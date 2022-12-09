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Kripto para yatırımcıları bir süredir temkinli çünkü aylardır yatay fiyat seyrinin sonucu büyük düşüşler oluyor. Azalan risk iştahı satıcıların gücünü artırıyor ancak hacimlerde de önemli düşüşler var. Özellikle vadeli işlemlerde günlük 1 milyon doların altında likidasyonlar görülmeye başlandı. Kripto para traderlarının çoğu izle gör stratejisini benimsedi ve volatilite artıp yön tayin edilmeden oyuna dahil olmak istemiyorlar.

Shiba Coin Yorum

Balina araştırma platformu Whale Alert’e göre, bir kripto para balinası 26 milyon doların üzerinde değere sahip 2,87 trilyon SHIB’i hareket ettirdi. Blockchain arama motoru Etherscan’a göre, gönderen cüzdandaki tüm SHIB boşaltıldı ve tokenlar yalnızca birkaç saat tutuldu. IntoTheBlock’un verileri, SHIB arzının %80’inin şu anda kripto balinaları veya köpekbalıkları tarafından tutulduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca, Dogecoin (DOGE) rakibinin sahiplerinin %17’sinin kârda olduğunu, %74’ünün ise kayıplara sabretmeye çalıştığı görülüyor.

Dogecoin sahiplerinin ise %61’i hali hazırda karda ve %37 kayıplarıyla mücadele ediyor. WhaleStats’a göre SHIB, en büyük 1000 ETH balinasının en fazla tercih ettiği altcoinler arasında yer alıyor.

Altcoinler Düşüşte

Balina birikimleri bize Bitcoin’e ilginin halen başlamadığını gösteriyor. Balinalar 1 yılı aşkın süredir başta BTC olmak üzere varlıklarını satıyor. Genesis ve birkaç kripto şirketinin daha yakında iflas edeceğine dair beklentiler yaygın. Üstelik önümüzdeki hafta yapılacak Fed toplantısı da yatırımcılara acele etmemeleri gerektiğini söylüyor. Fed önümüzdeki yıla dair beklentilerini bu toplantıda açıklayacak ve muhtemelen faiz artışlarında yavaşlayacağını söyleyecek. Peki altcoinler dibi buldu mu? Bitcoin’in piyasa hakimiyeti bize henüz bunun gerçekleşmediğini söylüyor.

Ayı piyasalarında Bitcoin piyasa hakimiyetinin %45-47 seviyelerine çıkması artık altcoinler için dibin gelmiş olabileceğine yorulur. Ancak mevcut rakam beklentinin 10 puan altında ve uzun sürecek bezdirici yatay seyirli piyasalara giriş yaparsak bu oran hızla artabilir. Sonuç olarak altcoinlerde daha ciddi düşüşler görürüz. Yatırımcıların özellikle meme token gibi hype odaklı varlıklara bu dönemde temkinli yaklaşması faydalı olabilir. Bugün açıklanan ÜFE verisi yıllık bazda düşüşe işaret etse de aylıkta beklenti üzerinde kaldı. Önümüzdeki hafta açıklanacak veriler piyasanın kısa vadeli yönünü belirleyebilir.