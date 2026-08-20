Wyoming, FRNT için Chainlink CCIP’ye geçişi başlattı

Chainlink’in tokenı LINK, kripto piyasasındaki toparlanmayla birlikte yeniden güç kazandı. LINK fiyatı 10,65 dolar seviyesinde işlem görürken, son 24 saatte yüzde 6,67 yükseldi. Günlük işlem hacmi 653,7 milyon dolar, piyasa değeri ise 7,97 milyar dolar olarak kaydedildi.

Fiyatta direnç ve yön arayışı

Kripto analisti Michaël van de Poppe, LINK’in 11 dolar seviyesine doğru yükselmesiyle daha güçlü bir pozitif görünüme geçtiğini belirtiyor. Bu hareket, alım iştahının yeniden canlandığına ve piyasa duyarlılığının iyileştiğine işaret ediyor.

Kripto analisti Michaël van de Poppe, LINK’in 11 dolar bölgesine tırmanmasının ardından daha güçlü bir yükseliş evresine geçtiğine dikkat çekiyor.

Buna karşın mevcut seviyelerde kısa vadeli direnç görülmesi ihtimali öne çıkıyor. Bu durumda piyasanın bir süre yatay seyretmesi ve yatırımcıların yeni yön konusunda temkinli pozisyon alması beklenebilir. Yukarı yönlü yapının korunması halinde 14 dolar seviyesi bir sonraki önemli direnç noktası olarak izleniyor.

Direncin aşılamaması halinde LINK’te yeniden bir düzeltme ya da sıkışma süreci gündeme gelebilir. Yine de Chainlink ağının kullanım alanının genişlemesi ve ekosistemdeki teknik gelişmeler, tokena yönelik iyimserliği destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Wyoming’in tercihi Chainlink oldu

Chainlink, Wyoming Stable Token Commission’ın Frontier Stable Token için eski köprü tabanlı yapıyı terk ederek Chainlink’in Cross Chain Interoperability Protocol altyapısına geçtiğini duyurdu. Wyoming Stable Token Commission, eyaletin dijital varlık odaklı resmi girişimlerinden biri olarak stabil token altyapısını gözetiyor.

Mini sözlük: CCIP, farklı blokzincirler arasında veri ve varlık aktarımını daha güvenli ve standart bir yapı üzerinden yürütmeyi amaçlayan birlikte çalışabilirlik protokolüdür. Köprü tabanlı eski sistemler ise zincirler arası aktarımda ayrı teknik riskler taşıyabiliyor.

Chainlink, Wyoming’in güvenlik vurgusunu artırarak FRNT’yi eski köprü altyapısından çıkardığını ve zincirler arası altyapıda yalnızca Chainlink’i tercih ettiğini açıkladı.

Bu geçişle birlikte FRNT’nin desteklenen blokzincir ağları arasındaki işlevselliğinin artırılması ve eski köprü teknolojilerine bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Chainlink CCIP’nin güvenlik odaklı yapısı, zincirler arası işlemlerde ek denetim ve izleme imkanı sunuyor.

Başlık Eski yapı Yeni yapı Altyapı Köprü tabanlı mimari Chainlink CCIP Token FRNT FRNT Odak Eski nesil geçiş mekanizması Güvenlik ve birlikte çalışabilirlik

Piyasa desteği sürerse 14 dolar izlenecek

Bitcoin‘deki yukarı yönlü hareketin de desteğiyle kripto piyasasında genel görünüm iyileşirken, LINK’te fiyat toparlanması ağdaki genişlemeyle birlikte daha yakından izleniyor. Alıcılar, mevcut kazançların korunup korunamayacağına ve fiyatın yakın direnç bölgesinin üzerine çıkıp çıkamayacağına odaklanıyor.

Yukarı yönlü kırılımın gelmesi halinde 14 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık ivmenin zayıflaması durumunda kısa vadeli bir geri çekilme olasılığı masada kalıyor. Wyoming’in FRNT için Chainlink CCIP’yi seçmesi ise ağın kurumsal kullanım alanı açısından dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıkıyor.