Bitcoin 200 günlük ortalamanın üstünde kalırken altcoinlerde kritik eşikler öne çıktı

Kripto para piyasasında teknik görünüm, Bitcoin’in 200 günlük üssel hareketli ortalamanın üzerinde tutunmasıyla yeniden şekilleniyor. Bitcoin 78.200 dolar çevresinde dalgalanırken, Dogecoin, Hyperliquid ve Shiba Inu tarafında kısa vadeli destek ve direnç bölgeleri öne çıktı. Fiyat hareketleri, son yükselişlerin ardından piyasanın yön arayışını sürdürdüğüne işaret ediyor.

Bitcoin’de ana denge bölgesi 72 bin ile 73 bin dolar aralığında

Bitcoin, 63.000 ile 65.000 dolar bandından gelen güçlü kırılımın ardından 78.200 dolar civarında yatay seyrediyor. En dikkat çekici teknik değişim, fiyatın yaklaşık 72.300 dolardaki 200 günlük üssel hareketli ortalamanın üzerine çıkması oldu. Bu eşik, uzun vadeli görünüm açısından piyasada yakından izleniyor.

Bitcoin’de 77.000 ile 81.000 dolar aralığında süren sıkışma, güçlü bir geri dönüş yerine yüksek seviyede bir konsolidasyona işaret ediyor.

80.000 ile 81.000 dolar bölgesinin aşılması yönündeki denemeler satışla karşılaşsa da, satıcılar da henüz belirgin bir geri çekilme üretemedi. Göreceli güç endeksi 69 seviyesinde bulunuyor. Bu göstergenin fiyat sert biçimde bozulmadan sakinlemesi, mevcut yapıyı teknik açıdan destekleyebilir. Yukarıda 82.000 dolar mayıs zirvesi yeniden gündeme gelebilir. Aşağıda ise ilk destek 76.500 ile 77.000 dolar aralığında, ana güvenlik bölgesi ise 72.000 ile 73.000 dolar bandında yer alıyor.

Dogecoin 0,080 dolar desteğini savunmaya çalışıyor

Dogecoin, ağustos sonundaki yükselişinin önemli bölümünü geri verdikten sonra 0,0823 dolar seviyesinde işlem görüyor. 0,080 ile 0,082 dolar aralığı, kısa vadede en kritik destek kümesi olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 0,0816 dolardaki 100 günlük ortalama ile 0,0806 dolar civarındaki kısa vadeli ortalama bu bölgede birleşiyor.

DOGE, son olarak 0,070 dolar çevresinden hızlanarak 0,0945 dolar civarındaki 200 günlük ortalamaya kadar yükselmişti. Ancak bu uzun vadeli eşikten gelen sert tepki, kontrolün tam anlamıyla alıcılara geçmediğini gösteriyor. RSI göstergesinin 55 seviyesine gerilemesi de aşırı alım baskısının bir kısmının dağıldığını ortaya koyuyor. 0,080 dolar korunursa 0,086 ve 0,090 dolar seviyeleri yeniden hedeflenebilir. Bu desteğin kaybedilmesi halinde ise 0,075 dolardaki 50 günlük ortalama ve ardından 0,070 dolar gündeme gelebilir.

Hyperliquid yükselişini koruyor, ancak geri çekilme riski büyüyor

Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemlerine odaklanan bir platform olarak biliniyor. Platformun yerel varlığı HYPE, 58 ile 60 dolar aralığındaki güçlü kırılımın ardından yaklaşık 84 dolarda bulunuyor. Varlık, yükselişin hemen ardından sert geri çekilmek yerine 79 ile 86 dolar arasında dar bir sıkışma alanı oluşturdu.

HYPE’ın 50 günlük ortalaması 63,7 dolar, 100 günlük ortalaması 62,5 dolar, kısa vadeli ortalaması ise 72,8 dolar düzeyinde. 200 günlük ortalama da yaklaşık 55 dolarda yer alıyor. Fiyatın bu ortalamaların belirgin biçimde üzerinde kalması trend gücünü desteklese de, aynı zamanda düzeltme olasılığını canlı tutuyor. RSI göstergesi aşırı alım bölgesinden 69 seviyesine çekildi. 85 ile 87 dolar bandının aşılması halinde 90 dolar ve ardından psikolojik 100 dolar seviyesi izlenecek. Aşağıda ilk önemli eşik 80 dolar, daha derin geri çekilmede ise 75 dolar ile 73 dolar bölgesi öne çıkıyor.

Shiba Inu kısa vadede 0,000005 doların üstünde tutunuyor

Shiba Inu, son dalgalı reddin ardından 0,00000518 dolar seviyesinde dengelenmeye çalışıyor. Token, son fiyat hareketlerinin yönünü belirleyen 0,000005 dolar eşiğinin hemen üzerinde bulunuyor. Yaklaşık 0,00000498 dolardaki 100 günlük ortalama ile 0,00000501 dolar civarındaki kısa vadeli ortalamanın yeniden kazanılması kısa vadede olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Shiba Inu’da 0,0000049 ile 0,0000050 dolar aralığı korunursa 0,0000054 ve 0,0000055 dolar bölgesine yeni bir deneme gelebilir.

Buna karşın 0,0000057 dolardaki gerileyen 200 günlük ortalama güçlü direnç olmaya devam ediyor. SHIB, önceki yükselişte 0,0000062 dolara kadar çıksa da bu kırılımı kalıcı hale getiremedi. RSI göstergesinin 54 seviyesinde bulunması da güçlü alım iştahından çok nötr momentuma işaret ediyor. 0,0000049 doların altı, 0,0000047 doları ve ardından 0,0000044 ile 0,0000045 dolar bölgesini yeniden gündeme taşıyabilir.