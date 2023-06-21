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Chainlink son raporunu birkaç dakika önce yayınlandı ve bu tarz raporlar gecikmeli olarak fiyata etki edebiliyor. Michael Poppe tarafından alınabilecek en iyi altcoinler arasında görülen LINK Coin ayı piyasalarında iyi günler yaşamadı. Ancak son rapordaki detaylar uzun vadeli performansına dair önemli bilgiler içeriyor.

Chainlink Economics 2.0

Bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce, Chainlink Staking yol haritası yayınlandı ve Chainlink Economics 2.0’ın başlangıcını işaret etti. Chainlink Economics 2.0, Chainlink Ağında yeni bir sürdürülebilir büyüme, kriptoekonomik güvenlik ve daha derin değer yakalama dönemini temsil etmektedir. Oracle hizmetlerinin güvenliğini ve faydasını artırmaya odaklanırken aynı zamanda işletme maliyetlerini düşüren, onları destekleyen kullanıcı ücretlerinin miktarını artıran ve stakerlar gibi daha geniş bir hizmet sağlayıcı kapsamının ağa katılmasını sağlayan bir dizi girişimden oluşmaktadır.

Chainlink Economics 2.0 ilk çıkışından bu yana, Sergey’in SmartCon 2022’deki açılış konuşmasında tanıtılan BUILD ve SCALE programları ve Aralık ayında başlatılan Staking v0.1 ile genişledi. BUILD programında şu anda 38 proje var ve SCALE’de yedi blockchain ekosistemi bulunuyor.

Chainlink BUILD

Chainlink BUILD, Chainlink ekosistemindeki erken aşamadaki ve yerleşik projelerin büyümesini, Chainlink hizmetlerine ve teknik desteğe daha fazla erişim sağlayarak hızlandırmayı amaçlayan bir Chainlink Labs girişimidir. Topluluklar arasındaki bu ekonomik teşvik uyumu, ekosistemler arasında karşılıklı, uzun vadeli başarıyı teşvik etmeye yardımcı olur.

Eylül 2022’deki lansmanından bu yana, sadece 2023’te 23 proje olmak üzere toplam 38 proje BUILD programına katıldı. Çok çeşitli Web3 kullanım durumlarını temsil eden bu projeler, alfa ve beta sürümlerinde yeni Chainlink hizmetlerine öncelikli erişim, sağlam izleme ve bakım ile özel Veri Akışları, Chainlink Staking’den kriptoeoknomik güvenlik, Chainlink ekosistemindeki hizmet sağlayıcılardan teknik destek ve daha fazlasını elde ederek büyümelerini hızlandırabildiler. Bunun karşılığında BUILD katılımcıları, yerel token arzlarının bir yüzdesini, genellikle %3-7’sini, zaman içinde stakerlar da dahil olmak üzere Chainlink hizmet sağlayıcılarının kullanımına sunmaktadır.

Chainlink SCALE

Chainlink SCALE (layer 1 ve 2 Etkinleştirme için Sürdürülebilir Chainlink Erişimi), blockchain projelerinin ekosistemlerinin büyümesini hızlandırmak ve Chainlink oracle hizmetlerinin uzun vadeli sürdürülebilirliğini desteklemek için oracle ağlarının işletme maliyetlerini karşılamayı taahhüt ettiği bir Chainlink Labs girişimidir.

Geçen yılın Eylül ayında duyurulmasından bu yana, yedi katman-1 ve katman-2 blockchain ekosistemi SCALE programına katıldı ya da katılmayı taahhüt etti. SmartCon 2022’de Avalanche, Metis, Moonbeam ve Moonriver’ın SCALE’e katıldığı duyurulmuş, ardından 2023’te Starknet, Base ve Celo’nun katılmayı taahhüt ettiği açıklanmıştır. Celo’nun durumunda, topluluğu zincir içi bir oylama yoluyla Chainlink SCALE’e katılma önerisini onayladı. 99,9 oranında onay alan oylama, blockchain ekosistemlerinin büyümesini hızlandırmanın bir yolu olarak Chainlink oracle hizmetlerine olan yüksek talebi göstermektedir.

LINK Coin Geleceği

Rapordaki detaylar umut verici çünkü geçtiğimiz yıl sonunda başlatılan hizmetler önemli ölçüde talep görüyor. Chainlink hali hazırda blockchain tabanlı Oracle hizmetleri alanında tek yani pazar rakipleri olsa da sahada hakimiyeti devam ediyor. Bugün kullandığımız birçok akıllı sözleşmedeki fiyat beslemeleri vesair buradan geliyor. Böyle bir yapının LINK Coin tutan topluluğunu ödüllendirmek için attığı adımlar da onun uzun vadeli geleceğini pozitif etkileyecektir.

Sürdürülebilir oracle ekonomisi, Chainlink Ağının uzun vadeli büyümesi ve güvenliği ile Web3 ekosistemlerinin gelişmesi için gereken tüm veri, hesaplama ve birlikte çalışabilirlik hizmetlerini sağlama yeteneği için çok önemlidir. Chainlink Economics 2.0, Chainlink hizmetlerini sürdürülebilir ve giderek daha yenilikçi hale getirmek için tasarlanmış durumda ve mevcut veriler bu büyümenin sürebileceğini gösteriyor.