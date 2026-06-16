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Hindistan Mali Suçlarla Mücadele Kurumu, 20 milyon doların üzerindeki kripto dolandırıcılığı soruşturmasında 64,55 crore rupi değerinde varlığa el koydu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Hindistan, 20 milyon doların üzerindeki kripto dolandırıcılığı dosyasında 64,55 crore rupi değerindeki varlığa el koydu.
  • 🪙 Soruşturmada, Coinbase’i taklit eden sahte siteler üzerinden kullanıcı verilerinin toplanıp varlıkların ele geçirildiği iddiası öne çıktı ve $COIN markası dosyada yer aldı.
  • 🌍 ABD kayıtlarına göre Chirag Tomar Aralık 2023’te Atlanta’da gözaltına alındı ve 60 ay hapis cezası aldı.
  • 🏦 Hint makamları, fonların cüzdanlar arasında taşındıktan sonra eşler arası işlemlerle rupiye çevrilip banka hesaplarına aktarıldığını açıkladı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Hindistan’da Mali Suçlarla Mücadele Kurumu olarak bilinen Enforcement Directorate, 20 milyon doların üzerinde dijital varlığın çalındığı iddia edilen bir kripto dolandırıcılığı dosyasında dava dilekçesi sundu. Kurum ayrıca yaklaşık 64,55 crore rupi değerindeki varlığa el koydu. Söz konusu varlıkların, suçtan elde edildiği öne sürülen gelirlerle bağlantılı olduğu belirtildi.

İçindekiler
1 Soruşturmada adı geçen kişi ve şirketler
2 ABD soruşturması ve Chirag Tomar bağlantısı
3 Yöntem, mağdurlar ve para akışı
4 Dava süreci ve düzenleyici çerçeve

Soruşturmada adı geçen kişi ve şirketler

Dosyada Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand ve Ketan Luthra’nın isimleri yer aldı. Tomar Group of Industries Private Limited ile Exahomes Realtors da soruşturma kapsamına dahil edildi. İddialara göre dosya, Coinbase’i taklit eden sahte internet siteleri üzerinden yürütülen bir düzenekle bağlantılı bulunuyor.

Hindistanlı soruşturmacılara göre kripto varlıklar çok sayıda cüzdan arasında aktarıldı ve daha sonra farklı sanal dijital varlıklara dönüştürüldü. Yetkililer, bu adımların para izini gizlemek amacıyla atıldığını belirtti.

Enforcement Directorate, Hindistan’da kara para aklama ve mali suç soruşturmalarını yürüten merkezi kurum olarak faaliyet gösteriyor. Kurumun sunduğu dosyaya göre şüpheliler, kripto para yatırımcılarını hedef alan sahte siteler kurdu. Bu siteler üzerinden kullanıcıların giriş bilgileri ve kimlik doğrulama verileri toplandı. Erişim sağlandıktan sonra dijital varlıkların, şüphelilerin kontrolündeki cüzdanlara aktarıldığı iddia edildi.

ABD soruşturması ve Chirag Tomar bağlantısı

Kurum, iddia edilen düzenekte merkezde yer alan ismin Chirag Tomar olduğunu bildirdi. Tomar’ın halen ABD’de tutuklu bulunduğu aktarıldı. Hint makamları, ABD’li yetkililerin Karşılıklı Adli Yardım Anlaşması mekanizması üzerinden kanıt paylaştığını açıkladı.

ABD’deki mahkeme kayıtlarına göre Tomar, Aralık 2023’te FBI tarafından Atlanta Havalimanı’nda gözaltına alındı. Daha sonra elektronik haberleşme yoluyla dolandırıcılık için komplo kurma suçunu kabul etti ve 60 ay hapis cezasına çarptırıldı. ABD savcıları, düzenekte en az Haziran 2021’den itibaren faaliyet yürütüldüğünü öne sürdü.

Mahkeme kayıtlarında, alan adlarının sahte Coinbase Pro platformu dahil Coinbase hizmetlerini taklit edecek şekilde düzenlendiği bilgisi yer aldı.

Yöntem, mağdurlar ve para akışı

Savcılara göre bazı kişiler Coinbase müşteri destek çalışanı gibi davranarak mağdurlarla iletişime geçti. Bazı olaylarda ise uzaktan masaüstü yazılımları üzerinden mağdurların hesaplarına erişim sağlandığı iddia edildi. Şubat 2022’de Kuzey Carolina’da bir mağdurun 240 bin doların üzerinde kayıp yaşadığı kayda geçti.

ABD’li yetkililer, yüzlerce mağdurdan 20 milyon doların üzerinde kripto varlığın alındığını bildirdi. Mahkeme belgelerinde gelirlerin bir bölümünün lüks araç alımı ve yurt dışı seyahatlerde kullanıldığı, Dubai ziyaretlerinin de dosyada yer aldığı görüldü.

Hint makamlarına göre daha sonra bu varlıklar çok sayıda cüzdan arasında dolaştırıldı, farklı dijital varlıklara çevrildi ve eşler arası işlemler yoluyla Hint rupisine dönüştürüldü. Ardından fonların, Tomar ve diğer sanıklarla bağlantılı banka hesaplarına aktarıldığı öne sürüldü. Kurum, bu parayla Hindistan’da taşınmazlar ve başka varlıklar satın alındığını savundu.

Dava süreci ve düzenleyici çerçeve

El konulan varlıklar artık kara para aklama soruşturmasının parçası olarak dosyaya eklendi. Sürecin, Hindistan’ın Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası kapsamında ilerleyeceği belirtildi. Gelişme, Hindistan’ın sanal varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik denetimi artırdığı bir dönemde geldi.

Mali İstihbarat Birimi kuralları uyarınca kripto platformlarının müşteri kayıtlarını tutması, kimlik doğrulama kontrollerini tamamlaması ve olası finansal suçlarla bağlantılı şüpheli işlemleri bildirmesi gerekiyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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