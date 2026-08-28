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RIPPLE (XRP)

XRP ve BNB direnç sınırında, HYPE güçlenirken DOGE takıldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP, BNB, HYPE ve DOGE ağustos sonrası kritik teknik eşiklerde işlem görüyor.
  • 📈 XRP 1,35 dolar desteğini, BNB ise 647 dolar üstündeki yapısını korumaya çalışıyor.
  • 🔥 HYPE 84 dolar yakınında fiyat keşfine çıkarken $DOGE’de 0,095 dolar direnci aşılamadı.
  • 🧭 Birçok varlıkta RSI aşırı alım bölgesine girerken kısa vadeli soluklanma ihtimali arttı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Kripto para piyasasında ağustos hareketinin ardından XRP, BNB, Hyperliquid ve Dogecoin teknik açıdan kritik eşiklerde işlem görüyor. Fiyatlamalarda kısa vadeli ivme korunurken, birçok varlıkta aşırı alım sinyalleri öne çıkıyor. Bu görünüm, yükselişin sürüp sürmeyeceği kadar olası bir soluklanma sürecini de gündemde tutuyor.

İçindekiler
1 XRP kritik destek bölgesini korumaya çalışıyor
2 BNB yükselişini koruyor ancak ivme geriliyor
3 Hyperliquid fiyat keşfinde, DOGE ise uzun vadeli dirence çarpıyor

XRP kritik destek bölgesini korumaya çalışıyor

XRP, ağustostaki sert yükselişin ardından kısa süreliğine 1,70 dolara kadar çıktıktan sonra 1,42 dolar civarında dengelendi. Teknik açıdan en dikkat çekici gelişme, uzun vadeli hareketli ortalama olan 1,35 dolar seviyesinin aşılması oldu. Bu bölge yıl boyunca dinamik direnç işlevi gördüğü için, yeniden kazanılması yapısal açıdan önemli kabul ediliyor.

Son geri çekilmede XRP bu ortalamanın altına inmedi. Bu nedenle 1,35 dolar seviyesi, yükseliş yapısının korunması ile daha derin bir düzeltme arasındaki ilk ayrım çizgisi olarak izleniyor. Bu bölgenin korunması halinde 1,00 dolar çevresinden başlayan yaklaşık yüzde 40’lık kazanımın teknik zemini güçlenebilir. Aşağıda 1,20 ile 1,23 dolar aralığı ilk destek kümesi olarak öne çıkarken, bir diğer kısa vadeli ortalama 1,13 dolar civarında bulunuyor.

XRP için kısa vadede asıl sınav, ralliyi uzatmaktan çok 1,35 dolar seviyesinin destek olarak çalıştığını göstermek olacak.

Göreli güç endeksi 72 seviyesinde bulunuyor. Bu gösterge aşırı alım bölgesine işaret etse de tek başına dönüş anlamına gelmiyor. Buna karşın, dik yükselişin ardından yatay seyir ya da sınırlı geri çekilme olasılığı artmış görünüyor. Yukarıda 1,50 ile 1,55 dolar aralığı ilk direnç bölgesi olarak izlenirken, bu alanın üzerinde günlük kapanışlar gelirse 1,70 dolar zirvesi yeniden test edilebilir.

BNB yükselişini koruyor ancak ivme geriliyor

BNB son ayların en güçlü teknik hamlelerinden birini sergileyerek 600 dolar civarından 700 doların üzerine çıktı. Varlık şu sıralarda 706 dolar yakınında işlem görüyor. Yükseliş sırasında 647 dolardaki uzun vadeli hareketli ortalamanın güçlü biçimde aşılması, daha önce fiyatı sınırlayan bu seviyeyi önemli bir destek alanına dönüştürdü.

Bununla birlikte kısa vadeli görünüm gerilmiş durumda. RSI yaklaşık 80 seviyesine yükseldi ve aşırı alım bölgesinin belirgin şekilde içine girdi. Ayrıca 700 ile 720 dolar arasında oluşan daha küçük mumlar, alım iştahıyla satış baskısının daha dengeli hale gelmeye başladığını gösteriyor.

Yine de teknik kırılım geçerliliğini koruyor. BNB tüm ana hareketli ortalamaların üzerinde kalırken, 643, 617 ve 603 dolar seviyeleri kısa vadeli destekler olarak öne çıkıyor. Yukarıda 720 ile 730 dolar aralığı ilk direnç bölgesi konumunda. Bu alan artan hacimle aşılırsa 760 ile 800 dolar bandı gündeme gelebilir. Olası reddedilmede ise 680 doların ardından 640 ile 650 dolar aralığı daha kritik savunma bölgesi olarak izleniyor.

Hyperliquid fiyat keşfinde, DOGE ise uzun vadeli dirence çarpıyor

Hyperliquid ekosisteminin yerel varlığı HYPE, büyük altcoinler arasında en güçlü teknik yapılardan birini sergiliyor. Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemlere odaklanan bir platform olarak biliniyor. HYPE, önceki direnç bölgesini kararlı şekilde geçtikten sonra 82,60 dolar civarında işlem görüyor. Son yükseliş 55 ile 57 dolar aralığından başladı, ardından 60 doları ve önceki 75 dolar zirvesini aştı.

Varlık son dönemde 80 doların üzerinde tutunurken mumlar 84 dolar civarına kadar uzandı. Böylece HYPE, hemen üzerinde sınırlı tarihsel direnç bulunan fiyat keşfi bölgesine girdi. Ara vadeli ortalamalar 60 ile 62 dolar aralığında, kısa vadeli ortalama ise yaklaşık 68 dolarda yer alıyor. Uzun vadeli ortalama 53,55 dolar civarında kalırken, ana ortalamaların yukarı yönlü eğilimi alıcıların avantajını destekliyor.

Ancak burada da ivme yorulma sinyali veriyor. RSI yaklaşık 77 seviyesinde. HYPE artık dikey yükseliş yerine 79 ile 84 dolar arasında sıkışma eğilimi gösteriyor. Yukarıda 84 ile 85 dolar aralığının aşılması halinde 90 dolar psikolojik hedef olarak öne çıkabilir. Aşağı yönlü ilk destek bölgesi ise 78 ile 80 dolar aralığında bulunuyor. Daha derin bir düzeltmede 70 ile 68 dolar bandı gündeme gelebilir.

HYPE için alıcılar kontrolü koruyor, ancak 60 dolar kırılımının ilk aşamasına kıyasla mevcut seviyelerden yeni pozisyon almak daha yüksek risk taşıyor.

Dogecoin tarafında ise toparlanma sürse de uzun vadeli teknik engel henüz aşılamadı. DOGE, 0,10 dolara yaklaşmasının ardından 0,0877 dolar civarında işlem görüyor. Fiyat 0,07 dolar çevresinden başlattığı hareketle kısa vadeli ortalamaların üzerine çıktı, ancak 0,095 dolardaki uzun vadeli hareketli ortalama direnç olarak çalışmayı sürdürüyor. 0,081, 0,079 ve 0,074 dolar seviyeleri aşağıda çok katmanlı destek yapısı oluşturuyor. RSI’nın 67 seviyesine gerilemesi kısa vadeli aşırı ısınmayı azalttı. Buna rağmen daha güçlü bir trend dönüşü için $DOGE’de 0,095 ile 0,10 dolar bandının kalıcı biçimde aşılması gerekiyor. Aksi halde 0,081 ile 0,079 dolar aralığı yeniden test edilebilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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