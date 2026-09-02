Zcash, 900 dolar eşiği öncesinde kritik destek bölgesini koruyor

Zcash yeniden yatırımcıların odağına girdi. Ağustos sonundaki sert yükselişin ardından ZEC, son sekiz yılın en yüksek seviyelerine yaklaşsa da fiyat hareketi son günlerde daha temkinli bir görünüme büründü. Teknik göstergeler genel olarak olumlu sinyal verirken, kısa vadeli ivme tarafında daha karışık bir tablo öne çıkıyor.

Ralli sonrası denge arayışı sürüyor

ZEC, ağustos sonundaki yükseliş sırasında bir hafta içinde yaklaşık 400 dolar arttı ve 850 ile 900 dolar bandına kadar çıktı. Bu hareket, uzun süre görece sakin kalan fiyatların ardından geldi. Sonrasında yükseliş hızı zayıfladı ve ZEC yaklaşık yüzde 5 gerileyerek 801 dolar civarına indi.

Kısa vadeli likidite verileri, aşağı yönlü ilk önemli alanın 780 ile 790 dolar aralığında toplandığını gösteriyor. Yukarıda ise 810 ile 815 dolar bandı ile 840 ile 850 dolar aralığı öne çıkıyor. ZEC yeniden yukarı yönlü atak denerse bu bölgeler yakın vadede belirleyici olabilir.

ZEC için kısa vadede asıl izlenen başlık, 888 ile 900 dolar bandındaki son zirvelerin yeniden aşılıp aşılamayacağı oldu.

Vadeli işlem tarafındaki yüksek pozisyonlanma da oynaklık riskini artırıyor. Vadeli işlem hacmi 3,55 milyar dolar, spot hacim ise 312 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Açık pozisyon büyüklüğü de yaklaşık 1,58 milyar dolara ulaştı. Kaldıraçlı işlemlerin yoğunluğu, ani tasfiyeler halinde fiyat hareketlerini hızlandırabilir.

900 dolar direnci ve 750 dolar desteği öne çıkıyor

TradingView üzerinde paylaşım yapan Wall_Street_Levels, 750 dolar seviyesini aylık ölçekte önemli destek olarak değerlendiriyor. ZEC kısa süre önce bu daha geniş destek yapısını test etti ve alım ilgisi gördü. Bu görünüm, piyasanın henüz tamamen güç kaybetmediğine işaret ediyor.

Analizde, 900 dolar bölgesinin kalıcı biçimde aşılması halinde 971 doların bir sonraki önemli teknik seviye olarak öne çıktığı belirtiliyor. Buna karşılık 750 doların altına güçlü bir sarkma yaşanması durumunda 610 ile 650 dolar aralığındaki tarihsel destek alanı yeniden gündeme gelebilir.

Hareketli ortalamalar orta ve uzun vadeli yükseliş eğilimini korurken, osilatörlerin daha nötr kalması piyasada soluklanma sürecinin sürdüğüne işaret ediyor.

Teknik görünüm yapıcı, ivme tarafı daha temkinli

TradingView teknik çerçevesinde yüksek zaman dilimlerinde hareketli ortalamalar güçlü al sinyali üretiyor. 10, 20, 50, 100 ve 200 periyotluk ortalamaların mevcut fiyatın altında kalması, orta ve uzun vadeli yönün yukarı olduğunu düşündürüyor. Hull Hareketli Ortalama ile Hacim Ağırlıklı Hareketli Ortalama da bu yapıyı destekliyor.

Buna karşın osilatörler daha sınırlı bir tablo veriyor. Göreceli Güç Endeksi yaklaşık 67 seviyesinde bulunuyor. Bu değer, aşırı alım bölgesine yakın olsa da henüz uç seviyeye işaret etmiyor. Diğer momentum göstergelerinin de büyük ölçüde nötr kalması, fiyatın bir süre yatay dalgalanabileceğini gösteriyor.

Kurumsal erişim ZEC anlatısını güçlendiriyor

ZEC tarafında kurumsal erişimin artması da piyasanın yakından izlediği başlıklar arasında yer alıyor. Dijital varlık yatırım ürünleriyle bilinen Grayscale, ZCSH koduyla işlem gören ürünü üzerinden yatırımcılara düzenlenmiş bir menkul kıymet yapısı içinde ZEC fiyatına dolaylı erişim sunuyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC’in ocak 2026’da Zcash Foundation ile bağlantılı inceleme veya yaptırım sürecini sonlandırdığı bilgisi de düzenleyici belirsizliklerden birinin ortadan kalktığını gösterdi. Bu gelişme tek başına fiyat artışı anlamına gelmese de Zcash ekosistemi üzerindeki baskılardan birini hafifletti. Grayscale de Zcash’i, gizlilik odaklı yapısı ve sıfır bilgi kriptografisi kullanan korumalı işlemleri nedeniyle araştırma kapsamındaki önemli dijital varlıklardan biri olarak öne çıkarıyor.

Mini sözlük: Sıfır bilgi kriptografisi, bir tarafın belirli bir bilginin doğru olduğunu, o bilginin içeriğini açıklamadan kanıtlamasını sağlayan yöntemdir. Zcash bu yaklaşımı, işlem ayrıntılarını daha sınırlı görünür kılan korumalı transferlerde kullanır.

Yakın vadede piyasa açısından temel eşik değişmedi. Alıcıların önce 840 ile 850 dolar aralığını yeniden kontrol altına alması, ardından 900 dolar bölgesine yönelmesi gerekiyor. Buna karşılık 800 ile 833 dolar bandının kaybedilmesi halinde 780 ile 790 dolar ve sonrasında 750 dolar desteği yeniden sınanabilir.