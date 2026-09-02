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CHAINLINK (LINK)

Chainlink’te 10,75 ile 11,90 dolar aralığı öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Chainlink'te 10,75 ile 11,90 dolar arasındaki sıkışma öne çıktı.
  • 📉 Son 24 saatte yüzde 2,71 gerileyen $LINK 11,05 dolar çevresinde işlem gördü.
  • 📊 10,75 doların korunması halinde 11,50 ve 11,90 dolar seviyeleri yeniden test edilebilir.
  • 🧭 10,75 doların altına inilirse 10,25 ve ardından 8,50 ile 9 dolar bandı izlenebilir.
Onur Atam
Onur Atam

Chainlink son 24 saatte yüzde 2,71 gerileyerek 11,05 dolar civarında işlem gördü. Gün içi işlemlerde fiyat 10,92 dolara kadar inerken hacim yaklaşık 371,89 milyon dolara ulaştı. Piyasa değeri 8,27 milyar dolar seviyesinde kalırken dolaşımdaki LINK miktarı 748,10 milyon olarak kaydedildi. Token, Mayıs 2021’de görülen 52,70 dolarlık zirvenin yüzde 79,02 altında bulunuyor.

İçindekiler
1 Gün içi görünümde satıcılar öne çıktı
2 Formasyon yukarı yönlü hedefleri masada tuttu
3 Kısa vadeli başka bir grafik geri çekilme riskine işaret etti
4 Piyasa 10,75 ile 11,90 dolar arasındaki sıkışmayı izliyor

Gün içi görünümde satıcılar öne çıktı

Seansın büyük bölümünde satış baskısı etkili oldu. LINK gün içinde 11,31 dolar çevresinden toparlanma denemesi yaptı ve kısa süreliğine 11,20 doların üzerine çıktı. Ancak bu hareket kalıcı olmadı.

Öğleden sonra kazanımların önemli bölümü silindi. Fiyat birkaç kez 10,94 dolar seviyesini test ettikten sonra 11,12 dolara yöneldi, ardından yeniden zayıflayarak 11,05 dolar bölgesine döndü. Kısa vadede 10,92 dolar ilk destek olarak izlenirken, 11,10 doların üzerinde kalıcılık sağlanamaması alıcıların gün içi grafikte henüz kontrolü tam olarak alamadığını gösteriyor.

10,92 dolar seviyesi kısa vadede ilk destek olarak öne çıkarken, 11,10 doların üzerindeki zayıf seyir alıcıların gücünün sınırlı kaldığına işaret ediyor.

Formasyon yukarı yönlü hedefleri masada tuttu

Günlük grafikte değerlendirme yapan analist Lana Valentis, yaklaşık yüzde 50’lik yükselişin ardından LINK’te boğa flaması oluştuğunu belirtiyor. Chainlink, merkeziyetsiz uygulamaları dış veri kaynaklarıyla buluşturan oracle ağı olarak biliniyor. Grafikte uzun süren düşüş eğiliminin ardından bir kırılma dikkat çekiyor.

Mini sözlük: Oracle, blokzincir dışındaki verileri akıllı sözleşmelere taşıyan altyapıyı ifade eder. Chainlink bu alanda öne çıkan ağlardan biridir.

Bu yapıda yukarı kırılım gelirse 11,50 ve 12 dolar seviyeleri ilk direnç alanları olarak izleniyor. Daha yukarıda 15,50 ve 20 dolar seviyeleri olası sonraki dirençler arasında yer alıyor. Daha geniş projeksiyonda ise 24,80 dolar çizgisi hedef bölge olarak öne çıkarılıyor. Bu senaryonun geçerli kalması için fiyatın ara dirençlerin üzerinde tutunması gerekiyor.

Lana Valentis, boğa flaması yapısının korunması halinde 11,50 ve 12 dolar seviyelerinin yeniden gündeme gelebileceğini, daha yukarıda ise 15,50 ile 20 doların izlenebileceğini değerlendiriyor.

Kısa vadeli başka bir grafik geri çekilme riskine işaret etti

Öte yandan analist Investor Jordan’ın günlük Coinbase grafiği daha temkinli bir tablo ortaya koyuyor. Bu değerlendirmeye göre LINK 8 doların altından yükselerek 11,90 dolara kadar çıktı, ancak bu bölgede dalgalı mumlar oluştu ve ivme zayıfladı.

Fiyatın dört saatlik grafikte 11,90 dolar çevresindeki direnci aşamaması dikkat çekti. Haftalık destek bölgesi ise 12,50 doların üzerinde konumlanırken, bu aralığın üstünde satıcıların yoğunlaştığı görülüyor. Aşağıda 10,75 dolar seviyesi kritik eşik olarak öne çıkıyor. Bu desteğin altına sarkılması halinde 10,25 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Satışların derinleşmesi durumunda 8,50 ile 9 dolar bandı daha güçlü destek alanı olarak izlenebilir.

Piyasa 10,75 ile 11,90 dolar arasındaki sıkışmayı izliyor

Farklı grafiklerde ortaklaşan ana bölge 10,75 ile 11,90 dolar aralığı oldu. Gün içi dip olan 10,92 dolar, fiyatın bu bandın alt sınırına oldukça yaklaştığını gösterdi. 10,75 doların korunması boğa flaması senaryosunu canlı tutabilir ve 11,50 dolara doğru yeni bir testin önünü açabilir.

Buna karşılık 11,90 doların üzerinde bir kapanış, 12,60 dolara doğru alan yaratabilir. Analistler, hangi yönde kırılım yaşanırsa yaşansın bunun işlem hacmiyle desteklenmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Hacim desteği gelmezse LINK’in destek ve direnç seviyeleri arasında bir süre daha yatay seyretmesi olasılığı korunuyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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