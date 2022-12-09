Kripto para piyasası ve NFT sektörü zor bir süreçten geçerken, yeni projeler ve ortaklıklar heyecan yaratmaya devam ediyor.

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Kripto para piyasası ve NFT sektörü zor bir süreçten geçerken, yeni projeler ve ortaklıklar heyecan yaratmaya devam ediyor.

Starbucks Odyssey!

Starbucks’ın NFT destekli Web3 sadakat programı Starbucks Odyssey, ilk kullanıcıları ile buluştu. Starbucks, nihayet NFT projesi Starbucks Odyssey’in beta testini başlattı. Proje, bu yılın başlarında duyurulmuştı. Polygon (MATIC) tabanlı program, mevcut Starbucks sadakat programının bir web3 uzantısı olarak işlev görecek. Proje aynı zamanda kullanıcılarına kahve temalı NFT’ler sunuyor. Starbucks, Beta testini ilk olarak ABD’deki müşterilerine sundu. Programın ayrıntıları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Proje, Quiz’er veya Puzzler da dahil olmak üzere bir dizi aktiviteyi kapsıyor. Starbucks Odyssey “Journeys” başlığı altında Puzzle’lardan Quiz’lere birçok interaktif aktivite sunuyor. Ayrıca bu başlık altında izleyebileceğiniz video içerikler de bulunuyor. Bu faaliyetlerden bazıları, tüketiciye Starbucks markasının tarihçesi ve misyonu hakkında bilgi vermeye yönelikken, diğerleri müşterilerin puan kazanmak için kullanabilecekleri mağaza içi satın alımlara yönelik.

Odyssey’de 500 puana ulaşmayı başaran kullanıcılar, Polygon tabanlı NFT olan “Stamps” kazanıyor. Kullanıcılar, kazandıkları Stamps sayesinde özel ödüller kazanıyor. Stamps programı kapsamında 3 farklı seviyede ödüller ve deneyim sunuluyor. En düşük seviyede; kullanıcılar sanal eğitimler ya da bir sanatçının dijital ürünlerine erişmek gibi çevrimiçi deneyimler edinebiliyorlar. Daha fazla puan ise daha heyecan veren deneyimlere kapı açıyor.Kullanıcılar, Starbucks Reserve mağazalarında düzenlenen etkinliklere ya da Starbucks’ın yurt dışındaki işletmelerine düzenlenen gezilere katılabiliyor. Kosta Rika‘daki Starbucks kahve çiftliğine gezi de ödüller arasında yer alıyor.