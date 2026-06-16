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SHIBA INU (SHIB)

SHIB’de dikkat çeken senaryo ortaya çıktı! 14. sıraya uzanan yol nasıl şekillenebilir?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SHIB için 14. sıraya uzanan teknik bir senaryo gündeme geldi.
  • 📊 Haziran 2026 ortasında 2,93 milyar dolarlık değerleme üzerinden iki aşamalı toparlanma hesabı paylaşıldı.
  • 📈 İlk senaryoda $SHIB için 3,87 milyar dolar, geniş senaryoda ise 7,37 milyar dolar seviyesi öne çıktı.
  • 🏢 T. Rowe Price’ın çoklu kripto ETF başvurusu, olası hareketin tetikleyicileri arasında gösterildi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Shiba Inu, Haziran 2026 ortasında uzun süren düşüşün ardından teknik açıdan dikkat çeken bir noktaya geldi. Derin satım baskısı sonrası oluşan tablo, bazı analistlere göre tokenın CoinMarketCap sıralamasında kayda değer bir sıçrama ihtimalini gündeme taşıdı.

İçindekiler
1 Teknik görünümde iki aşamalı olasılık
2 Daha geniş senaryoda 14. sıra ihtimali
3 Kurumsal başvuru olası tetikleyiciler arasında gösterildi

Teknik görünümde iki aşamalı olasılık

Bu senaryonun merkezinde, piyasalarda ortalamaya dönüş olarak bilinen yaklaşım yer alıyor. Bu çerçevede bir varlık tarihsel eğilimlerinin belirgin biçimde altına indiğinde, fiyatın zamanla önemli uzun vadeli seviyelere doğru toparlanabileceği değerlendiriliyor. Shiba Inu özelinde izlenen başlıca seviyeler ise 200 haftalık hareketli ortalama ile en yüksek işlem yoğunluğunun toplandığı Point of Control seviyesi olarak öne çıkıyor.

Haberde aktarılan verilere göre SHIB şu anda 2,93 milyar dolarlık piyasa değeriyle CoinMarketCap sıralamasında 29. basamakta bulunuyor. Değerlendirmeye göre, piyasadaki diğer varlıkların yerinde kaldığı varsayımı altında olası toparlanma iki ayrı aşamada ele alınıyor.

SHIB için ortaya konan teknik çerçeve, ilk aşamada 3,87 milyar dolarlık piyasa değerine, daha geniş zaman diliminde ise 7,37 milyar dolarlık seviyeye uzanan iki farklı toparlanma yoluna işaret ediyor.

İlk senaryoda tokenın günlük grafikte 200 günlük fiyat eğrisi ve günlük Point of Control bölgesine dönmesi ele alınıyor. Bu durumda SHIB’in piyasa değerinin 3,87 milyar dolara yükselmesi ve küresel sıralamada 24. basamağa çıkması hesaplanıyor. Böyle bir hareketin Avalanche, NEAR Protocol, Sui, Litecoin ve Hedera gibi varlıkların önüne geçilmesini sağlayabileceği belirtiliyor.

Daha geniş senaryoda 14. sıra ihtimali

İkinci senaryo ise haftalık görünümde daha güçlü bir değişime dayanıyor. Buna göre SHIB’in 200 haftalık hareketli ortalamaya ve haftalık Point of Control seviyesine yönelmesi halinde piyasa değerinin 7,37 milyar dolara ulaşabileceği öngörülüyor. Bu hesaplama gerçekleşirse tokenın 14. sıraya kadar yükselmesi, Cardano, Toncoin, Monero ve Chainlink’i geride bırakması, ayrıca Canton CC’yi aşarak Stellar’ın hemen arkasına yerleşmesi mümkün görünüyor.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde oluşturulmuş ve özellikle topluluk etkisiyle öne çıkan bir meme token olarak biliniyor. Piyasadaki konumu zaman zaman yüksek oynaklıkla değişse de, teknik seviyelere dayalı bu tür projeksiyonlar yatırımcı ilgisini canlı tutmayı sürdürüyor.

Mini sözlük: Point of Control, belirli bir dönem içinde en fazla işlem hacminin oluştuğu fiyat seviyesini ifade eder. Hareketli ortalama ise fiyatın belirli bir zaman aralığındaki ortalamasını gösteren ve teknik analizde yön tayini için sık kullanılan bir göstergedir.

Kurumsal başvuru olası tetikleyiciler arasında gösterildi

Bu yol haritasını destekleyebilecek unsurlar arasında, yatırım yönetim şirketi T. Rowe Price’ın SHIB tahsisini de içeren spot çoklu kripto ETF başvurusu öne çıkarıldı. T. Rowe Price, küresel ölçekte faaliyet gösteren büyük varlık yönetim şirketleri arasında yer alıyor.

Söz konusu başvurunun onay süreci ve piyasaya olası etkisi konusunda netlik bulunmasa da, haberde kurumsal sermaye girişinin borsalarda likidite dengesini değiştirebileceği ve bunun da SHIB fiyatında daha sert hareketlerin önünü açabileceği değerlendirildi.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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