XRP, 1,60 dolar direncine yaklaşırken 2 dolar senaryosu güç kazandı

XRP, 23 Eylül işlemlerinde 1,5808 dolar civarında açıldıktan sonra 1,6060 dolara kadar yükseldi. Ardından fiyat 1,50 dolar bölgesine doğru geri çekildi. Bu hareketle 1,50 dolar seviyesi kısa vadede hem psikolojik hem de teknik açıdan önemli bir eşik haline geldi.

Son yükselişte 1,53 ve 1,60 dolar öne çıktı

Eylül başında 1,25 ile 1,30 dolar aralığına yaklaşan XRP, sonraki günlerde belirgin bir toparlanma sergiledi. 18 Eylül’de yüzde 7,69 yükselen varlık, 21 Eylül’de yüzde 8,90 daha değer kazandı. 22 Eylül’deki işlemler ise önceki sert yükselişin ardından daha sınırlı bir görünüm sundu.

Kripto analisti CryptoWZRD, günlük kapanışın olumlu göründüğünü ve 1,53 dolar seviyesinin yukarı yönlü devamın izleneceği ana direnç bölgesi olduğunu değerlendiriyor.

Kısa vadede 1,50 ile 1,60 dolar bandı piyasanın ana odak noktası olarak izleniyor. Bu alanın kalıcı biçimde aşılması halinde daha üst direnç bölgeleri gündeme gelebilir. Buna karşılık bu aralıktan gelecek zayıflama, fiyatı son destek alanlarına yeniden yaklaştırabilir.

Büyük cüzdanlarda 1,54 milyar XRP birikti

Zincir üstü veriler, son yükselişe ek bir boyut kazandırdı. Ali Charts’ın Santiment verilerine dayandırdığı paylaşıma göre büyük XRP yatırımcıları 96 saat içinde yaklaşık 1,54 milyar XRP topladı. Bu miktarın analizde kullanılan fiyatlara göre değeri yaklaşık 2,2 milyar dolar oldu. Santiment, kripto varlıklarda cüzdan davranışları ve zincir üstü hareketleri izleyen bir veri platformu olarak biliniyor.

Mini sözlük: Zincir üstü veri, blokzincir üzerinde gerçekleşen transfer, cüzdan bakiyesi ve işlem hareketleri gibi doğrudan ağdan alınan ölçümlerdir. Bu veriler piyasa eğilimine dair ipucu verebilir, ancak tek başına fiyat yönünü kesin olarak göstermez.

İzlenen büyük yatırımcı grubunun bakiyesi bu süreçte yaklaşık 8,1 milyar XRP’den 9,7 milyar XRP’ye çıktı. Aynı dönemde XRP fiyatı üç günde yüzde 8,22 yükseldi.

Büyük cüzdanlardaki birikim, talebin arttığına işaret edebilir; ancak bu hareket tek başına gelecekte fiyatın hangi yönde ilerleyeceğini garanti etmiyor.

Bu nedenle cüzdan birikimlerini doğrudan fiyat tahmini olarak okumak temkin gerektiriyor. Büyük yatırımcı hareketleri piyasadaki likiditeyi etkileyebilse de asıl sonuç, sonraki alım satım akışı ve genel piyasa yönüne bağlı kalıyor.

1,60 dolar bölgesinde güçlü arz kümesi bulunuyor

Glassnode verileri, 1,60 dolar civarında dikkat çeken bir arz alanına işaret etti. UTXO Realized Price Distribution ölçümüne göre geçmişte önemli miktarda XRP bu seviyelerde el değiştirdi. Glassnode, zincir üstü piyasa verileri sunan bir analiz şirketi olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: UTXO Realized Price Distribution, belirli fiyat bölgelerinde ne kadar varlığın son kez taşındığını gösteren bir dağılım ölçüsüdür. Bu tür kümeler, yatırımcıların pozisyonlarını yeniden değerlendirebileceği destek veya direnç alanlarını ortaya koyabilir.

Verilere göre yaklaşık 2,5 milyar XRP, 1,60 dolar çevresinde yoğunlaşıyor. Bu durum, mevcut fiyatın hemen üzerinde kayda değer bir satış baskısı ihtimaline işaret ediyor. Fiyat bu alana girerse, son toparlanmanın yeterli taleple desteklenip desteklenmediği daha net görülebilir.

2 dolar ihtimali kırılmanın kalıcılığına bağlı

Teknik görünümde alt destek bölgeleri de izleniyor. 1,36 ile 1,39 dolar aralığı önemli bir dönüm alanı olarak öne çıkarken, daha aşağıda 1,27 ile 1,30 ve 1,24 ile 1,26 dolar bantları takip ediliyor. Uzun vadeli ortalamaların fiyatın altında kalması ve MACD göstergesinin pozitif bölgede bulunması genel tabloyu destekliyor, ancak momentum göstergeleri tüm zaman dilimlerinde aynı derecede güçlü sinyal üretmiyor.

Bazı analistler, 1,50 ile 1,60 dolar arasındaki arz bölgesinin kalıcı biçimde aşılması halinde 2 dolar seviyesinin teknik olarak daha güçlü bir senaryo haline gelebileceğini düşünüyor. Buna karşın 1,53 ile 1,60 dolar bandında başarısız bir deneme, fiyatı yeniden alt desteklere yöneltebilir. Ayrıca Bitcoin‘deki genel yön, XRP’nin toparlanma denemesinin sürüp sürmeyeceğinde etkili olmaya devam ediyor.