Cardano ağında ücretler 0.05 dolara indi! Kurumsal ilgi için yeni sayfa mı açılıyor?

Cardano ağında işlem ücretleri son dönemde düşük seyrini korurken, ağın kullanım maliyetindeki gerileme ve merkeziyetsizlik göstergelerindeki ilerleme dikkat çekiyor. Ağ verileri, token fiyatındaki zayıf görünüme karşın Cardano’nun teknik tarafta dayanıklılığını sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

İşlem ücretleri düşük kaldı

Uzman MB’nin paylaştığı Chainspect verilerine göre Cardano’da işlem ücretleri son üç ayda ağırlıklı olarak 0.07 ile 0.09 dolar aralığında dalgalandı. Ağ etkinliğinde artış yaşanan dönemlerde birçok blokzincirde ücretler hızlı yükselirken, Cardano sürekli transfer ve staking işlemlerine rağmen görece düşük maliyet yapısını korudu.

Ağ kullanımının artmasıyla birlikte ücretler bir ara 0.09 dolara yaklaştı. Bu yükselişte DeFi ve NFT işlemlerinin etkili olduğu değerlendiriliyor. Buna rağmen daha sonra aşağı yönlü bir hareket görüldü ve 20 Haziran itibarıyla işlem ücreti 0.05143 dolara geriledi. Bu seviye, önceki 0.08 dolarlık ortalamanın yaklaşık yüzde 35 altında kaldı.

Cardano, ağ faaliyetindeki artışa rağmen işlem maliyetlerini düşük tutmayı başardı; ücretler 20 Haziran’da 0.05143 dolara kadar indi.

Fiyat görünümü temkinli izleniyor

Ağın teknik performansı istikrarlı görünse de ADA tarafındaki piyasa yapısı daha kırılgan bir tablo çiziyor. Ali Charts, Cardano cüzdanlarını hedef alan saldırının ardından günlük grafikte TD Sequential alış sinyali oluştuğunu belirtti. Söz konusu olayda 129 milyon ADA, yani yaklaşık 20 milyon dolar değerinde varlık çalındı.

Buna karşın olası yükselişlerin kalıcılığı konusunda soru işaretleri sürüyor. Analistler, 0.160 ile 0.176 dolar aralığında güçlü direnç işaretleri bulunduğunu aktarıyor. ADA’da daha düşük tepe ve daha düşük dip yapısının korunması, genel görünüm üzerinde baskı oluşturuyor. Varlık, son durumda 0.144 doların üzerinde ve yaklaşık 0.1503 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Mini sözlük: TD Sequential, fiyat hareketinde olası dönüş noktalarını tespit etmeye çalışan teknik analiz göstergesidir. Direnç ise fiyatın yükselişte satış baskısıyla karşılaşabildiği bölgeyi ifade eder.

Merkeziyetsizlik ve kurumsal ilgi öne çıkıyor

Cardano yalnızca ücret tarafında değil, ağ yapısında da güçlenme sinyalleri veriyor. Chainspect verilerine göre Cardano’nun Nakamoto katsayısı 28’e yükseldi. Bu metrik, bir blokzincirin kontrolünü bozabilecek asgari bağımsız aktör sayısını ölçüyor. Son veriyle Cardano, merkeziyetsizlik açısından Avalanche’ı geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti.

Bu tablo, ağı zayıflatmak için 28 ayrı yapının birlikte hareket etmesi gerekeceğine işaret ediyor. Cardano, 2017’de Charles Hoskinson öncülüğünde geliştirilen ve araştırma odaklı yaklaşımıyla bilinen bir blokzincir ağı olarak öne çıkıyor.

Kurumsal cephede de hareketlilik var. Piyasa analisti Cheeky Crypto, Bitwise’ın ADA’yı da içeren 10 kripto varlıklı bir ETF başlatmayı planladığını söyledi. Bitwise, kripto odaklı yatırım ürünleri geliştiren varlık yönetim şirketleri arasında yer alıyor. Böyle bir ürünün hayata geçmesi halinde ADA’ya yönelik kurumsal ilginin genişleyebileceği değerlendiriliyor.

Cheeky Crypto, Bitwise’ın ADA’yı da kapsayan 10 kripto varlıklı bir ETF planladığını, bu adımın Cardano için kurumsal ilgiyi artırabilecek bir gelişme olduğunu söyledi.

Önümüzdeki dönemde piyasalar, ADA’nın 0.160 ile 0.176 dolar arasındaki direnç bölgesinin üzerine yerleşip yerleşemeyeceğini izleyecek. Cardano ağındaki faaliyet, merkeziyetsizlik eğilimi ve Bitwise’ın ETF girişimine ilişkin gelişmeler de fiyatlamada etkili başlıklar arasında bulunuyor.