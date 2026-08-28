Bitcoin 82 bin dolar direncini aşamadı, Peter Brandt uzun pozisyonunu koruyor

Bitcoin, 82 bin dolar direnç bölgesini bir kez daha kalıcı biçimde aşamadı. Fiyat, bu seviyeye kısa süreli yaklaşmasının ardından geri çekildi. Piyasada son toparlanmanın devam edip etmeyeceği tartışılırken, alıcıların 80 bin ile 82 bin dolar aralığındaki baskıyı henüz kıramadığı görülüyor.

Brandt pozisyonunu açıkladı

Deneyimli yatırımcı Peter Brandt, Bitcoin’de uzun pozisyonunu koruduğunu açıkladı. Brandt, sosyal medya paylaşımında portföyünde KC buğday, soya fasulyesi, mısır, küspe, New York şekeri ve peso tarafında uzun; yağsız domuz tarafında ise kısa pozisyon bulunduğunu belirtti. Tahıl piyasalarında olağan dışı büyüklükte bir pozisyon taşıdığını da ekledi.

Peter Brandt, Bitcoin’de uzun pozisyon taşıdığını açıklarken, bu pozisyondan bir gün içinde çıkabilecek kadar esnek hareket ettiğini vurguladı.

Brandt, buna karşın takipçilerini uyardı ve pozisyonlarını bir gün içinde kapatabilecek durumda olduğunu söyledi. Bu açıklama, mevcut görünümde yön beklentisinin olumlu kaldığını, ancak risk iştahının koşullara bağlı olarak hızla değişebileceğini gösteriyor.

Fiyat hareketinde kritik bölge

Bitcoin, haberin yazıldığı sırada 79.820 dolar civarında işlem gördü. Son 24 saatte yüzde 1,3 yükselen varlık, gün içinde 81.282 dolara kadar çıktı ancak daha sonra kazancının bir bölümünü geri verdi. 80 bin ile 82 bin dolar bandı, son günlerde güçlü bir direnç alanı olarak öne çıktı.

Gösterge Seviye Anlık fiyat 79.820 dolar Gün içi zirve 81.282 dolar Direnç bölgesi 80.000 ile 82.000 dolar 24 saatlik değişim Yüzde 1,3 artış

Bitcoin bu hafta başında, mayıstan bu yana ilk kez 80 bin doların üzerine çıktı. Yükselişte maliye politikalarına ilişkin artan kaygılar etkili oldu. CoinGecko verilerine göre Bitcoin ağustos ayında yaklaşık yüzde 28 değer kazandı. CoinGecko, dijital varlık fiyatları ve piyasa verileri sağlayan küresel bir izleme platformu olarak biliniyor.

Teknik görünüm ve izlenen senaryo

Brandt, 20 Ağustos’ta ters omuz baş omuz formasyonunun tamamlanmasının ardından BTC aldığını duyurmuştu. Yatırımcı, bu yapının daha önceki aşağı yönlü beklentisine rağmen teknik görünümü değiştirdiğini savunmuştu.

Brandt, fiyat duvarlarının yeniden ortaya çıktığını söylerken mevcut yapının Bitcoin’in 2021 dibini hatırlattığını aktardı.

Bir gün sonra ise kendi ifadesiyle fiyat duvarlarının yeniden görüldüğüne dikkat çekti. Brandt, daha önce tespit ettiği ters omuz baş omuz yapısının ardından zayıflığın sürebileceği uyarısında da bulunmuştu. Bu nedenle son değerlendirmeleri, kısa vadeli iyileşmeye rağmen temkinli bir duruşa işaret ediyor.

Piyasa katılımcıları açısından 82 bin dolar seviyesi önemini koruyor. Alıcılar bu bölgenin üzerine güçlü biçimde yerleşirse kısa vadeli üstünlük yeniden alım tarafına geçebilir. Buna karşılık yeni bir reddedilme yaşanması halinde BTC’nin aşağı yönlü baskıya daha açık hale gelmesi beklenebilir.