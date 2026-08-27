XRP rallisi sonrası RLUSD kullanımı AI ajanlarında hızlandı

XRP fiyatındaki sert hareket, XRP Ledger üzerinde gelişen yapay zeka ajanlarının ödeme tercihlerini değiştirdi. Tokenin 1,50 dolara yöneldiği dönemde yüzde 40’ı aşan yeniden fiyatlama süreci yaşanırken, ağ üzerindeki otonom sistemlerin bir bölümünün maliyetlerini daha istikrarlı bir varlıkla dengelemeye yöneldiği görüldü.

Ödeme tercihlerinde dikkat çeken kayma

XRPL AI Hub verilerine göre, yapay zeka ajanlarının Ripple USD cinsinden uzlaştırılmış hacmi son yedi günde yüzde 103 artarak 135,99 tokene çıktı. Aynı dönemde ağın yerel varlığı XRP ile yapılan işlem hacmi yüzde 6 gerileyerek 214,10 tokana indi.

Veriler, otonom sistemlerin faaliyetlerini kısmadığını, oynaklık yükselirken ödeme para birimini çeşitlendirdiğini gösteriyor.

Mutlak değer bakımından üstünlük yine XRP’de kaldı. XRP’nin 1,41 dolar seviyesinde bulunduğu hesaplamayla, yerel tokendeki toplam devir yaklaşık 300 dolara ulaştı. RLUSD tarafında ise bu tutar yaklaşık 130 dolar düzeyinde kaldı.

Metrik XRP RLUSD 7 günlük hacim değişimi Yüzde 6 düşüş Yüzde 103 artış Uzlaştırılmış hacim 214,10 token 135,99 token Yaklaşık dolar karşılığı 300 dolar 130 dolar

Volatiliteye karşı koruma arayışı

RLUSD’de görülen iki katı aşan artış, bu sistemlerin fiyat oynaklığına karşı bütçe koruması aradığını gösteriyor. Dolar bazlı stabil bir varlığa geçiş, özellikle saniyede binlerce işlemi yürüten yapay zeka betikleri için operasyonel maliyet kontrolü açısından öne çıktı. XRP fiyatındaki hızlı yükselişin, önceden tanımlanmış API ve sunucu bütçelerini doğrudan zorlayabildiği değerlendiriliyor.

RLUSD, Ripple tarafından çıkarılan dolar endeksli stabilcoin olarak biliniyor. Stabilcoinler, fiyatı genellikle dolar gibi itibari bir varlığa sabitlenmeye çalışılan dijital varlıklar için kullanılıyor.

Toplam işlem sayısı da bu eğilimi destekledi. Yapay zeka odaklı alanda son yedi günde toplam işlem adedi yüzde 51 artarak 378.720’ye ulaştı. Bu tablo, otonom sistemlerin aktiviteyi azaltmak yerine ödeme bileşimini değiştirdiğine işaret etti.

Yapay zeka ajanları işlem hızını düşürmedi, buna karşılık doların ödeme sepetindeki payını artırdı.

Ralliyle eş zamanlı hızlanma

Son bir aya ait Total Settled grafiği, yapay zeka hizmetlerinin entegrasyonunda 19 Ağustos’a kadar daha doğrusal bir seyir izlendiğini ortaya koydu. Eğrinin eğimindeki değişim ve hacim artışındaki ivmelenme, XRP’deki rallinin başlamasıyla aynı döneme denk geldi.

Söz konusu ekonomi mutlak rakamlarla halen birkaç yüz dolarlık sınırlı bir ölçekte çalışsa da, ortaya çıkan tablo teknik açıdan dikkat çekici bir emsal niteliği taşıyor. Veriler, RLUSD entegrasyonunun temel kripto varlıktaki sert dalgalanmalar sırasında otonom sistemlerin çalışmayı sürdürmesine yardımcı olabilecek bir koruma mekanizması olarak öne çıktığını gösterdi.