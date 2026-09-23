XRP, aylık düşüş yapısını aşarak 1,70 dolar direncine yöneldi

XRP, son bir aya yakın dönemde fiyatı baskılayan alçalan direnç yapısını yukarı kırarak teknik görünümünü güçlendirdi. Gün içi işlemlerde 1,66 dolara kadar çıkan varlık, haber akışındaki seviyelerde 1,62 dolar civarında işlem gördü. Son hareket, ağustos ayından bu yana görülen en belirgin teknik toparlanmalardan biri olarak öne çıktı.

Teknik kırılım öne çıktı

XRP, yakın dönemde gördüğü 1,28 dolarlık yerel dipten sonra hızlı bir toparlanma sergiledi ve bu bölgeden itibaren yüzde 25’in üzerinde yükseldi. Ağustos ve eylül aylarında oluşan daha düşük zirveleri birleştiren düşüş trend çizgisinin aşılması, mevcut hareketin en kritik unsuru olarak değerlendiriliyor.

Fiyat önce 1,40 dolar çevresindeki çizgiyi geri aldı, ardından 1,50 ve 1,60 dolar seviyelerinin üzerine taşındı. Yükseliş sırasında işlem hacmindeki artış da kırılımı destekleyen bir unsur oldu. Ayrıca XRP, günlük grafikte izlenen başlıca hareketli ortalamaların tamamının üzerine çıktı.

XRP, yaklaşık bir aydır etkili olan alçalan direnç yapısını kırdı ve 1,60 dolar seviyesini yeniden destek bölgesine çevirdi.

Direnç ve destek seviyeleri

Daha önce önemli bir teknik engel olarak izlenen 1,36 ile 1,37 dolar aralığındaki uzun vadeli hareketli ortalama bölgesi ise artık destek niteliği kazanmış görünüyor. Momentum güçlü kalırken, göreceli güç endeksi 60’lı seviyelerin üstüne çıktı. Bu görünüm aşırı alım bölgesine yaklaşıldığına işaret etse de teknik olarak hala bir miktar alan bulunduğu değerlendiriliyor.

Kısa vadede piyasanın odağı 1,65 ile 1,70 dolar aralığında bulunuyor. Ağustos ayındaki sert yükselişin yaklaşık 1,70 dolar civarında reddedilmesi nedeniyle bu bölge, en yakın güçlü direnç konumunda yer alıyor. Günlük kapanışın bu eşiğin üzerinde gerçekleşmesi halinde görünür en büyük teknik engellerden biri ortadan kalkabilir.

Teknik görünümde bu tür kırılımların takibi yalnızca fiyat seviyeleriyle sınırlı kalmıyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

2 dolar hedefi için hangi şartlar izleniyor

1,70 doların üzerinde güçlü bir kapanış gelmesi halinde 2 dolar seviyesi teknik açıdan daha makul bir hedef haline gelebilir. Bu senaryoda 1,70 dolardan 2 dolara uzanan hareket için yaklaşık yüzde 18’lik ek yükseliş gerekecek. Günlük mumların zaten genişlediği bir piyasada bu oran olağan dışı sayılmasa da hareketin kalıcı olabilmesi için hacim desteği ve genel kripto para piyasasında güçlenme aranabilir.

1,70 dolar direncinin aşılması durumunda 2 dolar seviyesi teknik olarak ulaşılabilir bir hedef haline gelebilir.

Buna karşılık fiyatın yeniden 1,50 doların altına gerilemesi halinde olumlu tablo zayıflayabilir. Daha kritik destek bölgesi ise önceki düşüş trend çizgisinin geçtiği 1,40 ile 1,42 dolar bandında bulunuyor. Bu alanın kaybedilmesi, son kırılımın başarısız kaldığına işaret edebilir.

Mevcut görünümde XRP, en zorlu aşamalardan birini geride bırakarak 1,60 dolar seviyesini geri aldı ve haftalardır süren düzeltme yapısından çıktı. Bundan sonraki teknik teyit için 1,70 dolar bölgesi yakından izleniyor.