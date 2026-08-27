Bitcoin 80 bin doların üzerine çıktı, dolar zayıflığı desteği büyüdü

Bitcoin 80 bin dolar eşiğinin yeniden üzerine çıktı. Spot borsa yatırım fonlarına gelen talebin toparlanmasıyla hız kazanan yükseliş, temmuz diplerinden bu yana süren güçlü geri dönüşü genişletti. Bitcoin haber yazımı sırasında 80.357 dolar seviyesinde işlem gördü.

Dolar zayıflığı ve tahvil adımı öne çıktı

Son 24 saatte yüzde 2,4 değer kazanan Bitcoin, son yedi günde yüzde 10,6 ve son bir ayda yüzde 27,6 yükseldi. Kripto para bu hafta içinde kısa süreliğine 81 bin doların da üzerine çıktı.

Fidelity yöneticisi Jurrien Timmer, doların zayıflamayı sürdürmesinin piyasa değeri en yüksek kripto para için önemli bir destek unsuru haline gelebileceğini belirtiyor. Fidelity, küresel ölçekte varlık yönetimi hizmeti sunan en büyük finans kuruluşları arasında yer alıyor.

Timmer, Hazine’nin geçen hafta daha uzun vadeli kağıtları geri alıp daha fazla kısa vadeli bono ihraç etmesinin doları aşağı çektiğini, altın ile Bitcoin’i ise güçlü biçimde yukarı taşıdığını vurguluyor.

Timmer’e göre piyasalar, kamu finansman ihtiyacının para politikasını giderek daha fazla sınırladığı bir mali baskınlık riskini fiyatlamaya başlıyor. Bu çerçevede dolar üzerindeki baskı artarken, alternatif değer saklama araçlarına yönelim güç kazanabilir.

ETF talebi ve altınla birlikte hareket

ABD Hazine Bakanlığı’nın uzun vadeli devlet tahvillerine yönelik geri alım miktarını artırma kararı son yükselişin temel tetikleyicileri arasında gösteriliyor. Bakanlık, 19 Ağustos’ta piyasadaki likiditeyi desteklemek amacıyla 10 ila 30 yıl vadeli menkul kıymetler için geri alım üst sınırını en az iki katına çıkaracağını açıkladı. Bu adımın ardından dolar belirgin biçimde gerilerken altın ve Bitcoin yükseldi.

Gösterge Durum Bitcoin fiyatı 80.357 dolar 24 saatlik değişim Yüzde 2,4 artış 7 günlük değişim Yüzde 10,6 artış 30 günlük değişim Yüzde 27,6 artış

Timmer daha önce Bitcoin’in, altını destekleyen aynı geniş çaplı eğilimden fayda sağlayabileceğini söylemişti. Buna karşın, Bitcoin’in kendine özgü güçlü bir tetikleyiciden yoksun olduğu dönemlerde hareketin öncülüğünü altının yapabileceği uyarısında da bulunmuştu.

Timmer, Bitcoin’in birikim evresinde olabileceğini ve izlediği uzun vadeli güç yasası destek seviyelerine yaklaştığını değerlendiriyor.

Uzun vadeli görünüm izleniyor

Bitcoin’in daha geniş ölçekte para birimi değer kaybına karşı yapılan işlemlerin kalıcı bir parçası haline gelip gelmeyeceği ise henüz netleşmedi. Yine de 80 bin doların üzerindeki son kırılma ve buna eşlik eden ETF talebi, Bitcoin’in altınla arasındaki performans farkını kapatmaya başlamış olabileceğine işaret ediyor.