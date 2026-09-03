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RIPPLE (XRP)

XRP fonlarına ilgi artarken servet yöneticileri temkinli kalıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Servet yöneticilerinin katıldığı sunumda en çok ilgiyi XRP gördü.
  • 📈 ABD spot XRP ETF'leri salıya kadar 11 gün üst üste 170 milyon dolar giriş aldı.
  • 💼 Goldman Sachs, ikinci çeyrek sonunda 87,4 milyon dolarla $XRP fonlarında en büyük açıklanan kurumsal pozisyonu taşıdı.
  • 🕒 Katılımcıların yüzde 67'si henüz kripto tahsisi yapmadı, yüzde 60'ı ise bir yıl içinde adım atmayı planlıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

XRP, yaklaşık 400 servet yöneticisine yapılan bir sunumda en fazla soru alan kripto para oldu. Bitwise araştırma analisti Ryan Rasmussen, sunum boyunca Bitcoin, Solana, Hyperliquid, stabilcoinler ve tokenizasyon gibi başlıkların ele alındığını, buna karşın salondan en yoğun ilginin XRP tarafında toplandığını aktardı.

İçindekiler
1 Sunumda öne çıkan varlık XRP oldu
2 XRP ETF’lerinde giriş serisi sona erdi
3 Büyük finans kuruluşları pozisyon açıklıyor
4 Portföy yöneticilerinin büyük bölümü henüz beklemede

Sunumda öne çıkan varlık XRP oldu

Rasmussen, Bitwise yatırım direktörü Matt Hougan ile birlikte gerçekleştirdiği sunumda katılımcıların özellikle XRP hakkında ayrıntı sorduğunu söyledi. Bu tablo, tokena yönelik kurumsal ilginin yalnızca yatırım ürünleriyle sınırlı kalmadığını, portföy yöneten profesyonellerin de konuyu daha yakından izlemeye başladığını gösteriyor.

XRP, sunum boyunca en çok soru gelen kripto para oldu. İlginin belirgin biçimde yüksek seyrettiği görüldü.

Bitwise, kripto varlıklara odaklanan bir varlık yönetim şirketi olarak biliniyor. Şirket, özellikle borsa yatırım fonları ve endeks ürünleriyle kurumsal yatırımcılara erişim sağlıyor.

XRP ETF’lerinde giriş serisi sona erdi

ABD’de işlem gören spot XRP borsa yatırım fonları, salı gününe kadar üst üste 11 işlem gününde net para girişi kaydetti. SoSoValue verilerine göre bu dönemde fonlara yaklaşık 170 milyon dolar girdi. Kasım ayındaki lansmandan bu yana toplam net giriş ise 1,68 milyar dolara ulaştı.

Bu seri 2 Eylül oturumunda kesildi. ABD spot XRP ETF’leri o gün yaklaşık 7,2 milyon dolarlık net çıkış gördü. Aynı seansta spot Bitcoin ETF’lerinden 14,3 milyon dolar, spot Ether ETF’lerinden ise 47,6 milyon dolar çıktı.

Fon türüSon oturumNet akış
Spot XRP ETF2 Eylül7,2 milyon dolar çıkış
Spot Bitcoin ETF2 Eylül14,3 milyon dolar çıkış
Spot Ether ETF2 Eylül47,6 milyon dolar çıkış

Büyük finans kuruluşları pozisyon açıklıyor

Kurumsal ilginin bir başka göstergesi de son dönemde yapılan resmi bildirimler oldu. Bloomberg Intelligence verilerine göre ikinci çeyrek sonunda açıklanan en büyük kurumsal XRP pozisyonu 87,4 milyon dolarla Goldman Sachs’a aitti. Jane Street 16,6 milyon dolar, Millennium Management ise 16,2 milyon dolarlık pozisyonla Goldman Sachs’ın ardından geldi.

Son dönemde açıklanan pozisyonlar ve fon akışları, XRP tarafında kalıcı bir profesyonel ilginin oluştuğuna işaret ediyor.

Goldman Sachs, küresel ölçekte faaliyet gösteren en büyük yatırım bankalarından biri olarak öne çıkıyor. Jane Street ve Millennium Management da kurumsal piyasalarda yüksek hacimli işlemleriyle tanınan önemli finans kuruluşları arasında yer alıyor.

Portföy yöneticilerinin büyük bölümü henüz beklemede

Buna rağmen servet yöneticilerinin önemli bir kısmı kripto varlıklara doğrudan ağırlık vermiş değil. Rasmussen, sunuma katılan yaklaşık 400 kişinin yüzde 67’sinin henüz kripto tahsisi yapmadığını söyledi.

Öte yandan katılımcıların yüzde 60’ı yıl sonuna kadar kripto fiyatlarının daha yüksek seviyelerde olmasını bekliyor. Yine yüzde 60’lık bir kesim, gelecek 12 ay içinde bu varlık sınıfına portföy ayırmayı planlıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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