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CHAINLINK (LINK)

Chainlink’te kurumsal alımlar sürerken 20,63 dolar direnci öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Chainlink'te kurumsal alımlar sürerken 20,63 dolar direnci öne çıktı.
  • 📈 Grayscale son bir ayda 886.396 adet $LINK biriktirdi.
  • 🏦 Coinbase, tokenleştirilmiş hisse verilerinde Chainlink altyapısını seçti.
  • 🧭 Piyasa şimdi 31,50 dolar seviyesine giden yolun açılıp açılmayacağını izliyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Chainlink, son günlerde güçlenen toparlanma eğilimiyle yeniden piyasanın odağına girdi. LINK fiyatı 11,67 dolar seviyesinde işlem görürken son 24 saatteki işlem hacmi 550,76 milyon dolara, piyasa değeri ise 8,73 milyar dolara ulaştı. Günlük bazda kaydedilen %1,11’lik artış, teknik görünümde olası bir yukarı yönlü dönüş beklentisini canlı tutuyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kritik eşik
2 Grayscale alımları dikkat çekti
3 Coinbase tercihi kullanım alanını genişletti

Teknik görünümde kritik eşik

MCO Global, LINK’in toparlanma sürecinde 11,84 dolar ile 20,63 dolar arasındaki direnç bölgesini test ettiğini aktardı. Analize göre fiyat yapısı, daha geniş bir 4. dalga üçgeni içinde D dalgası niteliğinde bir iyileşmeye işaret ediyor. Alımların güç kazanması halinde hareketin daha büyük bir ABC yapısına dönüşebileceği ve kısa vadeli olumlu görünümün korunabileceği değerlendiriliyor.

20,63 dolar seviyesinin ve aşağı yönlü mavi trend çizgisinin aşılması durumunda, olası 1 2 dalga yapısının daha sağlam hale gelebileceği belirtiliyor. Böyle bir senaryoda üçüncü dalga yönlü daha güçlü bir yükseliş alanı açılabilir. Buna karşılık 31,50 dolar seviyesi daha geniş ölçekte kritik eşik olarak izleniyor. Bu seviyenin üzerine çıkılması, mevcut formasyonun geçersiz kalmasına yol açarken güçlü bir yükseliş dönüşünü de teyit edebilir.

20,63 dolar seviyesinin üzerindeki kırılma, LINK’teki kısa vadeli yükseliş yapısını güçlendirebilir; 31,50 doların aşılması ise daha belirgin bir trend değişimine işaret edebilir.

GöstergeSeviye
Anlık fiyat11,67 dolar
İlk direnç bölgesi11,84 ile 20,63 dolar
Kritik üst seviye31,50 dolar

Grayscale alımları dikkat çekti

Kurumsal tarafta da hareketlilik sürüyor. Nazoku verilerine göre Grayscale kısa süre önce 443.153 adet LINK daha satın aldı. Bu alımın yaklaşık 5,15 milyon dolar değerinde olduğu hesaplanıyor. Bundan birkaç gün önce de 132.947 LINK alımı yapan şirketin son bir aydaki toplam birikimi 886.396 coin’e ulaştı.

Grayscale, dijital varlıklara odaklanan büyük yatırım şirketleri arasında yer alıyor ve yönettiği kripto ürünleriyle kurumsal yatırımcı talebinin önemli göstergelerinden biri kabul ediliyor. Şirketin LINK birikimini artırması, piyasada varlığa dönük ilgiyi destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Grayscale’in son bir ayda 886.396 LINK toplaması, kurumsal yatırımcıların Chainlink’e ilgisinin sürdüğüne işaret ediyor.

Coinbase tercihi kullanım alanını genişletti

Chainlink’e yönelik ilgiyi artıran bir diğer gelişme ise Coinbase’in hisse senedi tokenizasyonunda Chainlink altyapısını fiyat verisi kaynağı olarak seçmesi oldu. Böylece Chainlink’in oracle sistemi, zincir üstünde hisse fiyatlarının referans noktası olarak kullanılacak.

Oracle, blokzincir dışındaki verileri akıllı sözleşmelere taşıyan altyapıyı ifade ediyor. Chainlink, bu alanda en yaygın kullanılan ağlardan biri olarak öne çıkıyor ve finansal verilerin zincir üstüne güvenli biçimde aktarılmasında önemli rol oynuyor.

Bu tercih, Chainlink’in varlık tokenizasyonu alanındaki konumunu güçlendirirken LINK için gerçek kullanım kaynaklı talebi de destekleyebilir. Piyasada bundan sonraki aşamada 20,63 dolar direncinin ve düşen trend çizgisinin aşılıp aşılamayacağı yakından izleniyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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