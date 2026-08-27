Kayıt Banner
CHAINLINK (LINK)

LINK 11,90 dolar direncini test ederken 12 dolar eşiği izleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 LINK, 11,90 dolar direncine yeniden yaklaşırken $LINK için 12 dolar eşiği izleniyor.
  • 📈 Son 24 saatte yüzde 6,35 yükselen fiyat gün içinde 11,22 ile 11,88 dolar aralığında hareket etti.
  • 🧭 Kısa vadede 11,70 ile 11,75 dolar ilk destek, 11,80 ile 11,90 dolar ana direnç bölgesi olarak öne çıktı.
  • 📊 Negatif CMF verisi, yükselişe rağmen para akışında temkinli görünümün sürdüğünü gösterdi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Chainlink’in yerel varlığı LINK, gün içindeki yükselişin ardından 11,90 dolar bandındaki dirence yeniden yaklaştı. Fiyatın son 24 saatte yüzde 6,35 artarak 11,80 dolara çıkması, kısa vadede alım iştahının korunduğuna işaret etti. Gün içi işlemlerde en düşük 11,22 dolar, en yüksek 11,88 dolar seviyesi görüldü.

İçindekiler
1 Gün içi yükseliş sonrası direnç bölgesi öne çıktı
2 11,50 dolar üzerindeki yapı korunuyor
3 Kısa vadeli göstergeler karışık sinyal veriyor
4 İzlenen seviyeler 11,70 destek ve 11,90 direnç oldu

Gün içi yükseliş sonrası direnç bölgesi öne çıktı

LINK, seansa 11,08 dolardan başladı ve ilk saatlerde 11,45 dolar civarına kadar yükseldi. Daha sonra 11,70 dolar bölgesine taşınan fiyat, kısa süreli geri çekilmeyle 11,38 dolara kadar indi. Bu düşüşün ardından yeniden toparlanan varlık, 11,60 doların üzerine çıktı ve seans sonuna doğru 11,88 dolara yaklaşarak gün içi zirveye yakın seyretti.

İşlem hacmi 612,48 milyon dolar olarak kaydedilirken piyasa değeri yaklaşık 8,81 milyar dolar düzeyinde hesaplandı. Chainlink, blokzincir dışı verileri akıllı sözleşmelere taşıyan oracle ağıyla biliniyor ve bu nedenle merkeziyetsiz finans uygulamalarında yakından izleniyor.

Fiyatın son bölümde istikrarlı biçimde 11,88 dolara yönelmesi, LINK’in seans içi zirve bölgesine yeniden yerleştiğini gösteriyor.

11,50 dolar üzerindeki yapı korunuyor

Daha geniş zaman aralığını gösteren teknik görünümde yükseliş eğiliminin 8,20 dolar civarından başladığı görülüyor. Bu süreçte LINK, daha yüksek dipler ve daha yüksek zirveler oluşturarak 9,50 dolar bölgesini aştı; ardından 10,00 ve 11,00 dolar seviyelerinin üzerine yerleşti. Yükselişin ivmesi 11,90 dolar sınırına yaklaşırken belirginleşti.

Bu hareketin ardından fiyatın belirli bir bant içinde dengelendiği izlendi. Birkaç mum çubuğu 11,50 ile 11,80 dolar aralığında şekillenirken, 11,50 ile 11,60 dolar bölgesi ilk destek alanı olarak öne çıktı. Bunun altında 11,30 ile 11,40 dolar bandı daha derin destek bölgesi olarak dikkat çekiyor.

GöstergeSeviye
Anlık fiyat11,80 dolar
Gün içi yüksek11,88 dolar
İlk destek11,70 ile 11,75 dolar
İkinci destek11,50 ile 11,60 dolar
Direnç11,80 ile 11,90 dolar

Kısa vadeli göstergeler karışık sinyal veriyor

TradingView verilerinde LINK fiyatı 11,848 dolar civarında seyretti. Gün içinde 11,80 dolara kadar yükselen fiyat daha sonra 11,72 dolar bölgesine çekildi, ardından yeniden toparlanarak 11,85 dolara yaklaştı. Bu tablo, fiyatın üst banda yakın kalmayı sürdürdüğünü ortaya koydu.

Grafiğin üst bölümünde görülen bazı Bollinger Band satış sinyalleri, fiyatın yakın dönem zirvesine yaklaşmasıyla birlikte belirdi. Öte yandan Chaikin Money Flow göstergesi eksi 0,19 seviyesinde bulunuyor. Bu verinin negatif bölgede kalması, fiyat yükselse de para akışının aynı ölçüde güç kazanmadığını gösteriyor.

11,80 ile 11,90 dolar aralığı kısa vadede ana direnç bölgesi olmaya devam ederken, 12,00 dolar seviyesi bu bandın hemen üzerinde yer alıyor.

İzlenen seviyeler 11,70 destek ve 11,90 direnç oldu

Kısa vadede 11,70 ile 11,75 dolar aralığı ilk destek alanı olarak öne çıkıyor. Bu bölge, gün içindeki geri çekilme ve toparlanma hareketiyle uyumlu görünüyor. Daha aşağıda 11,50 ile 11,60 dolar bandı, önceki sıkışma alanı olması nedeniyle ikinci önemli destek konumunda bulunuyor.

Yukarı yönlü harekette ise 11,90 dolar seviyesi ana eşik olarak izleniyor. Bu seviyenin aşılması halinde piyasada 12,00 dolar yuvarlak seviyesi bir sonraki referans nokta olarak öne çıkabilir. Mevcut grafiklerde 12 dolar üzeri için doğrulanmış yeni bir hedef yer almıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Chainlink’te kurumsal alımlar sürerken 20,63 dolar direnci öne çıktı

Chainlink’te 12 dolar eşiği, 15 dolar hedefini gündeme taşıyor

Chainlink’te 12,50 dolar direnci kırılırsa 20 dolar hedefi öne çıkıyor

Wyoming, FRNT için Chainlink CCIP’ye geçişi başlattı

Chainlink’te balina alımları arttı, 14,40 dolar hedefi öne çıktı

Chainlink’te 10 dolar hedefi, artan türev ilgiyle güç kazandı

Chainlink, 10 dolar direncini aşarsa toparlanma sinyali verecek

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Ripple, XRP Ledger’da XChainBridge değişikliğinin geri çekilmesini istedi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Ripple, XRP Ledger’da XChainBridge değişikliğinin geri çekilmesini istedi
RIPPLE (XRP)
Bitcoin 80 bin doların üzerine çıktı, dolar zayıflığı desteği büyüdü
BITCOIN (BTC)
Lost your password?