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BITCOIN (BTC)

Bitcoin yüzde 45 geride kaldı! BlackRock cephesinde hangi sinyal öne çıktı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BlackRock yöneticisi, Bitcoin zirvesinin yüzde 45 altında kalsa da yükseliş beklentisini korudu.
  • 📌 Rick Rieder, şirketin kripto varlıklardaki pozisyonunu ölçülü tuttuklarını söyledi.
  • 💸 Para piyasası fonlarında 8 trilyon ila 9 trilyon dolar beklediğini belirten Rieder, bu kaynağın $BTC de dahil riskli varlıklara yönelebileceğine işaret etti.
  • 📊 Açıklamalar, S&P 500’ün yaklaşık yüzde 2 ve NASDAQ’ın yüzde 3’ten fazla yükseldiği dönemde geldi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

BlackRock’ın küresel sabit getirili yatırımlar baş yatırım sorumlusu ve küresel tahsis ekibinin başındaki Rick Rieder, Bloomberg ETF IQ programındaki değerlendirmesinde Bitcoin’e yönelik olumlu görüşünü koruduğunu söyledi. Piyasanın önde gelen kripto varlığı, zirvesine kıyasla sert bir geri çekilme yaşamış olsa da Rieder, kısa vadeli dalgalanmanın daha geniş görünümü değiştirmediği mesajını verdi.

İçindekiler
1 BlackRock yöneticisinden Bitcoin vurgusu
2 Pozisyon ölçülü, bakış açısı ise uzun vadeli
3 Piyasalardaki yükseliş ve kenarda bekleyen para

BlackRock yöneticisinden Bitcoin vurgusu

Rieder, piyasalardaki oynaklığa rağmen Bitcoin’in zaman içinde yeni zirvelere yönelebileceğini belirtti. BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olduğu için, şirketten gelen bu tür açıklamalar kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara bakışı açısından yakından izleniyor.

Rieder, Bitcoin için yönün yukarı olmaya devam ettiğini düşündüğünü belirtirken, şirketin bu alandaki pozisyonunu ise oldukça ölçülü tuttuklarını aktardı.

Bitcoin’in rekor seviyesinin yüzde 45’ten fazla altında işlem görmesine rağmen Rieder, kısa vadeli gürültüye odaklanmadı. Teknik görünümde dalgalı bir tablo bulunduğunu kabul eden yönetici, buna karşın finans devinin kripto stratejisinin istikrarlı ve ileriye dönük kaldığını ifade etti.

Pozisyon ölçülü, bakış açısı ise uzun vadeli

Rieder, portföylerde Bitcoin’e ayrılan payın sınırlı tutulduğunu, buna karşılık büyüme potansiyeli taşıyan başka alanların da izlenmeye devam ettiğini anlattı. Teknoloji yatırımları ile kredi piyasalarının bazı bölümleri ve gelişen piyasalar gibi başlıklara daha önce de dikkat çektiklerini hatırlattı.

Bu yaklaşım, BlackRock’ın kripto varlıklarda agresif bir konumlanmadan çok, kontrollü ve kademeli bir duruş benimsediğine işaret ediyor. Açıklamalar, fiyat hareketlerindeki sert iniş çıkışlara rağmen uzun vadeli beklentinin korunabildiğini gösterdi.

Piyasalardaki yükseliş ve kenarda bekleyen para

Söz konusu değerlendirme, hisse senedi piyasalarında güçlü yükselişin yaşandığı bir dönemde geldi. S&P 500 yaklaşık yüzde 2 yükselirken, NASDAQ’taki artış yüzde 3’ü aştı. Rieder’e göre bu hareketin arkasında, henüz tamamen piyasaya girmemiş büyük miktarda kurumsal ve bireysel fon bulunuyor.

Rieder, para piyasası fonlarında 8 trilyon ila 9 trilyon dolar arasında nakit beklediğini, büyük işlemler sonrasında portföylerde yer açıldıkça bu kaynağın hızla devreye girebildiğini ve bunun zaman zaman patlayıcı fiyat hareketleri yarattığını anlattı.

Rieder, bu durumu yakın dönemdeki SpaceX işlemi etrafında şekillenen talep üzerinden örnekledi. Büyük ölçekli fırsatlar ortaya çıktığında yatırımcıların portföylerinde alan açtığını, ardından daha fazla sermayenin piyasaya girebildiğini söyledi. Bu çerçevede, kenarda bekleyen yüksek nakit miktarının hem geleneksel piyasalarda hem de riskli varlıklarda etkili olabileceği değerlendirmesi öne çıktı.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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