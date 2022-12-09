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Eyvah Eyvah! Ethereum İçin Büyük Satış Tehlikesi! İşte Tarih ve Detaylar!

Altcoin kralı ciddi bir satış baskısıyla karşı karşıya kalabilir. Veriler potansiyel baskının boyutunu gözler önüne seriyor.
17:50
9 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Altcoin kralının kripto para birimi Ether veya ETH önümüzdeki aylarda ciddi satış baskısı yaşayabilir. Kilitler açılıyor. ETH 2.0 sözleşmesinde kilitlenen varlıklar çekilemiyordu ve bunun için Şanghay güncellemesi bekleniyordu. Ekip süreci daha fazla uzatmadan tamamlayacağını açıkladı. Merge sonrası çok fazla konuşulan büyük güncelleme geliyor. Bu gelişme ETH yatırımcılarının canını sıkabilir.

Ethereum Düşebilir

Önümüzdeki yılın Mart ayında Şanghay güncellemesiyle kilitlenen ETH varlıkların çekilebileceğine dair duyuru birkaç gün önce geldi. Ekibin doğruladığı gelişme ETH için önemli bir satış baskısı oluşturabilir. Çünkü kilitlenen varlıkların önemli bir kısmı 500-600 dolar maliyetle satın alındı. Yani mevcut fiyat platformda stake yapanlar için halen cazip. Bunun dışında zarar da olan yatırımcılar en büyük grubu oluşturuyor. Peki tüm stake yapılan ETH varlıkların kabaca maliyet aralığı ne?

  • Toplam kilitlenmiş ETH: 15,6 Milyon adet
  • 500-600 dolar maliyetli ETH miktarı: 1,54 Milyon
  • 1000-2000 dolar maliyetli ETH miktarı: 4,8 Milyon
  • 2000-3000 dolar maliyetli ETH miktarı: 4,7 Milyon

Yukarıdaki görselde kilitli ETH varlıklarının genel maliyetini görebilirsiniz. Eğer kripto para piyasalarındaki düşüş devam ederse bugün kilitli olduğu için ETH varlıklarını satamayanlar Mart ayında cüzdanlarını boşaltabilir. Zaten aşırı satışlarla boğuşan piyasa bunu karşılayamazsa ETH fiyatının önemli ölçüde düştüğünü görebiliriz. Mart ayı yaklaştığında bunun korkusu artacağı için bugünden yaşanacakların farkında olmak önemlidir.

Ethereum Balinaları

Fakat buna rağmen Ethereum balinaları birikim yapmaya devam ediyor. Kripto analiz platformu Santiment, Ethereum (ETH) balinalarının ve köpekbalıklarının son iki gündür birikime devam ettiğini söyledi. Piyasa istihbarat platformundan alınan yeni veriler, 100 ila 1 milyon ETH’ye sahip Ethereum sahiplerinin 5 ve 6 Aralık tarihleri arasında yaklaşık 690 milyon dolar değerinde 561.000 aldığını gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde de sadece 1 gün içinde 1 milyar doların üzerinde ETH alındığına şahit olmuştuk. Ancak yine de yatırımcıların Mart ayı yaklaştıkça artması beklenen satış endişesini göz ardı etmemesi gerekir.

“Fiyatlar 1.230$ civarında dalgalanırken balinalar ve köpekbalıkları daha fazla Ethereum ekliyor. Önemli köpekbalığı ve balina adresleri (100 ila 1 milyon ETH tutan), coin’in toplam arzının üçte ikisine sahip ve geçtiğimiz ay çantalarına %2,1 daha fazla coin eklediler.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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