XRP’de toparlanma hızlandı, analistler 4. çeyrek olasılığını izliyor

XRP, 21 Eylül’de sert bir yükselişle yaklaşık 1,41 dolardan 1,54 dolara çıktı ve tek seansta yüzde 9’a yakın değer kazandı. 22 Eylül’de bu artışın bir bölümü geri verildi. Buna rağmen piyasada, son hareketin daha geniş çaplı bir toparlanmanın başlangıcı mı yoksa kısa süreli bir tepki yükselişi mi olduğu tartışılıyor.

Kriptoya para girişi arttı

Yükselişte, kripto varlıklara yeniden yönelen sermaye etkili oldu. SoSoValue verilerine göre ABD’de işlem gören spot kripto ETF’leri 24 saat içinde 1,9 milyar doların üzerinde net giriş kaydetti. Bunun yaklaşık 1,36 milyar dolarlık kısmını Bitcoin oluşturdu. SoSoValue, dijital varlık piyasalarına ilişkin akış verileriyle yakından izlenen bir veri platformu olarak biliniyor.

ABD’de işlem gören spot kripto ETF’lerine 24 saatte 1,9 milyar doların üzerinde net giriş oldu; bunun yaklaşık 1,36 milyar doları Bitcoin’e yöneldi.

Bu tablo, XRP’nin kısa vadeli teknik görünümünü de destekledi. Piyasa analistleri, ağustos zirvesinden bu yana birkaç toparlanma denemesini sınırlayan alçalan trend çizgisinin yeniden test edildiğine dikkat çekiyor. Bazı momentum göstergelerinde iyileşme görülse de vadeli işlem tarafındaki pozisyonlanma aynı ölçüde net bir görünüm sunmuyor.

Ekim beklentileri yeniden öne çıktı

Bitcoin’de son dönemde görülen zayıflık altcoinler üzerinde baskı yaratırken, yatırımcıların dikkati giderek yılın son çeyreğine çevrildi. Kripto piyasasında ekim ayına ilişkin tarihsel iyimserlik, sık kullanılan Uptober anlatısını yeniden gündeme taşıdı. Ancak XRP açısından geçmiş veriler daha karmaşık bir tablo ortaya koyuyor.

Bazı dönemlerde ekim ayı güçlü yükselişler getirse de XRP’nin aylık performansı genel kripto piyasasıyla her zaman aynı yönde ilerlemedi. Tarihsel getirilere ilişkin bir analiz, XRP’nin ekim ayı medyan performansını yaklaşık eksi yüzde 1,79 olarak hesapladı. Bu nedenle mevsimsel eğilimler tek başına güçlü bir yön sinyali vermiyor.

Uptober anlatısı piyasada ilgi görse de XRP için tarihsel veriler, ekim ayının her zaman güçlü geçtiğine işaret etmiyor.

Düzenleyici cephede belirsizlik sürüyor

ABD’de düzenleyici ortam da fiyatlamada izlenen başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Senato’nun 16 Eylül’de CLARITY Act’i usul oylamasından geçirememesi, geniş kripto piyasası için yakın vadeli bir destek unsurunu ortadan kaldırdı. Söz konusu tasarı, piyasa yapısına ilişkin düzenlemeleri hedefliyor ancak şu aşamada ilerleme kaydedebilmiş değil.

Bu gelişme gelecekte yeni bir düzenleme adımının gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Yine de mevcut durumda piyasa, güçlü spot talep ile süren yasal belirsizlik arasında denge arıyor.

Teknik görünümde 1,50 dolar eşiği öne çıkıyor

Haftalık grafikte de dikkat çeken bir hareket yaşandı. Yaklaşık beş haftalık sıkışmanın ardından XRP hafta genelinde yüzde 5,5 civarında yükseldi ve kısa süreliğine 1,57 doları gördü. Sonrasında fiyat 1,51 ile 1,54 dolar aralığına döndü.

Teknik analist Peter Brandt, uzun vadeli grafik yapısına dayanarak XRP için 5,40 dolar düzeyini olası hedef olarak öne çıkarıyor. Mevcut yaklaşık 1,50 dolar seviyesinden bakıldığında bu senaryo yüzde 260 civarında bir artış anlamına geliyor. Brandt’in çalışmasında, 2018 zirvesinden gelen alçalan direnç çizgisi ile 2020 diplerinden başlayan yükselen destek çizgisinin oluşturduğu büyük sıkışma yapısı izleniyor.

Buna karşılık XRP halen önemli bazı teknik seviyelerin altında bulunuyor. Brandt’in grafiğinde fiyat yaklaşık 1,49 dolar civarında yer alırken, 18 aylık hareketli ortalama 1,88 dolarda görülüyor. Bu nedenle 1,54 ile 1,57 dolar bandına yönelik son toparlanma alıcıların geri döndüğünü gösterse de daha kalıcı bir teknik değişim için yakın dirençlerin aşılması gerekiyor.