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SHIBA INU (SHIB)

Shibarium’da SHIB yakım verileri görüntülenemiyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shibarium’un SHIB yakım sayfası verileri yükleyemiyor.
  • 📉 21 Mayıs 2025'te görülen son eşik 1 milyardan fazla yakılan token oldu.
  • 🪙 Yatırımcılar, $SHIB arzını etkileyen güncel yakım miktarını artık izleyemiyor.
  • 📊 Shiba Inu son bir yılda yaklaşık %58 geriledi ve 549 trilyon arz baskısı sürüyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Shiba Inu ekosisteminin katman 2 ağı Shibarium’da, SHIB yakım verilerini gösteren sayfa erişim sorunu veriyor. SHIB.IO üzerindeki yakım ekranı uzun süre yüklenmesine rağmen verileri getirmiyor ve sayfada kırmızı uyarıyla “Yakım bilgileri yüklenemedi” ifadesi yer alıyor.

İçindekiler
1 Yakım sayfasındaki aksama dikkat çekti
2 Yatırımcılar şeffaflık bekliyor

Yakım sayfasındaki aksama dikkat çekti

Shibarium, işlemleri daha düşük maliyetle gerçekleştirmek ve ağ etkinliğini artırmak amacıyla geliştirildi. Ağda toplanan işlem ücretlerinin bir bölümü SHIB yakımı için kullanılıyor. Bu mekanizma, dolaşımdaki arzı azaltmayı ve tokeni daha kıt hale getirmeyi hedefliyor. Ancak mevcut durumda, ölü cüzdana gönderilen SHIB miktarı sayfa üzerinden görüntülenemiyor.

Mini sözlük: Ölü cüzdan, özel anahtarına erişilemeyen ve bu nedenle gönderilen tokenlerin fiilen dolaşımdan çıktığı cüzdan adresini ifade eder. Yakım işlemleri genellikle bu tür adreslere transfer yoluyla kayda geçer.

SHIB.IO üzerindeki yakım ekranı, verileri sunmak yerine “Yakım bilgileri yüklenemedi” uyarısını gösteriyor.

Sayfada en son görülen yükleme döneminde Shibarium’un 1 milyardan fazla SHIB yaktığı belirtiliyordu. Bu seviye 21 Mayıs 2025 tarihinde kayda geçmişti. Sonrasında verilerin bilinçli olarak kaldırılıp kaldırılmadığı netleşmedi. Sorunun teknik bir aksaklıktan kaynaklanması da ihtimaller arasında yer alıyor.

Yatırımcılar şeffaflık bekliyor

Shiba Inu, geniş topluluğuyla öne çıkan bir meme coin projesi olarak biliniyor. Shibarium ise bu ekosistemde işlem maliyetlerini düşürmek ve yakım sürecini desteklemek üzere konumlandırıldı. Bu nedenle yakım verilerinin görünmemesi, özellikle arz azaltımını izleyen yatırımcılar açısından soru işaretlerini artırdı.

Shibarium, SHIB yakımını destekleyen temel araçlardan biri olarak tanıtılmıştı; bu nedenle güncel yakım miktarının görünmemesi yatırımcıların takibinde boşluk yarattı.

Piyasa tarafında da zayıf görünüm sürüyor. Shiba Inu son bir yılda yaklaşık %58 değer kaybetti ve 0.0000055 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu tablo, varlığın 0.00001 dolar bölgesine yeniden yaklaşma ihtimalinin şimdilik zayıf kaldığına işaret ediyor.

Dolaşımdaki arzın 549 trilyon token düzeyinde bulunması da fiyat beklentileri üzerindeki baskıyı koruyor. Yeni girişlerin zayıfladığı bir dönemde, Shibarium’un ne kadar SHIB yaktığının görülememesi ekosistemdeki belirsizliği daha görünür hale getirdi.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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