerinde baskı oluşturuyor. Varlık, son durumda 0.144 doların üzerinde ve yaklaşık 0.1503 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Mini sözlük: TD Sequential, fiyat hareketinde olası dönüş noktalarını tespit etmeye çalışan teknik analiz göstergesidir. Direnç ise fiyatın yükselişte satış baskısıyla karşılaşabildiği bölgeyi ifade eder.

Merkeziyetsizlik ve kurumsal ilgi öne çıkıyor

Cardano yalnızca ücret tarafında değil, ağ yapısında da güçlenme sinyalleri veriyor. Chainspect verilerine göre Cardano’nun Nakamoto katsayısı 28’e yükseldi. Bu metrik, bir blokzincirin kontrolünü bozabilecek asgari bağımsız aktör sayısını ölçüyor. Son veriyle Cardano, merkeziyetsizlik açısından Avalanche’ı geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti.

Bu tablo, ağı zayıflatmak için 28 ayrı yapının birlikte hareket etmesi gerekeceğine işaret ediyor. Cardano, 2017’de Charles Hoskinson öncülüğünde geliştirilen ve araştırma odaklı yaklaşımıyla bilinen bir blokzincir ağı olarak öne çıkıyor.

Kurumsal cephede de hareketlilik var. Piyasa analisti Cheeky Crypto, Bitwise’ın ADA’yı da içeren 10 kripto varlıklı bir ETF başlatmayı planladığını söyledi. Bitwise, kripto odaklı yatırım ürünleri geliştiren varlık yönetim şirketleri arasında yer alıyor. Böyle bir ürünün hayata geçmesi halinde ADA’ya yönelik kurumsal ilginin genişleyebileceği değerlendiriliyor.

Cheeky Crypto, Bitwise’ın ADA’yı da kapsayan 10 kripto varlıklı bir ETF planladığını, bu adımın Cardano için kurumsal ilgiyi artırabilecek bir gelişme olduğunu söyledi.

Önümüzdeki dönemde piyasalar, ADA’nın 0.160 ile 0.176 dolar arasındaki direnç bölgesinin üzerine yerleşip yerleşemeyeceğini izleyecek. Cardano ağındaki faaliyet, merkeziyetsizlik eğilimi ve Bitwise’ın ETF girişimine ilişkin gelişmeler de fiyatlamada etkili başlıklar arasında bulunuyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Cardano fiyatı 28 Haziran’da %1,09 geriledi, analistler $0.092 desteğini izliyor

Cardano’da kritik eşik aşıldı! Sıradaki adımda neler yaşanacak?

Cardano cüzdanı SecondFi, saldırıdan etkilenen kullanıcılar için varlık iadesinin iki hafta içinde başlayacağını açıkladı

Cardano 0,15 dolar eşiğinde tutunuyor! Ekosistemde öne çıkan gelişmeler neyi işaret ediyor?

Cardano 2020’den bu yana görülmeyen seviyelere gerilerken, analistler $0.14 ile $0.16 bandını kritik destek olarak izliyor

SecondFi, 26 Haziran bakiyesiyle iade sürecini başlattı, 4,02 milyon ADA tek cüzdanda izleniyor

Cardano’da dikkat çeken cüzdan adımı! Kayıp erişim sorunu için ne hazırlanıyor?

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
Bir Önceki Yazı ONDO kritik eşiğe dayandı! Tokenize ETF pazarındaki hakimiyet neyi işaret ediyor?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ONDO kritik eşiğe dayandı! Tokenize ETF pazarındaki hakimiyet neyi işaret ediyor?
ONDO
BNB’de kritik seviye kırıldı! 541 doların altı için neden alarm veriliyor?
BINANCE COIN (BNB)
XLM’de kritik eşik korunuyor! Yükseliş senaryosunda hangi seviyeler öne çıkıyor?
Stellar (XLM)
Bitcoin’de kritik eşik yeniden gündemde! 55 bin dolar için hangi sinyaller izleniyor?
BITCOIN (BTC)
SUI 0.69 dolarda kritik eşiğe geldi! Sıradaki hamlede neler yaşanacak?
SUI
Lost your password?