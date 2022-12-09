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Dikkat! 6 Analist! 3 Rapor! Bitcoin’de Olacaklara Hazır Olun: Bu Seviyeler Geliyor!

Bitcoin (BTC) tehlikeli sularda gezmeye devam ederken, güncel raporlar ve analist yorumları işlerin daha da kötüye gidebileceğine işaret ediyor. 
17:30
9 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) tehlikeli sularda gezmeye devam ederken, güncel raporlar ve analist yorumları işlerin daha da kötüye gidebileceğine işaret ediyor.

Glassnode ve Grayscale!

Analitik şirketi Glassnode dün bir tweet’te, Bitcoin yatırımcılarının son 1 yılda  213 milyar dolarlık gerçekleştirilmiş zarar yaşadıklarını açıkladı. Rapor ayrıca 2020-2021 boğa piyasasında yatırımcıların 455 milyar dolarlık kazanç gördüğüne dikkat çekti. Glassnode’a göre, 2018 ayı piyasası  ve mevcut ayı piyasası  döngüsü bu bakımdan benzerlik gösteriyor. Her iki döngüde de zirvenin ardından yaşanan gerçekleşmiş kayıp  %47’civarında. Bazı uzmanlara göre bu veri Bitcoin’in dip seviyeyi görmüş olabileceği anlamına geliyor. Ancak bazı analistler ise mevcut ayı piyasaının hem makroekonomik şartlar hem de FTX ve Terra krizleri nedeniyle diğerlerinden daha uzun süreceğini iddia ediyor. Analist Justin Bennett Bitcoin’in ilk kez böylesi sert bir makro ortama maruz kaldığını dolayısıyla belirsizliğin sürebileceğini vurguladı.

Kripto para piyasasındaki çalkantı devam ederken önde gelen uzmanlardan Wu Blockchain, Grayscale Bitcoin Trust’ın rekor indirimde olduğunu söyledi. Analist, GBTC’nin %47,84’lük rekor bir indirimle işlem gördüğünü bildirdi. Daha önce bildirildiği üzere, gerçek varlık fiyatına yapılan indirim, yatırımcıların önemli ölçüde düşüş eğilimi gösterdiğini gösteriyor. Grayscale’in ana şirketi Digital Currency Group’un, başka bir yan kuruluş olan Genesis Trading iflas endişeleriyle mücadele ederken, kurumsal yatırımcı endişeli.  Ayrıca analist Ali Martinez tarafından paylaşılan verilere göre balinalar da piyasayı terk ediyor. Santiment verilerine göre, 1000 ila 100.000 BTC tutan yaklaşık 33 balina, son 96 saat içinde yaklaşık 20.000 BTC sattı.

Analistler, Karamsar!

Zincir üstü veriler alarm verirken, önde gelen analistler de tahminlerini güncellemeye devam ediyor. Kıdemli analist  il Capo Bitcoin‘in 12.000 dolara gittiğine ikna olduğunu açıkladı. Ayrıca piyasada Profit Blue olarak bilinen analist,  önümüzdeki 25 gün içinde 10.000 dolara gideceğimizi iddia etti. Diğer bir analist IncomeSharks ise  Bitcoin’de 17.200 ve 16.800 dolar seviyelerinin önemli olduğunu belirtti.

Daha önce bildirildiği üzere İngiliz banka Standard Chartered, Bitcoin fiyatının 2023’te %70 daha düşeceğini söyledi. Bankadaki yöneticiler yatırımcıları altın almaya çağırıyor. Aynı zamanda, Avrupa Merkez Bankası Bitcoin’in geri döndürülemez bir düşüş yolunda olduğu iddia etti. Ancak Bitcoin birçok kez ölü ilan edildi. Uzmanlar, Bitcoin‘in toparlanacağından emin. Ancak, yatırımcılar yine de inişli çıkışlı bir yolculuk için hazır olmalı.

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