Bitcoin 80 bin dolar: ETF’ler güçlü, BlackRock’tan önemli mesaj, gözler bugün FED’de

Bitcoin 80.000 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ederken, ETF girişlerine ve makroekonomik gelişmelere kadar birçok gösterge yatırımcıların odağında. Analistler özellikle 81.000-83.000 dolar bölgesindeki dirençlere dikkat çekerken, 86.000 doların olası daha güçlü bir geri çekilmenin başlayabileceği seviye olabileceğini düşünüyor. Öte yandan Bitcoin’in Nasdaq ile korelasyonunun gerilemesi ve altınla ilişkisinin güçlenmesi, piyasanın BTC’yi yeniden makroekonomik risklere karşı bir korunma aracı olarak değerlendirmeye başladığına işaret ediyor.

Bitcoin’de 2022 Dip Dönemine Benzeyen Yapı

Kripto para analisti Ali Charts’a göre Bitcoin’in mevcut fiyat hareketi, 2022’de oluşan dip sürecine benzer bir fraktal yapı oluşturuyor.

Bitcoin 2023 yılında uzun vadeli düşüş trendini kırdıktan sonra önce bir önceki yılın ağustos ayındaki zirvesini test etmiş, ardından yaklaşık 20.000 dolara kadar geri çekilerek yükselişine devam etmişti.

Ali Charts, geçmişteki bu yapının mevcut piyasa koşullarına uyarlanması halinde izlenmesi gereken kritik seviyenin Bitcoin’in Mayıs 2026’daki zirvesine karşılık gelen yaklaşık 83.000 dolar olduğunu belirtiyor. Bitcoin’in bu bölgede dirençle karşılaşarak geri çekilmesi halinde yeni ve önemli bir alım fırsatı oluşabileceğini düşünüyor.

86 Bin Dolarda Daha Güçlü Bir Geri Çekilme Beklentisi

Liquid Capital kurucusu Yi Lihua da Bitcoin’in henüz yaklaşık 81.000 dolardaki direnci aşamadığına dikkat çekiyor. Lihua, önümüzdeki birkaç gün içerisinde küçük çaplı bir geri çekilme yaşanabileceğini, ardından yükseliş hareketinin devam ederek bu bölgenin aşılabileceğini öngörüyor.

Sonraki önemli direnç noktası ise yaklaşık 86.000 dolar seviyesinde bulunuyor.

Lihua, Bitcoin’in 86.000 dolara yaklaşması halinde uzun pozisyonlarını kapatmayı planladığını belirtiyor. Bu seviyenin piyasada daha güçlü bir geri çekilmeyi tetikleyebileceğini düşünüyor.

Buna rağmen yükseliş piyasasının başladığı görüşünü koruyan Lihua, direnç bölgesinde kısa vadeli düşüş beklentisi oluşsa dahi yalnızca uzun pozisyonlarını kapatacağını ve kısa pozisyon açmayacağını ifade ediyor.

BlackRock: Bitcoin Yeniden Makro Korunma Aracına Dönüşüyor

Bitcoin’in son dönemde 60.000 dolar bölgesindeki dip seviyelerden güçlü biçimde toparlanarak 81.000 doların üzerine çıkması, yükselişin arkasındaki temel dinamiklere yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi.

BlackRock Dijital Varlıklar Başkanı Robbie Mitchnick’e göre piyasa yeniden Bitcoin’in güvenli liman özelliklerine ve para birimlerindeki değer kaybına karşı korunma rolüne odaklanıyor.

Önceki yükselişlerin büyük bölümünde Bitcoin Nasdaq ve teknoloji hisseleriyle benzer yönde hareket ederken, mevcut yükselişin borç, bütçe açıkları ve ABD dolarının güvenilirliğine yönelik endişelerden kaynaklanan makroekonomik bir yeniden fiyatlamaya benzediği değerlendiriliyor.

Aynı dönemde altının da güçlü kalması, uzun vadeli ABD Hazine tahvili getirileri ve ABD’nin mali sürdürülebilirliğinin piyasanın önemli gündem maddeleri arasına girmesi bu görüşü destekliyor.

BlackRock’a göre borç, bütçe açıkları ve para birimlerinin değer kaybına yönelik kaygılar yeniden yatırımcıların gündemine girdiğinde Bitcoin ve altın gibi kıt varlıklara yönelik talep güçlenebilir.

Bitcoin ETF’lerinde Dokuz Günlük Giriş Serisi

Kurumsal tarafta da Bitcoin’e yönelik sermaye girişleri devam ediyor. ABD spot Bitcoin ETF’leri 27 Ağustos itibarıyla üst üste dokuzuncu işlem gününü net girişle tamamladı.

SoSoValue verilerine göre 27 Ağustos’ta fonlara toplam 242 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

BlackRock’ın IBIT fonu 278 milyon dolarlık net girişle grubun lideri oldu. IBIT’in piyasaya sürülmesinden bu yana toplam net girişi 63,398 milyar dolara ulaştı.

ARK Invest ve 21Shares tarafından sunulan ARKB’ye ise yaklaşık 29,75 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Fidelity’nin FBTC fonundan aynı gün 83,628 milyon dolarlık çıkış yaşandı ve bu rakam günün en yüksek fon çıkışı oldu.

ABD spot Bitcoin ETF’lerinin toplam net varlıkları 100,927 milyar dolara ulaşırken bu miktar Bitcoin’in toplam piyasa değerinin yaklaşık yüzde 6,28’ine karşılık geliyor. Fonların piyasaya çıkışlarından bu yana toplam net giriş ise 54,832 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Ağustos ayı genelinde spot Bitcoin ETF’lerine yaklaşık 2,4 milyar dolarlık net giriş gerçekleşmesi de fonlama koşullarındaki iyileşmenin önemli göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bitcoin’in Nasdaq Korelasyonu Geriledi, Altınla İlişkisi Güçlendi

Bitcoin fiyatındaki değişimin dikkat çeken bir diğer yönü ise geleneksel riskli varlıklardan uzaklaşmaya başlaması.

Grayscale Araştırma Başkanı Zach Pandl’a göre Bitcoin’in Nasdaq 100 ile 90 günlük korelasyonu yüzde 60’ın üzerindeki seviyelerden yaklaşık yüzde 33’e geriledi. Buna karşılık yılın başında sıfıra yakın olan altınla korelasyon yüzde 50’nin üzerine yükseldi.

Pandl, Bitcoin’in geçtiğimiz yıl yapay zeka yatırımlarındaki büyümenin etkisiyle diğer riskli varlıklara benzer şekilde hareket ettiğini ancak bu ilişkinin son dönemde değişmeye başladığını belirtiyor. Grayscale’e göre değişim, yatırımcıların yeniden Bitcoin’in kıtlığına, parasal bağımsızlığına ve değer saklama özelliğine odaklanmaya başladığının göstergesi olabilir.

ABD federal hükümet borcunun 40 trilyon doların üzerine çıkması, devam eden bütçe açıkları ve uzun vadeli Hazine tahvili getirilerindeki yükseliş de bu eğilimi destekleyen faktörler arasında gösteriliyor.

Pandl, Bitcoin’in merkezi bir ihraççısının bulunmadığını, arz kurallarının şeffaf olduğunu ve maksimum arzının 21 milyon adetle sınırlandırıldığını hatırlatarak itibari para birimlerinin uzun vadeli satın alma gücünün yeniden sorgulandığı bir ortamda Bitcoin’in altınla birlikte kıt bir varlık olarak değerlendirilebileceğini ifade ediyor.

Grayscale de Bitcoin ve benzeri yüksek kıtlığa sahip dijital varlıkların daha elverişli bir piyasa ortamına giriyor olabileceği görüşünde.

Piyasaların Gözü Jackson Hole Konuşmasında

Bitcoin ve altındaki yükselişin devam edip etmeyeceği açısından bir diğer kritik gelişme ise Fed Başkanı Kevin Warsh’ın bugün TSI 17:00’deki Jackson Hole konuşması olacak.

Warsh’ın mayıs ayında göreve başlamasından bu yana gerçekleştireceği ilk Jackson Hole konuşmasında yatırımcılar hem para politikasının geleceğine hem de Fed’in ABD Hazinesi’nin uzun vadeli tahvil geri alım programına yaklaşımına ilişkin ipuçları arayacak.

Hazine Bakanı Scott Bessent, 19 Ağustos’ta uzun vadeli Hazine tahvillerinin geri alım miktarının işlem başına 2 milyar dolardan en az 4 milyar dolara çıkarılacağını açıklamıştı. Hamle, 30 yıllık Hazine tahvili getirisinin 2007’den bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından uzun vadeli faizler üzerindeki baskıyı azaltmayı amaçlıyor.

Piyasaların odaklandığı temel konu, Hazine’nin genişletilmiş geri alım programının ilerleyen dönemde Fed tarafından da desteklenip desteklenmeyeceği.

Fed’in doğrudan Hazine tahvili alımına yönelmesi finansal piyasalardaki likiditeyi artırırken uzun vadeli faizler üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabilir. Buna karşılık Warsh’ın Hazine’nin işlemlerini rutin bir likidite yönetimi olarak tanımlaması ve Fed’in bağımsızlığını vurgulaması halinde uzun vadeli tahvil faizleri ile dolar güçlenebilir.

Böyle bir senaryonun son dönemde güçlü performans sergileyen Bitcoin ve altın üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabileceği değerlendiriliyor.