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CHAINLINK (LINK)

KRWQ, Chainlink altyapısıyla otomatik rezerv doğrulamasını kullanan ilk Kore wonu stabilcoini oldu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 KRWQ, Chainlink ile otomatik rezerv doğrulaması kullanan ilk Kore wonu stabilcoini oldu.
  • 📊 Yeni sistem, dolaşımdaki tokenlerin karşılığındaki rezervleri gerçek zamanlı olarak izlemeyi sağlıyor.
  • 🏦 Proje, bu adımla kurumsal katılım ve düzenleyici uyum açısından daha güçlü bir zemin kurmayı hedefliyor.
  • 💱 Solana’daki en büyük Kore wonu stabilcoini olan $KRWQ için şeffaflık, zincir üstü likidite büyümesinin merkezinde yer alıyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

KRWQ, Chainlink Proof of Reserve entegrasyonunu devreye alarak otomatik rezerv doğrulaması kullanan ilk Kore wonu destekli stabilcoin haline geldi. Gelişmenin, tokenin dayandığı rezervlere ilişkin gerçek zamanlı görünürlük sağladığı ve merkeziyetsiz finans alanında daha geniş katılımı desteklemeyi amaçladığı aktarıldı.

İçindekiler
1 Rezerv şeffaflığı öne çıktı
2 Kurumsal katılım ve uyum hedefi

Rezerv şeffaflığı öne çıktı

IQ ve Frax tarafından geliştirilen KRWQ, Kore wonuna endeksli stabilcoin rezervlerinin Chainlink Proof of Reserve ile doğrulanacağını açıkladı. Proje, bu entegrasyonun zincir dışı varlıklar üzerinde otomatik kontrol imkanı sunduğunu belirtti. Frax, blokzincir tabanlı finansal ürünleriyle bilinen bir kripto para ekosistemi olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Proof of Reserve, bir varlığın arkasındaki rezervlerin gerçekten mevcut olup olmadığını doğrulamayı amaçlayan sistemdir. Chainlink Data Streams ise bu verilerin uygulamalara daha hızlı ve düzenli biçimde aktarılmasını sağlayan oracle altyapısı olarak kullanılır.

Açıklamaya göre KRWQ, rezerv verilerini sunmak için özel bir Chainlink Data Stream kullanmaya başladı. Bu yapı sayesinde kullanıcılar ve uygulamalar, dolaşımdaki tokenlerin karşılığında eşdeğer itibari para rezervi bulunup bulunmadığını izleyebilecek.

Chainlink, KRWQ’nun tam rezervle desteklenen ve rezerv doğrulama teknolojisini kullanan ilk Kore wonu stabilcoini olduğunu duyurdu; entegrasyonun şeffaflığı artırırken düzenleyici hazırlıkları da desteklediğini belirtti.

Şirketin sosyal medya paylaşımında, KRWQ’nun Chainlink altyapısını benimseyerek rezerv şeffaflığını güçlendirdiği ifade edildi. Paylaşımda ayrıca bunun, zincir üstündeki Kore wonu döviz piyasasında düzenlemelere uyum açısından hazırlığı artırdığı vurgulandı.

Kurumsal katılım ve uyum hedefi

Entegrasyon, stabilcoin projelerinin rezerv yönetimi konusunda daha sıkı incelemelerle karşı karşıya kaldığı bir dönemde geldi. Düzenleyiciler ve kurumsal yatırımcılar, özellikle dayanak varlıkların doğrulanmasına daha fazla önem veriyor.

KRWQ, güvenilir rezerv izlemenin merkeziyetsiz finans içindeki likidite büyümesinde önemli rol oynadığını savundu. Projeye göre risk yönetimi altyapısının güçlenmesi, daha geniş piyasa katılımını destekleyebilir.

Chainlink İş Geliştirme Direktörü Johann Eid, stabilcoinlerin zincir üstü finansta daha geniş kabul görmesi için rezerv şeffaflığının kritik önem taşıdığını, doğrulanabilir teminat yapısının dijital varlıklarla gerçek dünya rezervleri arasındaki bağı görünür kıldığını söyledi.

KRWQ Operasyon Direktörü Dave Shin de entegrasyonun geliştiricilere ve kullanıcılara değiştirilmeye karşı dayanıklı bir rezerv doğrulama mekanizması sunduğunu belirtti. Shin, şeffaf teminat standartlarının merkeziyetsiz finans ekosistemlerinde daha geniş kullanım alanlarını desteklediğini kaydetti.

Duyuruda KRWQ, Solana ağı üzerindeki en büyük Kore wonu stabilcoini olarak tanımlandı. Otomatik rezerv doğrulamasının devreye alınmasıyla birlikte projenin, merkeziyetsiz finans platformları ve kurumsal odaklı dijital varlık hizmetleriyle daha derin entegrasyona hazırlandığı bildirildi.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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