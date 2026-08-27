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RIPPLE (XRP)

XRP rallisi sonrası RLUSD kullanımı AI ajanlarında hızlandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP rallisiyle birlikte $XRP kullanan AI ajanları ödemelerde RLUSD’ye daha fazla yöneldi.
  • 📊 RLUSD hacmi son 7 günde yüzde 103 artarak 135,99 tokene çıktı.
  • 🤖 AI sektöründeki toplam işlem sayısı aynı dönemde yüzde 51 artarak 378.720’ye ulaştı.
  • 🧭 Eğilim, 19 Ağustos sonrası hızlandı ve XRP’deki yükselişle aynı döneme denk geldi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

XRP fiyatındaki sert hareket, XRP Ledger üzerinde gelişen yapay zeka ajanlarının ödeme tercihlerini değiştirdi. Tokenin 1,50 dolara yöneldiği dönemde yüzde 40’ı aşan yeniden fiyatlama süreci yaşanırken, ağ üzerindeki otonom sistemlerin bir bölümünün maliyetlerini daha istikrarlı bir varlıkla dengelemeye yöneldiği görüldü.

İçindekiler
1 Ödeme tercihlerinde dikkat çeken kayma
2 Volatiliteye karşı koruma arayışı
3 Ralliyle eş zamanlı hızlanma

Ödeme tercihlerinde dikkat çeken kayma

XRPL AI Hub verilerine göre, yapay zeka ajanlarının Ripple USD cinsinden uzlaştırılmış hacmi son yedi günde yüzde 103 artarak 135,99 tokene çıktı. Aynı dönemde ağın yerel varlığı XRP ile yapılan işlem hacmi yüzde 6 gerileyerek 214,10 tokana indi.

Veriler, otonom sistemlerin faaliyetlerini kısmadığını, oynaklık yükselirken ödeme para birimini çeşitlendirdiğini gösteriyor.

Mutlak değer bakımından üstünlük yine XRP’de kaldı. XRP’nin 1,41 dolar seviyesinde bulunduğu hesaplamayla, yerel tokendeki toplam devir yaklaşık 300 dolara ulaştı. RLUSD tarafında ise bu tutar yaklaşık 130 dolar düzeyinde kaldı.

MetrikXRPRLUSD
7 günlük hacim değişimiYüzde 6 düşüşYüzde 103 artış
Uzlaştırılmış hacim214,10 token135,99 token
Yaklaşık dolar karşılığı300 dolar130 dolar

Volatiliteye karşı koruma arayışı

RLUSD’de görülen iki katı aşan artış, bu sistemlerin fiyat oynaklığına karşı bütçe koruması aradığını gösteriyor. Dolar bazlı stabil bir varlığa geçiş, özellikle saniyede binlerce işlemi yürüten yapay zeka betikleri için operasyonel maliyet kontrolü açısından öne çıktı. XRP fiyatındaki hızlı yükselişin, önceden tanımlanmış API ve sunucu bütçelerini doğrudan zorlayabildiği değerlendiriliyor.

RLUSD, Ripple tarafından çıkarılan dolar endeksli stabilcoin olarak biliniyor. Stabilcoinler, fiyatı genellikle dolar gibi itibari bir varlığa sabitlenmeye çalışılan dijital varlıklar için kullanılıyor.

Toplam işlem sayısı da bu eğilimi destekledi. Yapay zeka odaklı alanda son yedi günde toplam işlem adedi yüzde 51 artarak 378.720’ye ulaştı. Bu tablo, otonom sistemlerin aktiviteyi azaltmak yerine ödeme bileşimini değiştirdiğine işaret etti.

Yapay zeka ajanları işlem hızını düşürmedi, buna karşılık doların ödeme sepetindeki payını artırdı.

Ralliyle eş zamanlı hızlanma

Son bir aya ait Total Settled grafiği, yapay zeka hizmetlerinin entegrasyonunda 19 Ağustos’a kadar daha doğrusal bir seyir izlendiğini ortaya koydu. Eğrinin eğimindeki değişim ve hacim artışındaki ivmelenme, XRP’deki rallinin başlamasıyla aynı döneme denk geldi.

Söz konusu ekonomi mutlak rakamlarla halen birkaç yüz dolarlık sınırlı bir ölçekte çalışsa da, ortaya çıkan tablo teknik açıdan dikkat çekici bir emsal niteliği taşıyor. Veriler, RLUSD entegrasyonunun temel kripto varlıktaki sert dalgalanmalar sırasında otonom sistemlerin çalışmayı sürdürmesine yardımcı olabilecek bir koruma mekanizması olarak öne çıktığını gösterdi.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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