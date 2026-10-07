Ripple, Wall Street tokenizasyonunda Canton Network desteğini ekledi

Ripple, kurumsal saklama platformu Ripple Custody’nin 1.43 sürümünü yayımlayarak Canton Network desteğini ekledi. Güncellemeyle birlikte bankalar ve fonlar, Canton Coin ile CIP 56 standardındaki tokenleri tek bir güvenli ortamda saklayabilecek. Bu adım, şirketin Wall Street’te büyüyen gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu pazarındaki konumunu güçlendirme hamlesi olarak öne çıktı.

Kurumsal saklama alanında yeni adım

Yeni sürüm, kurumlara özel anahtarların ayrıştırılmış biçimde tutulması, ön onay mekanizmaları ve iki aşamalı transfer gibi araçları aynı kontrol paneli içinde sunuyor. Ripple, sınır ötesi ödeme çözümleri ve dijital varlık altyapısıyla bilinen bir teknoloji şirketi olarak, bu güncellemeyle çok zincirli kurumsal yapılar için daha geniş bir saklama alanı açmış oldu.

Bu gelişme, 2025 sonlarında Canton Network ile XRP ekosisteminin doğrudan rakip olduğu yönündeki söylemleri de zayıflattı. Son tablo, bankacılık altyapısında tüm alanı kapsayan bir rekabetten çok, görev paylaşımına dayalı daha pragmatik bir yapının şekillendiğine işaret ediyor.

Ripple Custody 1.43 güncellemesi, kurumların Canton Coin ve CIP 56 tokenlerini tek bir güvenli altyapıda saklamasına imkan veriyor.

Wall Street’te gizlilik ihtiyacı öne çıkıyor

Wall Street tarafında blokzincir kullanımının önündeki temel sorunlardan biri, işlemlerin ve bakiyelerin fazla görünür olmasıydı. Bankalar, rakiplerinin kendi işlem detaylarını ve pozisyonlarını görmesini istemiyor. Digital Asset tarafından geliştirilen Canton Network bu soruna, çok taraflı işlemlerde her katılımcının yalnızca kendi verisini görebildiği bir yapı kurarak çözüm üretmeyi amaçlıyor.

Canton Network, kurumsal finans odaklı izinli bir blokzincir altyapısı olarak biliniyor. CIP 56 ise belirli varlık transferlerinde teslim karşılığı ödeme akışını aynı işlem içinde tamamlamaya imkan tanıyan bir standart olarak kullanılıyor.

Mini sözlük: CIP 56, dijital varlık işlemlerinde teslim karşılığı ödeme düzenini destekleyen bir token standardıdır. Bu yapı, varlığın devri ile ödemenin aynı anda tamamlanmasına odaklanır ve ek köprü katmanlarına duyulan ihtiyacı azaltabilir.

Büyük kurumlar aynı altyapıda buluşuyor

Entegrasyonun kapsamı, bireysel yatırımcı ilgisinin oldukça ötesinde bir ölçekte şekilleniyor. Canton’un kurumsal tabanında Goldman Sachs, BNP Paribas ve BNY Mellon gibi büyük finans kuruluşları yer alıyor. Broadridge’in platformu bu altyapı üzerinden her gün milyarlarca dolarlık repo işlemi yürütürken, DTCC de ABD Hazine tahvillerinin tokenizasyonunda aynı ağdan yararlanıyor.

CIP 56 standardı sayesinde bu tür mutabakat süreçleri, zincirler arası kırılgan köprülere ihtiyaç duymadan atomik biçimde gerçekleştirilebiliyor. Böylece taraflar, hem gizlilik beklentisini koruyan hem de kurumsal ölçekte işlem akışını destekleyen bir çerçeve içinde hareket edebiliyor.

Canton Network bankacılık tarafında özel kayıt altyapısı rolünü üstlenirken, Ripple daha çok parçalı sistemler arasında değer aktarımı için kamusal likidite köprüsü konumunu koruyor.

Pazardaki roller daha net hale geliyor

Son güncelleme, tokenizasyon pazarında doğrudan bir yıkıcı rekabet yerine işlev bazlı ayrışmanın ağır bastığını gösterdi. Canton Network, bankacılık sistemi içinde mülkiyet kayıtlarının tutulduğu özel bir defter olarak konumlanırken, Ripple ve XRP ekosistemi parçalı ağlar arasında sınır ötesi değer transferine odaklanıyor.

Ripple’ın Canton desteği eklemesi, bankacılık müşterilerinin farklı altyapılara yönelmesini sınırlayabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirket böylece, çok zincirli kurumsal dünyada Wall Street için temel altyapı ortaklarından biri olma iddiasını güçlendirmiş oldu.