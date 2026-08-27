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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 80 bin doların üzerine çıktı, dolar zayıflığı desteği büyüdü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 80 bin doların üzerine çıkarak son yükselişini sürdürdü.
  • 📈 Yeniden canlanan spot ETF talebi, $BTC için temmuz diplerinden gelen toparlanmayı güçlendirdi.
  • 💵 Fidelity’den Jurrien Timmer, dolar zayıflığının Bitcoin için destek oluşturduğunu söylüyor.
  • 🏛️ ABD Hazine Bakanlığı’nın 19 Ağustos adımı sonrası dolar gerilerken altın ve Bitcoin yükseldi.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin 80 bin dolar eşiğinin yeniden üzerine çıktı. Spot borsa yatırım fonlarına gelen talebin toparlanmasıyla hız kazanan yükseliş, temmuz diplerinden bu yana süren güçlü geri dönüşü genişletti. Bitcoin haber yazımı sırasında 80.357 dolar seviyesinde işlem gördü.

İçindekiler
1 Dolar zayıflığı ve tahvil adımı öne çıktı
2 ETF talebi ve altınla birlikte hareket
3 Uzun vadeli görünüm izleniyor

Dolar zayıflığı ve tahvil adımı öne çıktı

Son 24 saatte yüzde 2,4 değer kazanan Bitcoin, son yedi günde yüzde 10,6 ve son bir ayda yüzde 27,6 yükseldi. Kripto para bu hafta içinde kısa süreliğine 81 bin doların da üzerine çıktı.

Fidelity yöneticisi Jurrien Timmer, doların zayıflamayı sürdürmesinin piyasa değeri en yüksek kripto para için önemli bir destek unsuru haline gelebileceğini belirtiyor. Fidelity, küresel ölçekte varlık yönetimi hizmeti sunan en büyük finans kuruluşları arasında yer alıyor.

Timmer, Hazine’nin geçen hafta daha uzun vadeli kağıtları geri alıp daha fazla kısa vadeli bono ihraç etmesinin doları aşağı çektiğini, altın ile Bitcoin’i ise güçlü biçimde yukarı taşıdığını vurguluyor.

Timmer’e göre piyasalar, kamu finansman ihtiyacının para politikasını giderek daha fazla sınırladığı bir mali baskınlık riskini fiyatlamaya başlıyor. Bu çerçevede dolar üzerindeki baskı artarken, alternatif değer saklama araçlarına yönelim güç kazanabilir.

ETF talebi ve altınla birlikte hareket

ABD Hazine Bakanlığı’nın uzun vadeli devlet tahvillerine yönelik geri alım miktarını artırma kararı son yükselişin temel tetikleyicileri arasında gösteriliyor. Bakanlık, 19 Ağustos’ta piyasadaki likiditeyi desteklemek amacıyla 10 ila 30 yıl vadeli menkul kıymetler için geri alım üst sınırını en az iki katına çıkaracağını açıkladı. Bu adımın ardından dolar belirgin biçimde gerilerken altın ve Bitcoin yükseldi.

GöstergeDurum
Bitcoin fiyatı80.357 dolar
24 saatlik değişimYüzde 2,4 artış
7 günlük değişimYüzde 10,6 artış
30 günlük değişimYüzde 27,6 artış

Timmer daha önce Bitcoin’in, altını destekleyen aynı geniş çaplı eğilimden fayda sağlayabileceğini söylemişti. Buna karşın, Bitcoin’in kendine özgü güçlü bir tetikleyiciden yoksun olduğu dönemlerde hareketin öncülüğünü altının yapabileceği uyarısında da bulunmuştu.

Timmer, Bitcoin’in birikim evresinde olabileceğini ve izlediği uzun vadeli güç yasası destek seviyelerine yaklaştığını değerlendiriyor.

Uzun vadeli görünüm izleniyor

Bitcoin’in daha geniş ölçekte para birimi değer kaybına karşı yapılan işlemlerin kalıcı bir parçası haline gelip gelmeyeceği ise henüz netleşmedi. Yine de 80 bin doların üzerindeki son kırılma ve buna eşlik eden ETF talebi, Bitcoin’in altınla arasındaki performans farkını kapatmaya başlamış olabileceğine işaret ediyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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