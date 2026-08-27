🚨 Ripple, XRP Ledger'da XChainBridge değişikliğinin geri çekilmesini istedi.

Ripple, XRP Ledger topluluğuna uzun süredir gündemde olan XChainBridge yani XLS 38 değişikliğinin geri çekilmesini tavsiye etti. Şirket, bu teknolojinin başlangıçta hedeflenen ana kullanım alanı için artık gerekli olmadığını ve geliştirici tarafında yeterli talep görmediğini açıkladı.

XLS 38 için geri çekme çağrısı

XLS 38, XRP Ledger için yerel bir zincirler arası köprü çerçevesi sunmak amacıyla hazırlanmıştı. Teklif, varlıkların XRPL ana ağı ile bağlı yan zincirler arasında witness server olarak adlandırılan sunucular aracılığıyla taşınmasına imkan verecekti.

Sistem, özel ve izinli ağların yanı sıra deneysel zincirleri de kapsayan özel yan zincirler için tasarlanmıştı. Ayrıca ilk aşamada XRP Ledger ile XRPL EVM Sidechain arasında bağlantı kuran köprü olması planlanıyordu. XRP Ledger, Ripple’dan bağımsız çalışan açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor ve doğrulayıcıların oylarıyla güncelleniyor.

RippleX, XLS 38’in geliştirilmesine neden olan temel kullanım alanının Axelar entegrasyonuyla tamamen karşılandığını ve bunun daha uygun bir çözüm sunduğunu vurguluyor.

Axelar tercihi belirleyici oldu

Ripple, XRPL EVM Sidechain için Axelar ağını seçtiğini daha önce duyurmuştu. Şirket, Haziran 2024’te aldığı bu kararla birlikte XLS 38’i yine de topluluk oylamasına açık bırakacağını belirtmişti. Ancak gelinen noktada, söz konusu değişiklik için anlamlı bir geliştirici talebine dair güçlü işaretler bulunmadığını savunuyor.

Axelar, farklı blokzincirler arasında birlikte çalışabilirlik sağlayan bir ağ olarak öne çıkıyor. Ripple’ın paylaştığı bilgilere göre ağda 75’ten fazla doğrulayıcı bulunuyor ve 50’den fazla blokzincir ağıyla geniş çaplı bağlantı desteği sunuluyor.

Mini sözlük: Axelar, farklı blokzincirler arasında mesaj ve varlık aktarımı sağlayan bir birlikte çalışabilirlik ağıdır. EVM Sidechain ise Ethereum uyumlu uygulamaların XRPL bağlantılı bir yan zincirde çalışmasına imkan tanıyan yapıyı ifade eder.

Başlık XLS 38 Axelar entegrasyonu Amaç XRPL ile yan zincirler arasında yerel köprü kurmak XRPL EVM Sidechain için zincirler arası bağlantı sağlamak Durum Geri çekilmesi öneriliyor Halihazırda tercih edilen çözüm Gerekçe Talep sınırlı kaldı Ana kullanım alanını karşılıyor

Karar topluluk sürecinden geçecek

Ripple, XChainBridge özelliğini tek başına ağdan çıkaramıyor. Şirketin XRP Ledger üzerindeki doğrulayıcı oylarından yalnızca birini kontrol etmesi nedeniyle geri çekme sürecinin ağın standart değişiklik mekanizması üzerinden ilerlemesi gerekiyor.

Ripple ayrıca kullanılmadan bekleyen bu uygulamanın zamanla teknik bir yük haline geldiğini savundu. Şirkete göre XChainBridge’in kaldırılması, geliştiricilerin 10 bin satırdan fazla kodu sistemden temizlemesine imkan verebilir.

Ripple, XLS 38 etrafında gerçekten geliştirme yapan ekipler varsa, kararın değişmesi için güçlü ve ikna edici kullanım örnekleri sunmalarını istiyor.

Bununla birlikte şirket kapıyı tamamen kapatmış değil. XLS 38 üzerine çalışan geliştiricilerin somut kullanım senaryoları ortaya koyması halinde Ripple’ın mevcut tutumunu yeniden değerlendirebileceği belirtiliyor.