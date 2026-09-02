Uluslararası Ödemeler Bankası, resmi ekonomik istatistiklerin doğrulanmasında XRP Ledger’ın kamuya açık bir teyit katmanı olarak kullanılıp kullanılamayacağını test etti. Kurumun hazırladığı kavram kanıtı, yayımlanan bir veri setinin sonradan değiştirilip değiştirilmediğinin bağımsız biçimde kontrol edilmesini amaçlıyor.

Veri bütünlüğü için blokzincir kaydı

Dijital platformlar üzerinden paylaşılan resmi istatistikler, giderek daha fazla otomatik sistem ve yapay zeka araçları tarafından işleniyor. Bu yapı içinde, bir kullanıcının indirdiği dosyanın gerçekten yayımlayan kurumun sunduğu orijinal sürüm olup olmadığının doğrulanması önem taşıyor. BIS, resmi istatistiklerin paylaşımında yaygın kullanılan SDMx standardının veri dağıtımını kolaylaştırdığını, ancak kaynağın güvenilir biçimde teyidi konusunda ek katmanlara ihtiyaç duyulabildiğini ortaya koydu.

Geliştirilen prototip, veri setinin kriptografik parmak izini bağımsız bir kayıt olarak tutuyor. Bu kaydın kök değeri, XRP Ledger üzerinde bir ödeme işleminin not alanına yazılıyor. Böylece doğrulama için gerekli kriptografik bilgi blokzincirde saklanıyor ve ilgili veri setinin bütünlüğü daha sonra yeniden sınanabiliyor.

Uluslararası Ödemeler Bankası, prototipin yayımlanan veri setinin parmak izini bağımsız olarak sakladığını ve böylece dosyada değişiklik yapılıp yapılmadığının doğrulanabildiğini ortaya koydu.

Test süresi ve teknik çerçeve

Çalışma, XRP Ledger DevNet üzerinde kurulan gerçek bir kavram kanıtına dayanıyor. BIS, bu yapının düşük işlem maliyetleri ve hızlı onay süreleri dikkate alınarak tasarlandığını bildirdi. Kontrollü test koşullarında yayımlama gecikmesinin ortanca değeri yaklaşık üç ila beş saniye arasında ölçüldü. Doğrulama süresi ise yaklaşık bir ila iki saniye oldu.

Prototipin merkezinde SDMx yer alsa da araştırmacılar aynı mimarinin XBRL dahil diğer yapılandırılmış raporlama formatlarına da uyarlanabileceğini değerlendiriyor. Bu yaklaşım, yalnızca ekonomik istatistiklerle sınırlı kalmayan daha geniş bir kurumsal veri doğrulama alanına işaret ediyor.

Piyasalarda teknik seviyelerin, ani listeleme kararlarının ve makro gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiği dönemlerde veri akışının doğruluğu daha da öne çıkıyor. Tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi gizlilik odaklı araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Resmi duyuru değil, kavram kanıtı

BIS, söz konusu çalışmanın resmi bir ürün duyurusu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini de açıkça ortaya koyuyor. Test, kontrollü koşullarda geliştirilen bir kavram kanıtı niteliği taşıyor ve üretim ortamına alınmış nihai bir sistem anlamına gelmiyor.

Yazarlar, SDMx için geliştirilen yapının XBRL gibi diğer yapılandırılmış raporlama formatlarına da genişletilebileceğini değerlendiriyor.

Buna rağmen çalışma, XRP Ledger için alışılmışın dışında bir kullanım alanı sunuyor. Ağ, zaman zaman sınırlı kullanım değeri eleştirileriyle gündeme gelse de bu deneme, kamu kurumlarının veri doğrulama süreçlerinde blokzincir tabanlı araçların nasıl değerlendirilebileceğine ilişkin somut bir örnek ortaya koydu.

Bu çerçevede testin odağında herhangi bir ödeme veya piyasa işlemi değil, yayımlanan resmi verilerin değişmezliğinin bağımsız olarak ispatlanması yer aldı. Kurumların dijital veri paylaşımında güven tesis etmeye dönük benzer modelleri ileride farklı altyapılarda da incelemesi beklenebilir.