Ripple ve Flutterwave ortaklığında 3,2 milyar dolar detayı öne çıktı! Asıl tercih neden $XRP olmadı?

Ripple, Afrika’nın önde gelen ödeme şirketlerinden Flutterwave’in Seri E yatırım turuna 3,2 milyar dolar değerleme üzerinden katıldı. Ancak anlaşmada kullanılan ödeme varlığı XRP değil, RLUSD stabilcoini oldu. İş birliğinin 34 Afrika ülkesini kapsadığı, Flutterwave’in bugüne kadar 1 milyardan fazla işlemi ve 50 milyar doların üzerinde ödeme hacmini yönettiği aktarıldı.

Ödeme altyapısında RLUSD öne çıktı

Taraflar arasındaki entegrasyonun tek bir API üzerinden kurulacağı belirtildi. Bu yapı sayesinde Flutterwave’in ödeme geçitleri, Ripple Payments ağına bağlanacak. Hedefin, özellikle sınır ötesi işlemlerde para birimi dönüşümünden kaynaklanan gecikmeleri ve yüksek maliyetleri azaltmak olduğu ifade edildi.

Flutterwave CEO’su Olugbenga Agboola, mevcut bankacılık sisteminin kapasitesinin büyük ölçüde sınırına geldiğini söyledi. Agboola’ya göre işletmeler artık günün her saati çalışabilen, programlanabilir para altyapısına ihtiyaç duyuyor ve bu model hem satıcılar hem de Send App tarafında test ediliyor.

Olugbenga Agboola, geleneksel bankacılık altyapısının potansiyelini büyük ölçüde tükettiğini, şirketlerin ise artık 7 gün 24 saat çalışan programlanabilir para sistemlerine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

XRP Ledger teknik omurga olarak konumlandı

Bu finansal yapıda görev dağılımı da net biçimde çizildi. Dolar sabitli RLUSD, sınır ötesi ödeme kanallarına doğrudan temel ödeme varlığı olarak entegre edilirken, XRP Ledger daha hızlı mutabakat için kullanılan teknik altyapı işlevi görüyor.

Haberde öne çıkan çerçeveye göre büyük ölçekli şirketler, milyar dolarlık işlemlerde fiyat istikrarını öncelemeyi sürdürüyor. Stabilcoinler, kur oynaklığını sınırladığı için şirketlerin kar marjını daha öngörülebilir biçimde korumasına imkan tanıyor. Buna karşılık XRP gibi serbest fiyatlanan kripto varlıkların, oynaklık ve düzenleyici belirsizlik nedeniyle daha temkinli değerlendirildiği görülüyor.

Mini sözlük: RLUSD, Ripple tarafından geliştirilen ve ABD dolarına sabitlenmiş bir stabilcoindir. XRP Ledger ise işlemlerin kaydedildiği ve mutabakatın sağlandığı blokzincir altyapısını ifade eder; ödeme varlığı ile ağ altyapısı aynı şey değildir.

Benzer tercih Mastercard iş birliğinde de görüldü

Benzer bir yaklaşımın Ripple’ın Mastercard ile Agent Pay projesindeki iş birliğinde de görüldüğü aktarıldı. Söz konusu projede uluslararası ödeme ağının, XRP Ledger altyapısından yararlandığı ancak açık kripto piyasa riskini sınırlamak için varsayılan ödeme varlığı olarak yine RLUSD’yi seçtiği belirtildi.

Buna karşın Ripple yönetimi, XRP’nin geri planda kaldığı görüşünü paylaşmıyor. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, XRP’yi ekosistemin “kuzey yıldızı” olarak tanımlamayı sürdürüyor. Garlinghouse’a göre XRP Ledger tabanlı işlem trafiğindeki büyüme, ağın genel likiditesini de destekliyor.

Düzenleme tarafında CLARITY Act vurgusu

Habere göre Ripple CEO’su Brad Garlinghouse ile şirketin hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Stuart Alderoty, ABD’de dijital varlıklara resmi yasal statü kazandırmayı hedefleyen CLARITY Act için yoğun lobi çalışması yürütüyor. Bu düzenlemenin, Mastercard ve Flutterwave gibi büyük kurumların kriptoyla ilgili çekincelerini azaltabileceği ve kurumsal sermayenin önünü açabileceği değerlendiriliyor.