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CHAINLINK (LINK)

Wyoming, FRNT için Chainlink CCIP’ye geçişi başlattı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Wyoming, FRNT için eski köprü yapısını bırakıp Chainlink CCIP'ye geçişi başlattı.
  • 📈 LINK son 24 saatte yüzde 6,67 yükseldi ve $LINK 10,65 dolar seviyesinde işlem görüyor.
  • 🎯 Analistler, yükseliş yapısı korunursa 14 dolar direncinin izleneceğini söylüyor.
  • 🛡️ Geçişte güvenlik ve zincirler arası işlem altyapısının güçlendirilmesi öne çıktı.
Onur Atam
Onur Atam

Chainlink’in tokenı LINK, kripto piyasasındaki toparlanmayla birlikte yeniden güç kazandı. LINK fiyatı 10,65 dolar seviyesinde işlem görürken, son 24 saatte yüzde 6,67 yükseldi. Günlük işlem hacmi 653,7 milyon dolar, piyasa değeri ise 7,97 milyar dolar olarak kaydedildi.

İçindekiler
1 Fiyatta direnç ve yön arayışı
2 Wyoming’in tercihi Chainlink oldu
3 Piyasa desteği sürerse 14 dolar izlenecek

Fiyatta direnç ve yön arayışı

Kripto analisti Michaël van de Poppe, LINK’in 11 dolar seviyesine doğru yükselmesiyle daha güçlü bir pozitif görünüme geçtiğini belirtiyor. Bu hareket, alım iştahının yeniden canlandığına ve piyasa duyarlılığının iyileştiğine işaret ediyor.

Kripto analisti Michaël van de Poppe, LINK’in 11 dolar bölgesine tırmanmasının ardından daha güçlü bir yükseliş evresine geçtiğine dikkat çekiyor.

Buna karşın mevcut seviyelerde kısa vadeli direnç görülmesi ihtimali öne çıkıyor. Bu durumda piyasanın bir süre yatay seyretmesi ve yatırımcıların yeni yön konusunda temkinli pozisyon alması beklenebilir. Yukarı yönlü yapının korunması halinde 14 dolar seviyesi bir sonraki önemli direnç noktası olarak izleniyor.

Direncin aşılamaması halinde LINK’te yeniden bir düzeltme ya da sıkışma süreci gündeme gelebilir. Yine de Chainlink ağının kullanım alanının genişlemesi ve ekosistemdeki teknik gelişmeler, tokena yönelik iyimserliği destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Wyoming’in tercihi Chainlink oldu

Chainlink, Wyoming Stable Token Commission’ın Frontier Stable Token için eski köprü tabanlı yapıyı terk ederek Chainlink’in Cross Chain Interoperability Protocol altyapısına geçtiğini duyurdu. Wyoming Stable Token Commission, eyaletin dijital varlık odaklı resmi girişimlerinden biri olarak stabil token altyapısını gözetiyor.

Mini sözlük: CCIP, farklı blokzincirler arasında veri ve varlık aktarımını daha güvenli ve standart bir yapı üzerinden yürütmeyi amaçlayan birlikte çalışabilirlik protokolüdür. Köprü tabanlı eski sistemler ise zincirler arası aktarımda ayrı teknik riskler taşıyabiliyor.

Chainlink, Wyoming’in güvenlik vurgusunu artırarak FRNT’yi eski köprü altyapısından çıkardığını ve zincirler arası altyapıda yalnızca Chainlink’i tercih ettiğini açıkladı.

Bu geçişle birlikte FRNT’nin desteklenen blokzincir ağları arasındaki işlevselliğinin artırılması ve eski köprü teknolojilerine bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Chainlink CCIP’nin güvenlik odaklı yapısı, zincirler arası işlemlerde ek denetim ve izleme imkanı sunuyor.

BaşlıkEski yapıYeni yapı
AltyapıKöprü tabanlı mimariChainlink CCIP
TokenFRNTFRNT
OdakEski nesil geçiş mekanizmasıGüvenlik ve birlikte çalışabilirlik

Piyasa desteği sürerse 14 dolar izlenecek

Bitcoin‘deki yukarı yönlü hareketin de desteğiyle kripto piyasasında genel görünüm iyileşirken, LINK’te fiyat toparlanması ağdaki genişlemeyle birlikte daha yakından izleniyor. Alıcılar, mevcut kazançların korunup korunamayacağına ve fiyatın yakın direnç bölgesinin üzerine çıkıp çıkamayacağına odaklanıyor.

Yukarı yönlü kırılımın gelmesi halinde 14 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık ivmenin zayıflaması durumunda kısa vadeli bir geri çekilme olasılığı masada kalıyor. Wyoming’in FRNT için Chainlink CCIP’yi seçmesi ise ağın kurumsal kullanım alanı açısından dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıkıyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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