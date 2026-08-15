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CHAINLINK (LINK)

Chainlink’te 9,90 dolar seviyesi yükselişin teyidi olabilir

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Chainlink'te 9,90 dolar seviyesi yükselişin teyidi olarak izleniyor.
  • 📈 3,96 milyon cüzdan sayısı, $LINK tarafında ağ katılımının sürdüğünü gösteriyor.
  • 👀 LINK 8,85 dolarda seyrederken yatırımcılar önce 9 dolar direncine odaklanıyor.
  • 🧭 Mayıs 2021 zirvesine göre yüzde 83,4 aşağıda kalan fiyat, yön için kritik eşiği bekliyor.
Onur Atam
Onur Atam

Chainlink, son günlerde hem ağdaki kullanıcı artışı hem de fiyat hareketindeki toparlanma işaretleriyle yeniden yatırımcıların odağına girdi. LINK, haber hazırlanırken 8,85 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 241,3 milyon dolar, piyasa değeri ise 6,62 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatteki yüzde 1,92’lik yükseliş, piyasada temkinli bir iyimserliği öne çıkardı.

İçindekiler
1 Ağ verileri dikkat çekiyor
2 Kritik direnç bölgesi izleniyor
3 Genel piyasa görünümü baskı yaratıyor

Ağ verileri dikkat çekiyor

Kripto para analisti Ali Charts, Chainlink cüzdan sahibi sayısının dünya genelinde 3,96 milyon ile rekor seviyeye ulaştığını açıkladı. Chainlink, blokzincir dışındaki verileri akıllı sözleşmelere taşıyan oracle altyapısıyla biliniyor. Bu yapı, merkeziyetsiz finans başta olmak üzere birçok uygulamada veri akışının güvenli biçimde sağlanmasına yardımcı oluyor.

Ali Charts, Chainlink için cüzdan sahibi sayısının 3,96 milyona çıktığını ve bu verinin ağdaki ilginin sürdüğüne işaret ettiğini aktarıyor.

LINK fiyatı, Mayıs 2021’de görülen 53 dolarlık zirvenin hala yüzde 83,4 altında seyrediyor. Buna karşın yatırımcı sayısındaki artış, uzun süren fiyat zayıflığına rağmen ağa katılımın korunduğunu gösteriyor. Bu tablo, kısa vadeli dalgalanmalardan bağımsız olarak LINK’e yönelik daha uzun vadeli ilginin devam ettiğine işaret ediyor.

Kritik direnç bölgesi izleniyor

More Crypto Online tarafından paylaşılan teknik değerlendirme, LINK’in 9 dolar çevresinde önemli bir eşiğe yaklaştığını ortaya koyuyor. Fiyatın bu bölgenin üzerine yerleşmesi, bazı piyasa katılımcıları tarafından yukarı yönlü kırılmanın ilk teyidi olarak değerlendirilebilir. Ancak tüm analistler aynı görüşte değil.

Bazı işlemciler 9 dolar üzerindeki hareketi güçlü bir yükseliş işareti olarak görürken, farklı bir değerlendirmede bu bölgenin B dalgası tepesine karşılık gelebileceği ve ardından geri çekilme yaşanabileceği belirtiliyor. Bu nedenle kısa vadede yalnızca seviyenin aşılması değil, hareketin kalıcılığı da önem taşıyor.

More Crypto Online analizine göre 9,90 dolar seviyesi, düşüş senaryosunu geçersiz kılabilecek başlıca eşik olarak öne çıkıyor.

Analize göre 9,90 dolar seviyesinin aşılması, mevcut ayı formasyonunu bozabilir ve LINK’te daha güçlü bir toparlanma ihtimalini gündeme taşıyabilir. Buna karşılık fiyatın 9 dolar çevresinde reddedilmesi, yeni bir düzeltme hareketinin kapısını aralayabilir. Bu yüzden yatırımcılar özellikle direnç bölgesindeki fiyat davranışını yakından izliyor.

GöstergeSeviye
Güncel fiyat8,85 dolar
İlk kritik bölge9 dolar
Düşüş senaryosunu bozabilecek seviye9,90 dolar
Tarihi zirve53 dolar

Genel piyasa görünümü baskı yaratıyor

Ağdaki büyüme ve teknik olarak güçlenen bazı sinyallere rağmen LINK fiyatı daha geniş kripto para piyasasındaki temkinli görünümden etkileniyor. Bitcoin‘deki yatay seyir, altcoinlerde yönün netleşmesini zorlaştıran unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle Chainlink’te sonraki hareketin büyük ölçüde kritik direnç bölgesinin aşılıp aşılamayacağına bağlı kalacağı değerlendiriliyor.

Direncin aşılması halinde yükseliş beklentisi güç kazanabilir. Tersi senaryoda ise fiyatın yeniden destek arayışına girmesi olası görülüyor. Piyasa katılımcıları, bu nedenle kısa vadede LINK’in özellikle 9 dolar ve 9,90 dolar çevresindeki performansına odaklanmış durumda.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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