David Schwartz, SEC’e yönelik eleştirisini yeni dava üzerinden yineledi

XRP Ledger’ın ortak geliştiricilerinden ve Ripple CTO Emeritus unvanını taşıyan David Schwartz, SEC ile yıllara yayılan hukuk mücadelesini yeniden gündeme taşıdı. Schwartz, kripto varlıklarla ilgisi bulunmayan ayrı bir davada, düzenleyici kurumların şirketlere açık kurallar sunmadan yükümlülük dayattığını savundu.

Kripto dışı davada dikkat çeken benzerlik

Schwartz’ın çıkışı, ABD’li avukat Kostas Moros’un paylaştığı dava belgelerinin ardından geldi. Söz konusu dosyada büyük bir özel üretici, Connecticut eyaletinde belirli ürün kategorilerinin satışını sınırlayan düzenlemelere itiraz ediyor. Şirket, eyalet başsavcılığı ofisinin güncellenen ürün hatlarının hangi ölçütlerle yasal kabul edileceğini netleştirmediğini ve bu nedenle uyulması fiilen mümkün olmayan bir ortam oluştuğunu öne sürüyor.

David Schwartz, devlet kurumlarının şirketleri, yasaya uyup uymadıklarını bilmelerinin dahi mümkün olmadığı kurallara zorladığını savunarak bunun son derece adaletsiz bir yaklaşım olduğunu dile getirdi.

Schwartz, X paylaşımında bu yaklaşımı Ripple’ın yaşadıklarıyla karşılaştırdı. Düzenleyici otoritelerin bazı durumlarda kuralları açık biçimde tanımlamak yerine, uygulama ve yaptırım üzerinden hareket ettiğini savunan yönetici, bunun şirketler açısından ciddi bir belirsizlik yarattığı görüşünü öne çıkardı.

Ripple davasına doğrudan gönderme yaptı

Takipçileri, devlet kurumlarının yöntemleri konusunda bu kadar güçlü bir kanaate nasıl ulaştığını sorduğunda Schwartz kısa bir yanıt verdi ve SEC ile Ripple davasına ilişkin bir incelemeye bağlantı ekledi. Böylece eleştirisinin dayanağını doğrudan kendi şirketinin deneyimine bağladı.

Schwartz, kendisine yöneltilen soruya imalı bir dille karşılık verirken, SEC ile Ripple arasındaki davaya ilişkin değerlendirmeyi işaret etti.

SEC, Ripple’a karşı açtığı davada XRP satışı üzerinden 1,3 milyar dolardan fazla kayıtsız menkul kıymet arzı yapıldığını ileri sürmüştü. Ripple ise savunmasında, düzenleyicinin piyasa katılımcılarına açık ve şeffaf kurallar sunmadığını vurgulayan bir çizgi izlemişti.

Şirketler için kural belirsizliği tartışması sürüyor

Schwartz’ın kriptoyla bağlantısı olmayan bir dava üzerinden aynı konuya dönmesi, Ripple yönetiminin bu süreci daha geniş bir çerçevede değerlendirdiğini gösteriyor. Tartışmanın odağında, özel şirketlerin önceden net biçimde tanımlanmamış kurallarla karşı karşıya bırakılıp bırakılmadığı sorusu yer alıyor.

Piyasalarda düzenleyici belirsizlik ve kritik eşiklerin yakından izlenmesi, özellikle yüksek oynaklığın görüldüğü alanlarda daha fazla önem kazanıyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Schwartz’ın son paylaşımı, Ripple ile SEC arasındaki çekişmenin şirket açısından yalnızca geçmişte kalmış bir dava olmadığını da ortaya koydu. Yönetim tarafı, bu süreci, yaptırım yoluyla düzenleme anlayışına karşı özel sektörün verdiği daha geniş bir mücadelenin önemli örneklerinden biri olarak değerlendirmeyi sürdürüyor.