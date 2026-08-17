Coinbase kullanıcılarından çalınan fonlarda yeni transfer ortaya çıktı

Coinbase kullanıcılarını hedef alan ve toplamda 300 milyon doların üzerinde kayba yol açtığı bildirilen dolandırıcılık zincirinde yeni bir para hareketi tespit edildi. Zincir üstü araştırmacı VAL, yaklaşık 500 bin doların Ether’e çevrilerek Tornado Cash’e aktarıldığını açıkladı. VAL, üç hafta önce de yaklaşık 2 milyon doların aynı yöntemle ETH’ye dönüştürülüp aynı protokole gönderildiğini kaydetti.

Saldırının yöntemi netleşti

Araştırmacılar, kayıpların akıllı sözleşme açığından değil, doğrudan kullanıcıları hedef alan sosyal mühendislik yöntemlerinden kaynaklandığını belirtiyor. Saldırganların Coinbase müşteri destek ekibi gibi davranarak kullanıcılarla iletişime geçtiği, ardından aldatıcı yönlendirmelerle hesaplara ve varlıklara erişim sağlamaya çalıştığı aktarılıyor.

Bazı olaylarda kullanıcıların giriş bilgilerini saldırganlarla paylaştığı, bazı durumlarda ise yanlış yönlendirmeler sonucu kripto varlık transferi yaptığı ya da zararlı işlemleri onayladığı ifade ediliyor. Bu tablo, hedefin blockchain altyapısı değil, doğrudan hesap sahipleri olduğunu ortaya koyuyor.

VAL, yaklaşık 500 bin doların ETH’ye çevrilip Tornado Cash’e gönderildiğini, üç hafta önce de yaklaşık 2 milyon doların aynı güzergahla taşındığını bildiriyor.

Fon hareketleri parçalara bölündü

VAL’in paylaştığı bilgilere göre son işlemde iki cüzdan öne çıktı. Kısaltılmış adresler 0x5Da2…89D8a ve 0x3ECe…f296 olarak verildi. Araştırmacılar, fonların tek seferde taşınmak yerine farklı işlemlere bölünerek hareket ettirildiğine dikkat çekiyor. Bu yaklaşım, iz sürmeyi daha karmaşık hale getirebiliyor.

Tornado Cash, yatırma ve çekme işlemlerini akıllı sözleşmeler üzerinden ayırdığı için Ethereum ağında para akışını takip etmeyi zorlaştırıyor. Buna karşın önceki blockchain kayıtları silinmediğinden, varlıkların söz konusu protokolün yatırma sözleşmelerine ulaşana kadar izlenebilmesi mümkün görülüyor.

Piyasa katılımcıları yalnızca fiyat hareketlerini değil, cüzdan akışları ve kritik teknik eşikleri de yakından izliyor. Bu ilginin büyümesiyle birlikte geleneksel piyasalar karmaşık aracı kurumlarla yavaşlarken, devasa bir değişim yaşanıyor: Wall Street, Web3’e taşınıyor. Yatırımcılar artık büyük ABD şirketlerinin hisselerini, altın ve gümüşü doğrudan kripto cüzdanlarında tutmak için 1stepSwap gibi platformlara yöneliyor. Gerçek dünya varlıklarını blockchain’e taşıyan ve saniyeler içinde en iyi piyasa fiyatını otomatik bulan bu sistem, aracıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Araştırmacılar aynı kampanyaya işaret ediyor

ZachXBT daha önce bu operasyonla bağlantılı Coinbase hesaplarındaki toplam kaybın 300 milyon doları aştığını bildirmişti. VAL ise son iki transferi ayrıntılandırarak bunların aynı kampanyayla ilişkili olduğunu değerlendiriyor. Saldırganın kontrolündeki cüzdanlarda hala on milyonlarca dolar bulunduğu öne sürülse de, bağlantılı tüm cüzdanların toplam bakiyesi açıklanmadı.

Araştırmacılar ayrıca söz konusu aktörün daha önce ZachXBT’nin cüzdanına küçük işlemler gönderdiğini ve bu işlemlere alaycı özel mesajlar eklediğini aktarıyor. Mesajların, takip sürecinde ZachXBT ve VAL’in yürüttüğü incelemeleri hedef aldığı belirtiliyor. Saldırganın kimliğine ya da kalan fonların bulunduğu konuma ilişkin ise yeni bir bilgi paylaşılmadı.

Coinbase temsilcileri müşterilerden parola, iki aşamalı doğrulama kodu ya da varlık transferi talep etmiyor.

Vaka, büyük kayıpların çoğunda temel riskin teknik açıklar kadar kullanıcıların yanıltılması olduğunu bir kez daha gündeme taşıdı. İncelemelerde, saldırıların blockchain ağındaki bir zafiyetten değil, sahte destek iletişimi ve yanıltıcı talimatlardan beslendiği vurgulanıyor.